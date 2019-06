Développement personnel : autotune, Guitar Hero, sommes-nous tous des stars ?

Et un karaoké autotune qui corrige aussi le rythme et les textes, pas mal non ?

Continu de faire croire aux jeunes que c’est easy d’être artiste et on es pas près de vendre un disque

Alors moi je fais à bouffer et je veux pas devenir cuistot, pourquoi ceux qui chantent sous la douche veulent devenir artiste ?

Ah le développement personnel, le principe de fait ce que tu veux plutôt que choisit dans ce que tu peux

Je me demande si on verrai un mec sur guitar hero devant un bar à la fête de la musique

Les grands gagnant c’est pas le public, c’est les vendeurs d’instruments

Déjà même les artiste ils te font chanter la moitié du concert et faire le rythme en tapant dans les mains l’autre moitié alors...

Finalement si ça peut-être la fin du starica on y perdrait pas

19/06/2019

