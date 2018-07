Arrête c’est un truc de curé qu’on file au baptême : viens chercher la dragée dans ma soutane mon enfant

Et est-ce que les m&m’s orange on vraiment un gout différent ?

Et les skittles chocolat ? on en parle des Skittles chocolat ?

Ça n’a absolument rien à voir, les smarties fondent dans la main

Arrête m&m’s ils ont été obligé de mettre une cacahuète tellement leur chocolat il est dégueu

Ils ont surtout inventé le chocolat sans cacao...

Tu confond le gout délicat du smarties avec l’agression du marketeux de M&m’s

27/06/2018

Gastronomie : qui a inventé la dragée au chocolat, M&M’s ou Smarties ?



Celui là il font dans l’oreille, pas dans l’ordi :