Est-ce qu’Einstein est responsable de la bombe atomique ?

Ça serait pas plutôt l’inventeur du lance pierre qui à placer l’homme dans cette spirale ?

Oui et c’est à cause des frères lumières que tout le monde matte BFM Tv

Pourquoi c’est toujours les mecs trop intelligents les premiers coupables ? Parce que c’est les cons qui jugent ?

Et Galilée c’est sa faute si on a pollué l’espace avec des satellites

Ayant suivit une scolarité en France je pense effectivement qu’on peut faire un lien entre le sadisme des profs de mathématique et la bombe atomique oui

Quand un gamin est pas près à gérer une tronçonneuse, ont lui file des ciseaux à bout rond, Einstein aurait pu comprendre ça avec les militaires

04/09/19

Téléchargement garanti sans relativité :