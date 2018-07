Les Yeux Brouillés - Playlists du 04 au 08 juin 2018

GROUPE TITRE ALBUM

RF SHANNON TOOTH ACHE TRICKSTER BLUES

MICHAEL RAULT I’LL BE THERE IT’S A NEW DAY TONIGHT

JAROMIL SABOR HOT LIZARD SECOND SCIENCE

CIGARETTES AFTER SEX APOCALYPSE S/T

CUT WORMS TILL TOMORROW GOES AWAY HOLLOW GROUND

CHARLES WATSON NOW THAT I’M A RIVER NOW THAT I’M A RIVER

BABY JESUS OVER AND OVER AGAIN TAKE OUR SONS AWAY

MAUSKOVIC DANCE BAND DOWN IN THE BASEMENT DOWN IN THE BASEMENT

SANTOROS WHEN YOU CRY AT NIGHT BAD HABITS

GROUNDERS USED COFFEE & JAM

LA LUZ MEAN DREAMS FLOATING FEATURES