Art de vivre : à quand le retour du bidet ?

Quand on aura enfin décidé d’obliger les mioches à se la ver le cul seuls

Quand la flotte coûtera plus cher que le tabac

Faudrait déjà qu’on comprenne que se raper l’anus avec du papier jetable c’est pas le top

Non mais tu veux pas un pôt de chambre aussi ?

Alors déjà j’ai jamais compris comment ça marchait...

On est au XXième, les chinois on intégrer le jets d’eau du bidet au toilette mec

Toilette sèche, bidet sec ?

18/04/2018

GROUPE titre album The Bloodhound Gang Mope Hooray For Boobies Café Flesh Siren Bath Song I Dumped My Wife I Killed My Dog Fordamage Clean dirty water (with the Wagys) Belgian Tango Hawaii Samurai Wipe Out The Octopus Incident ? Hot Chip Won’t Wash The Warning Knut Wiped Out Bastardiser Left Lane Cruiser Wash It 0 The Little Rabbits In The Bathroom Yeah ! Penthouse Lap Dog Shuffle Gutter Erotica A Place To Bury Strangers I’m So Clean Transfixiation The Real Tuesday Weld Bathtime In Clerkenwell I, Lucifer Shooting At Unarmed Men Pathos Ate Bathos Yes ! Tinnitus ! Suuns Brainwash Hold/Still Washboard Sam Come On Back Roots Of Rock ’n’ Roll 1938-1946 CD [Disc 1]

à écouter sur le bidet :