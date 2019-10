Les chats ont-ils vraiment peur des concombres ?

Alors que s’ils pouvaient il nous boufferaient, c’est prouvé !

Et dans leur caca ils élèvent une bactérie pour que les souris se laisse bouffer

Ben parce qu’ils aiment pas ça, moi par exemple les blettes ça me fait peur un peu

La curiosité tua le chat mon ami

Alors que si on regarde bien, le concombre lui il a peur de rien

C’est des artistes et sur scène le vert porte malheur

GROUPE titre album Be Your Own Pet Wildcat ! Be Your Own Pet The Brian Setzer Orchestra This Cat’s On A Hot Tin Roof The Dirty Boogie Camilla Sparksss White Cat CATHOLIC SPRAY # Black cat EARTH SLIME Confuse The Cat Jeannefrancesandivan New Medicine Hot Chip Alley Cats One Life Stand Minus Cat’s Eyes The Great Northern Whalekill Ned Le Morceau Du Chat Rien, Merci Le Prince Harry Chat Bot Synthetic Love Clothilde Fallait Pas Ecraser La Queue Du Chat Clothilde - French Swinging Mademoiselle 1967 Chocolate Barry Gay Girl Cucumber Trees Tantrum Vegetable Nation Tantrum La Curiosité tua le chat Piste 01 s/t

et le Dictaphone n’a même pas évoqué que l’espèce chat aurait pu avoir un traumatisme suite à un concombre dans le cul.