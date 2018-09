Parce qu’ils descendent le femme évidemment

ben les femmes ont bien une mini bite alors pourquoi les hommes auraient pas des mini nénés

pour que les marketeux vendent un piercing de plus

c’est pas vraiment des nichons, ça fait même pas de lait

au dessus de la ceinture on peut parler d’une égalité physique prépubère

finalement l’anus et le seul organe sexuel réellement paritaire

05/09/2018

Parité et anatomie : pourquoi les hommes ont-ils des seins ?



GROUPE titre album Anus Tata Vespa Anus Bloody Mammals Madam Eventually Your House Will Burn Down Bob Log III Clap Your Tits Live !!! Aloha From Japan Daau Raw Like Milk Tub Gurnard Goodness Doppler Etude d’une jeune fille de 18 ans split with Marvin the hairy nipples Piste 04 démo Heavy Trash The Hump Heavy Trash Iki-Oï Tétons Froids 4 titres Nirvana Milk It In Utero Otto Von Schirach Submarine Mammal Milk Maxipad Detention

Du fichier sans tétée :