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Les Yeux Brouillés - Playlists du 11 au 13 mars 2019

Les Yeux Brouillés !
Du lundi au vendredi
8h / 10h
Des informations de la plus haute importance, et d’autres moins.


LUNDI 11 MARS
GROUPE TITRE ALBUM
LOVE TRAP ROSIE ROSIE
STEVE GUNN VAGABOND THE UNSEEN IN BETWEEN
HAND HABITS YR HEART PLACEHOLDER
NICK WATERHOUSE UNDEDICATED S/T
J FERNANDEZ WILDFIRE OCCASIONAL DIN
BOOTCHY TEMPLE NAIL’S WARD GLIMPSES
TH DA FREAK PEELING THE ONION FREAKENSTEIN
CRACK CLOUD DRAB MEASURE S/T
VIAGRA BOYS DOWN IN THE BASEMENT STREET WORMS
LANDOWNER THE FLOOR BLATANT
THE STROPPIES BETTER THAN BEFORE WHOOSH !
FENSTER HBW THE ROOM


MARDI 12 MARS

GROUPE TITRE ALBUM
ANEMONE SUNSHINE BEAT MY DISTANCE
SEQUOYAH TIGER CASSIUS PARABOLABANDIT
KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD FISHING FOR FISHIES SINGLE
HOLIDAY GHOSTS THINKING OF YOU WEST BAY PLAYROOM
BOYTOY NY RIP OFF NIGHT LEAF
THE COATHANGERS F THE NRA THE DEVIL YOU KNOW
GORGEOUS BULLY CAN’T GIVE YOU UP CLOSURE
WINE LIPS ELECTRIC LADY STRESSOR
LES LULLIES NIGHT KLUB S/T
SHAME CONCRETE SONGS OF PRAISE
THE EXBATS I’M A WITCH E IS FOR EXBATS
THE STACHES FAKE STOMACH ACHE THIS LAKE IS POINTLESS


MERCREDI 13 MARS

GROUPE TITRE ALBUM
ALDOUS HARDING THE BARREL DESIGNER
MARTIN FRAWLEY END OF THE BAR UNDONE AT 31
LAURE BRIARD MARIN SOLITAIRE UN PEU PLUS D’AMOUR SVP
INSECURE MEN MYSTERIOUS GIRL KARAOKE FOR ONE VOL 1
FAUX FEROCIOUS FEEDING FRENZY PRETTY GROOVY
ROLLING BLACKOUTS CF TALKING STRAIGHT HOPE DOWNS
LE PRINCE HARRY PART OF IT BE YOUR OWN ENEMY
SNAPPED ANKLES DRINK AND GLIDE STUNNING LUXURY
STRUCTURES LONG LIFE LONG LIFE
FONTAINES D.C TOO REAL DOGREL
OHTIS RUNNIN CURVE ON EARTH
LONESOME SHACK NEW DREAM DESERT DREAM
BLOODSHOT BILL COME GET YOUR LOVE COME GET YOUR LOVE RIGHT NOW

RDV MERCREDI PROCHAIN

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