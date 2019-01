Anatomie : peut-on médicalement casser un testicule ?

C’est pas une question anatomie ça, c’est une question psychologie

Et la parité dans tout ça on peut briser un ovaire ?

Mais dj Cartable, les couilles c’est comme la zigounette, c’est pas des os ça casse pas !

Bah et les castrat ? c’est cassé non ?

A priori on vie très bien avec une seule au pire

On pari ? Allez fait moi plaisir top là et je t’en brise une

19/12/2018

