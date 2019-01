Peut-on cacher une odeur de merde avec de la rose ?

Non, quand tu me parle à ras du micro avec ton haleine de merde, même si t’as pris une pastille à la menthe ou mieux ça fait de la merte

Ben on peut cacher la misère sociale avec une augmentation de 2% du SMIC alors...

Je me demande s’il vaut pas mieux de la merde naturelle que de la rose chimique

On cache bien des produits de merde derrière des exhausteur de gout non ?

C’est le principe du parfum ou du maquillage hein, tromper sur la marchandise

Non mais avec du rosé on arrive a te vendre du vin de merde

De manière temporaire peut être mais si tu mets une rose contre de la merde pendant 2 jour, c’est pas la merde qui se transforme en rose

Le PS l’a fait pendant longtemps avec la fête de la rose, mais ça marche plus !

La merde c’est une invention des markéteux pour te vendre des roses de toutes façon

