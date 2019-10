Les Yeux Brouillés - Playlists du 07/10 au 11/10

GROUPE TITRE ALBUM

REQUIN CHAGRIN LES PROMESSES SEMAPHORE

SIERRA MANHATTAN TUESDAY ARE U SINGLE ? NO I’M ALBUM

KEVIN MORBY HAIL MARY OH MY GOD

IAN FERGUSON LOVE CRIME STATE OF GOLD

LEOPARDO HOLIDAY OF LOVE IS IT AN EASY LIFE ?

ALLAH LAS ON OUR WAY LAHS

TRASH KIT DISLOCATE HORIZON

MOLLY BURCH TO THE BOYS FIRST FLOWER

EZRA FURMAN I WANNA BE YOUR GIRLFRIEND TWELVE NUDES

MIKE KROL I WONDER POWER CHORDS

KAPUTT PARSONAGE SQUARE CARNAGE HALL