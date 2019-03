Le Dictaphone se demande si tout va plus vite quand on est plus vieux.

Tout va-t-il plus vite quand on est plus vieux ?



Un bébé c’est 2 siestes et une nuit, c’est un peu 3 jours en un

Ah c’est pour ça que passé 30 ans les punk font un album en acoustique ou se mette à la pop

Le sexe est un baromètre : jeune ça se règle en 2/2, vieux faut 2h pour lancer la machine

Mais alors y a un age médian ou t’es en super vitesse de croisière alors ?

ça explique que les jeunes ont un bull et les vieux des caniches

Mais c’est que tu approche de la mort vieux, tu flippe !

27/03/19

GROUPE titre album Mr. Bungle Slowly Growing Deaf Mr. Bungle Novak old way s/t Nra Too young Machine Plug Old Faces Sloy Thee Michelle Gun Elephant Young Jaguar Casanova Snake Ugly Duckling Slow The Flow Bang For The Buck Atari Teenage Riot Speed Burn, Berlin, Burn ! Electric Eel Shock Speedy Joe Go USA ! Fatale Speed Food We Are Jalouse Japandroids Younger Us Celebration Rock

Les téléchargements aussi me paraissent aller vachement plus vite depuis que je suis vieux :