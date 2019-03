Onirisme : réver simple et concret c’est rêver con ?



Oh sinon pas de rêves pas de problème de rêves

Le rêve c’est quand un truc bien t’arrive la nuit alors que tes journées sont toutes pourries c’est ça ?

Moi après avoir pris une murge en ville j’ai rêvé que j’étais encore au bar c’est grave ?

Et le rêve dont vous êtes le héros, tu rêves et tu sais que tu rêve tu peux tout faire !

Depuis que je fume plus de shit je me rappel de mes rêves, en fait je suis un putain de pervers...

Et si on rêve qu’on rêve ça fait une boucle et on se casse le cerveau ?

20/03/19

GROUPE titre album The Coral Dreaming Of You The Coral Nick Cave & The Bad Seeds I Had A Dream, Joe Henry’s Dream Radiohead (Nice Dream) The Bends Shonen Knife Fruit Loop Dreams Get The Wow Suuns Edie’s Dream Images du Futur Belle & Sebastian I Could Be Dreaming Tigermilk Clint Mansell ; Kronos Quartet Summer Overture Requiem For A Dream Cold Cave Young Prisoner Dreams of Romance Full Cold Moon Frustration Dreams Laws Rights And Duties Empires Of Shame X Ray Pop La Machine À Rêver Des Jeunes Gens Modernes Post Punk, Cold Wave & Culture Növö En France - Volume 2

Plus qu’un rêve, un podcast :