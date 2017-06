D’un sens c’est quand même toi qui l’a renversé...

Et pire même s’il passe au rouge tu te fait avoir

C’est la loi du plus faible au tribunal, vélo contre piéton piéton gagne, vélo contre x4 vélo gagne

Et l’assurance rembourse même pas les frais de carrosserie

C’est encore un coup des markéteux qui vendent de la peinture

Alors qu’on sait bien que les pauvres ils font exprès de se jeter sous nos roues pour toucher des indemnités

07/06/2017

Pourquoi on met des passages piétons alors que quand on les renverse en dehors c’est quand même nous qui allons en prison ?



GROUPE titre album Two Gallants Drive My Car The Throes Car Crash Car Crash IV L’extatique/automatique Holy Fuck Red Lights Latin The Divine Comedy Count Grassi’s Passage over Piedmont Victory for the Comic Muse Gang Of Four Sleepwalker Shrinkwrapped Loisirs Semaphore Glamoroso Dizzee Rascal Road Rage Tongue N’ Cheek Penthouse Road Rash Gutter Erotica KING AUTOMATIC Road crash fascinating Compilation Cosmic Trip Fugazi Margin Walker 13 Songs Zeke Crossroads Death Alley

Sur les voies du net, un seul passage et pas piéton, celui de cette émission dans ton ordinateur :