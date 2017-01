Y a t il un avenir pour les boubour ?

jusqu’au bobeauf, le bourgeois beauf qui copie tout sur le prolo

et pendant ce temps la dj cartable toujours normecore

les bourrins oui ils ont de l’avenir, les bourgeois il n’en tient qu’à toi camarade cartable

c’est fou ça sonne a fond oriental genre boulgour, pour des gros con de faf c’est bizarre non ?

un avenir pour des conservateurs ? C’est le futur antérieur ton truc

et quand est-ce qu’il y aura une nouvelle mode rurale ? Parce que depuis le hippy les bouseux ils ont plus trop la cote hein.

18/01/2017

Ya t il un avenir pour les boubour ?



GROUPE titre album Be Your Own Pet Bunk Trunk Skunk Be Your Own Pet Birdy Nam Nam Too Much Skunk tonight... Birdy Nam Nam bis Making People Normal Social Dancing C.W. Stoneking Rich Mans Blues King Hokum Evil Superstars Oh Funlump Love Is Okay Fumuj Monstrueuse Normalité Monstrueuse Normalité - CD Promo Hell Of A Kitchen Lumpi is my dog Doctor’s Oven The Jon Spencer Blues Explosion Skunk Now I Got Worry Marypoppers Nippy Nitwit Marypoppers MC5 Skunk (Sonically Speaking) Babes In Arms Mister Modo & Ugly MAC Beer Featuring Jihad & D-Styles OF Third Sight Sick Richard Mo Dougly Weird Stories TTC De Pauvres Riches Ceci n’est pas un disque Ugly Beats Filthy Rich Bring On The Beats ! Vibrasonic If I Were A Rich Man Instrumental Vibrations The Virgins Rich Girls The Virgins Les Wampas Les gens riches Kiss…

Penses à l’environnement, télécharge pour que je libère de l’espace sur les serveurs qui font fondre la banquise :