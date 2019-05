Ψ : Oedipe homosexuel aurait-il épousé son père et tué sa mère ?



Un grec homosexuel ? impossible

Peut-être ça aurait été tabou et on aurait pas raconter à 3 générations que s’ils ont une petite dépression c’est à cause qu’ils veulent baiser leurs parents

Remarquons qu’Oedipe est la preuve vivante qu’il peut y avoir inceste sans qu’il y viol

Mettons à part le meurtre, avec toutes les maladies qui trainent, l’inceste c’est quand même plus safe en famille

Après le pauvre Oedipe il a déjà parricide et inceste, si tu lui colle homosexualité en plus ça fait acharnement

09/05/2019

du psy en podcast à rediffuser :