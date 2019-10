Sècheresse, pollution, peut-on encore dire frais comme un gardon ?



On peut dire frais comme un poisson pané, pour la température au moins, quand il sort du congélo

Surtout quand c’est désigner un humain élevé aux antibiotiques qui se réveillent en forme pendant sa cure de vitamine

Avec tous ces cons qui font du no kill ils ont déjà du avoir la mâchoire arrachée 3 fois pour un selfish

Mais s’il emmagasine mieux la pollution c’est peut être pour ça qu’il tient plus longtemps frais ? pollution serait synonyme de fraicheur

Nous en Limousin, pas d’industrie pas de pollution. Bon sauf les anciennes mines d’uranium mais du coup il brille tellement il est frais le gardon chez nous.

Après moi on me le dit rarement frais comme un gardon depuis qu’on a passé la 300ème émission.

16/10/2019

Sècheresse, pollution, peut-on encore dire frais comme un gardon ?



GROUPE titre album Unsane Roach Wreck Heliogabale The Glittering Fish The Full Mind Is Alone And Clear the Jim Jones Revue Fish 2 Fry Compilation Cosmic Trip Marypoppers Red Fish Marypoppers Sharon Jones & The Dap-Kings Fish In The Dish Naturally Superbeatnik Selfish No Hand Hold Daau Catfish Blues Tub Gurnard Goodness Ghinzu Dolly Fisher Discovering Session Hell’s Kitchen The River Mr. Fresh Freddy Fresh Da Missus The Last True Family Man Deep & Brisk Waterfalls 0

Allez pèche le gardon, pèche-le :