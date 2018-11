Ben déjà y a des radars de feu rouge alors...

Attend ils font tellement de bénéfice qu’ils proposent de baisser les impots

T’as rien compris c’est une politique humaniste et écolo c’est pour qu’on prenne plus nos voitures

Même qu’ils flashent quand t’es à l’arrêt figure toi

Rappel moi quel est le connard qui a inventé le radar ?

Je me souviens que quand au cours d’une discussion populaire on disait radar, on parlait d’un supermarché

Bah de toutes façons ça doit être les mêmes marketeux qui vendent les feux rouges et les radars

24/10/2018

Fiscalité : y-a-t-il plus de radars que de feux rouges ?



GROUPE titre album Christian Fitness 3 Speed Limiters Love Letters In The Age Of Steam The Flash Express Ride The Flash Express Introducing The Dynamite Sound Of The Flash Express The Go ! Team Ladyflash Thunder, Lightning, Strike Godspeed You ! Black Emperor Peasantry or ‘Light ! Inside of Light !’ Asunder, Sweet and Other Distress Holy Fuck Red Lights Latin Mogwai Eagle Tax Les Revenants Soundtrack Papas Fritas Flash Lightning Pop Has Freed Us Pat Boone Speedy Gonzales Twist & Madison [Disc 1] People On Holiday Stupid Flash Canary Wharf Gherkins Peter Pan Speedrock Go Satan Go Lucky Bastards Squarepusher My Red Hot Car Go Plastic Toxic Kiss Popmake Hertz Toxic Kiss Two Gallants Drive My Car The Throes U.K. Subs I Live In A Car Live at The Roxy London WC2

Vitesse de téléchargement limitée :