Ou tuer ses collègues qui ont eu des vacances en juillet aout, pas de bronzés pas de jalousie

Vu ce qu’il faut bouffer comme carottes pou que ça marche, faut un bide en acier

Tu sais avec les tatouages et le hipsterisme on a plus le droit ni au soleil ni aux UV

Sinon tu attend un demi siècle que la pâleur revienne à la mode

Laisse les avec leur cancer va

Les markéteux t’aurait jamais vendu les carottes eux

Avec les carottes tu as pas la trace du maillot

Si ça continu en ville y aura plus de cabine à UV que de primeur de toutes façons

22/08/2018

Bronzage et jalousie : vaut-ils mieux manger des carottes ou se payer des UV ?



GROUPE titre album Oxbow Skin An Evil Heat Suuns Sunspot Images du Futur Les Wampas The Sun Don’t Shine Kiss… Oxmo Puccino Amour Et Jalousie Opera Puccino Fatale We Are Jalouse We Are Jalouse Raised Fist Envy Is Dangerous Ignoring The Guidelines Tantrum Vegetable Nation Tantrum Rage Against The Machine People Of The Sun Evil Empire Otto Von Schirach Maxipad Vegetation Maxipad Detention

Tout nu et tout bronzé, le fichier à télécharger :