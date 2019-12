Désodorisant, bouffe fade, à quoi nous sert encore notre nez ?



Ah ben c’est sûr que quand nos merde coulait au milieu des rues on s’en servait mieux de notre nez !

C’est vrai qu’avec balance ton porc ça se fait plus trop de se sentir le cul

A respirer idiot

Si ça fait comme les poils, maintenant que c’est inutile ça va tomber

Ben toi gros et rouge, c’est pour mettre en avant ton coté clown non ?

ça permet de mesurer le degré d’alcoolémie

Alors j’avoue que si on pouvait le poser à l’entrée des concerts parce que depuis qu’on fume plus à l’intérieur ça pue les gens

A le customiser avec rhinoplastie ou percing

A savoir les yeux fermés que la vieille prof d’anglais vient de rentrée dans la salle, elle pu de la gueule

GROUPE titre album The Ex Nosey Parker Joggers And Smoggers (Disc 2) Lord Sear Ya Mouth Stink A Right Earful Vol. 1 Supersuckers Alone And Stinking The Smoke Of Hell Dog Chocolate Stink Lines 0 Pavement Perfume-V Slanted & Enchanted McLusky See Them, Smell Them, Sign Them McLuskyism : C Sides The Montesas I Smell A Rat, Baby Rockers... Shakers ! (Special Ed.) Toxxic T.V. The Smell Of The Ending 111 Pamplemousse Dragon’s Breath High Strung The Brian Setzer Orchestra Nosey Joe The Dirty Boogie The Bloodhound Gang Kiss Me Where It Smells Funny One Fierce Beer Coaster Herman Düne Our Smell Lingers Turn Off The Light Public Enemy New Whirl Odor New Whirl Odor Martin Et Dubois Mets Pas Tes Doigts Dans Ton Nez Martin Et Dubois Emanuel Breathe Underwater Soundtrack To A Headrush Paral-Lel Lowfat&pong Upgrade To Mutant Sheep Nirvana Scentless Apprentice In Utero Tomahawk Sweet Smell Of Success Tomahawk

Tu le sens mon fichier :