Ben les vikings je veux bien mais les chti euh je sais pas.

L’Europe a été dominé par l’Afrique un sacré moment quand même

T’inquiète avec leur politique migratoire de merde, dans un siècle dans le nord il reste des abrutis consanguins

Bien sûr rien que ta boussole par exemple, elle est attiré par le nord pas le sud.

Et le sud il a pas son étoile !

Tu veux dire là où il y a tous les roux ? T’es sérieux là ?

Non c’est les plus riche

Ben faut pas trop monté non plus, dès que tu passe la Loire et que tu rentre en territoire parigot c’est chaud...

Plus fort tu veux dire plus gros ? C’est le beurre, mieux vaut l’huile d’olive

11/04/2018

Est-ce qu’au nord les gens sont plus forts ?



Le sens du telechargement c’est nord sud ou sud nord ?