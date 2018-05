Moi mon herbe elle est moins verte que le voisin mais elle est meilleure c’est de la purple

Ben parce que le voisin il s’en occupe, chez toi c’est le bordel dj Cartable

Grace au round Up, écolo ça paie pas !

Ben quand t’es pauvre et que t’habite au 9ème d’un HLM d’un sens...

D’un autre coté c’est super prétentieux de dire que l’herbe est mieux chez nous

Quand la propriété est plus jeune, la pelouse est plus verte

25/04/2018

Pourquoi l’herbe est plus verte chez le voisin ?



GROUPE titre album Le Peuple De L’herbe Catch Up Tilt Vundabar GReenland 0 Fu Manchu Grasschopper King Of The Road Spoke Orchestra Le syndrome du polo vert ET Marron rayé N’existe pas Saul Williams Seaweed Saul Williams Little Barrie Green Eyed Fool Stand Your Ground Left Lane Cruiser Hillgrass Bluebilly 0 Olaf Hund fraicheur citron vert Kitch kitch Mark Ronson Feat. Santo Gold Pretty Green Version The Beastie Boys The Grasshopper Unit (Keep Movin’) Hello Nasty The Herbaliser Theme From Control Centre Blow Your Headphones Papier Tigre Green Around The Gills The Beginning And End Of Now L7 Long Green Slap-Happy Fergus & Geronimo Where The Walls Are Made of Grass Unlearn Papaye Vert Et Volant La Chaleur Heldon Les Soucoupes Volantes Vertes DJ-Kicks

Un fichier plus vert que chez le voisin :