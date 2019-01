Complot : le changement d’heure est-il une tentative de main mise de l’état sur l’espace temps ?

On pourrait surtout pendre celui qui a inventé le réveil plutôt

En fait même si elle est plus cool, c’est l’heure d’été qui est trafiquée

L’heure je dis pas mais les minutes et les secondes c’est un truc de manager ptit chef

Déjà un cycle de douze était une idée d’un dérangé mental

Ça existe pas l’heure sinon on aurait tous la même dans le monde

C’est ça et Giscard c’était doctor Who

Ces bâtards de patron tu débauche à la même heure mais t’as bossé plus

un coup des marketeux pour te vendre un réveil tous les 6 mois

16/01/2019

A reculer d’une heure en diffusion