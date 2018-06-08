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Les Yeux Brouillés - Playlists du 04 au 08 juin 2018

Les Yeux Brouillés !
Du lundi au vendredi
8h -10h
Des informations de la plus haute importance, et d’autres moins.

LUNDI 4 JUIN

GROUPE TITRE ALBUM
ARCHIE AND THE BUNKERS THE CUTTING EDGE SONGS FROM THE LODGE
PARKINSONS NUMB THE SHAPE OF NOTHING TO COME
BEACH HOUSE LEMON GLOW 7
MOLLY NILSSON TENDER SURRENDER IMAGINATIONS
LA SECTE DU FUTUR FIRST MEN ON THE MOON WOUNDED PRINCES
FRANKIE AND THE WITCH FINGERS BRAIN TELEPHONE BRAIN TELEPHONE
JAROMIL SABOR SUN SLAVES SECOND SCIENCE
LA LUZ MY GOLDEN ONE FLOATING FEATURES
MICHAEL RAULT I’LL BE THERE IT’S A NEW DAY TONIGHT
INSECURE MAN SUBARU NIGHTS S/T
THE SHIFTERS CREGGAN SHOPS THE SHIFTERS
SHARK TOYS NO ESCAPE LABYRINTHS
CHARLES WATSON NOW THAT I’M A RIVER NOW THAT I’M A RIVER


MARDI 5 JUIN

GROUPE TITRE ALBUM
VIVE LA VOID RED RIDER VIVE LA VOID
THE GREEN CHILD HER MAJESTY II S/T
PONCTUATION EXIL MON HERBIER DU MONDE ENTIER
NAP EYES I’M BAD I’M BAD NOW
THE SHACKS FOLLOW ME HAZE
FREAK HEAT WAVES SOOTHING LIMBO BEYOND XXXL
HALEY HENDERICKX DRINKING SONG I NEED TO START A GARDEN
KEVIN MORBY CITY MUSIC CITY MUSIC
JESUS LES FILLES MOTOCYCLE DANIEL
BRAS MORT LOVEKILLS GIVE HER THIS SHE TAKES THAT
A PLACE TO BURY STRANGERS SITUATIONS CHANGES PINNED
LAS ROSAS THE GHOST SHADOW BY YOUR SIDE
TOGETHER PANGEA KENMORE AVE BULLS & ROOSTERS


MERCREDI 6 JUIN

GROUPE TITRE ALBUM
BEACH SKULLS SUN LAS DUNAS
WARMDUSCHER 1000 WHISPERS WHALE CITY
EN ATTENDANT ANA THIS COULD BE LOST & FOUND
BOYTOY PRETTY ONE NIGHT LEAF
PARQUET COURTS BEFORE THE WATER GETS TOO HIGH WIDE AWAKE
ALBINOS CONGO DOUBLE YOUR FUN WITH JESUS MAXI BEST OF ZUMMER ZONGS
JACK STAUBER COCONUT RANGER HILO
COCKPIT HOLLOW MAN II
BODEGA HOW DID THIS HAPPEN ENDLESS SCROLL
VOLAGE WHISPERS SITTIN SIDEWAYS
HOLY MOTORS SILENTLY FOR ME SLOW SUNDOWN
THEE GRINCH BABY S/T
OLDEN YOLK CUT TO THE QUICK S/T
THE BUTTERTONES DON’T CRY ALONE MIDNIGHT IN A MOONLESS DREAM


JEUDI 7 JUIN

GROUPE TITRE ALBUM
RF SHANNON TOOTH ACHE TRICKSTER BLUES
MICHAEL RAULT I’LL BE THERE IT’S A NEW DAY TONIGHT
JAROMIL SABOR HOT LIZARD SECOND SCIENCE
CIGARETTES AFTER SEX APOCALYPSE S/T
CUT WORMS TILL TOMORROW GOES AWAY HOLLOW GROUND
CHARLES WATSON NOW THAT I’M A RIVER NOW THAT I’M A RIVER
BABY JESUS OVER AND OVER AGAIN TAKE OUR SONS AWAY
MAUSKOVIC DANCE BAND DOWN IN THE BASEMENT DOWN IN THE BASEMENT
SANTOROS WHEN YOU CRY AT NIGHT BAD HABITS
GROUNDERS USED COFFEE & JAM
LA LUZ MEAN DREAMS FLOATING FEATURES
ICEAGE PAIN KILLER BEYONDLESS


VENDREDI 8 JUIN

GROUPE TITRE ALBUM
PETIT FANTOME TU RESSEMBLES A L’ORAGE UN MOUVEMENT POUR LE VENT
PHAON LIDICE ////
THE BABE RAINBOW COSMIC NOW S/T
THE BLAZE VELLUTO COLLECTION MATHILDA WEATHERMAN
HOT TANG SECRET BEACH MOSTLY MALLARDS
VITAL IDLES CAVE RAISED LEFT HAND
WARMDUSCHER 1000 WHISPERS WHALE CITY
MARLON WILLIAMS WHAT’S CHASING YOU MAKE WAY FORLOVE
LAS ROSAS DINNER FOR ONE SHADOW BY YOUR SIDE
SHANNON AND THE CLAMS I NEVER WANTED LOVE ONION
KAVIAR SPECIAL DEAD END VORTEX
MEAT WAVE THE INCESSANT THE INCESSANT
PARKINSONS TRICKS THE SHAPE OF NOTHING TO COME
BODEGA HOW DID THIS HAPPEN ENDLESS SCROLL

WEEK-END !!!

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