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Les Yeux Brouillés - Playlists du 11 au 14 juin 2018

Les Yeux Brouillés !
Du lundi au vendredi
8h - 10h
Des informations de la plus haute importance, et d’autres moins.

PARTENARIAT FERAROCK :


LUNDI 11 JUIN

GROUPE TITRE ALBUM
GABRIELLA COHEN HI FIDELITY PINK IS THE COLOUR OF UNCONDITIONAL LOVE
MICHAEL RAULT I’LL BE THERE IT’S A NEW DAY TONIGHT
SHANNON SHAW CRYING MY EYES OUT SHANNON IN NASHVILLE
CHARLES WATSON YOU’VE GOT YOUR WAY OF LIVING NOW THAT I’M A RIVER
NAP EYES I’M BAD I’M BAD NOW
VITAL IDLES GERANIUMS LEFT HAND
LAS ROSAS CHRISTA SHADOW BY YOUR SIDE
WOODY MURDER MYSTERY ROSES LOST IN BEAUCAIRE
ROLLING BLACKOUTS COASTAL FEVER TALKING STRAIGHT HOPE DOWNS
LA SECTE DU FUTUR LE CHAOS DES ESPRITS WOUNDED PRINCES
WAX CHATTELS IN MY MOUTH S/T
PARQUETS COURTS ALMOST HAD TO START A FIGHT IN AND OUT OF PATIENCE WIDE AWAKE
BEACH SKULLS SACRED CITRUS LAS DUNAS
R.MISSING KELLY IS A PHILISTINE UNSUMMERING


MARDI 12 JUIN

GROUPE TITRE ALBUM
CUT WORMS THINK I MIGHT BE IN LOVE HOLLOW GROUND
MOLLY BURCH PLEASE BE MINE PLEASE BE MINE
THE SHACKS FOLLOW ME HAZE
SHANNON AND THE CLAMS I NEVER WANTED LOVE ONION
RF SHANNON TOOTH ACHE TRICKSTER BLUES
OLDEN YOLK CUT TO THE QUICK S/T
KEPA (OPE FERAROCK) DOCTOR DO SOMETHING DOCTOR DO SOMETHING
JAROMIL SABOR SUN SLAVES SECOND SCIENCE
BOYTOY IT’S ALRIGHT NIGHT LEAF
BODEGA HOW DID THIS HAPPEN ? ENDLESS SCROLL
LA LUZ MY GOLDEN ONE FLOATING FEATURES
CABBAGE DISINFECT US NIHILISTIC GLAMOUR SHOTS
TH DA FREAK SEE YA IN DA HOOD THE HOOD
WARMDUSCHER 1000 WHISPERS WHALE CITY
SHAME CONCRETE SONGS OF PRAISE


MERCREDI 13 JUIN

GROUPE TITRE ALBUM
SHANNON SHAW CRYING MY EYES OUT SHANNON IN NASHVILLE
GABRIELLA COHEN I FEEL SO LONELY PINK IS THE COLOUR OF UNCONDITIONAL LOVE
FUTURE ISLANDS TIME ON HER SIDE THE FAR FIELD
VIVE LA VOID RED RIDER VIVE LA VOID
GOAT GIRL VIPER FISH GOAT GIRL
KEPA (OPE FERAROCK) DOCTOR DO SOMETHING DOCTOR DO SOMETHING
IDLES COLOSSUS JOY AS AN ACT OF RESISTANCE
BEACH HOUSE LEMON GLOW 7
MOON DUO CROSS TOWN FADE OCCULT ARCHITECTURE VOL.1
LA SECTE DU FUTUR FIRST MEN ON THE MOON WOUNDED PRINCES
WAX CHATTELS STAY DISAPPOINTED WAX CHATTELS
THE EX THE HEART CONDUCTOR 27 PASSPORTS
SUNFLOWERS THE SIREN CASTLE SPELL


JEUDI 14 JUIN

GROUPE TITRE ALBUM
VOX LOW YOU ARE A SLAVE VOX LOW
PREOCCUPATIONS ESPIONAGE NEW MATERIAL
MICHAEL RAULT SLEEP WITH ME IT’S A NEW DAY TONIGHT
CIGARETTES AFTER SEX APOCALYPSE S/T
THE BABE RAINBOW PEACE BLOSSOM BOOGY S/T
DERYA YILDIRIM & GRUP SIMSEK DAVET NEM KALDI
ALBINOS CONGO DOUBLE YOUR FUN WITH JESUS MAXI BEST OF ZUMMER SONGS
PONCTUATION TROIS SEMAINES MON HERBIER DU MONDE ENTIER
PETIT FANTOME COMMENT VOUS ATTEINDRE !? UN MOUVEMENT POUR LE VENT
THE BUTTERTONES GRAVEDIGGIN’ GRAVEDIGGING
ROLLING BLACKOUTS COASTAL FEVER TALKING STRAIGHT HOPE DOWNS
JESUS LES FILLES MOTOCYCLE DANIEL
PHOBOPHOBES CHILD STAR MINIATURE WORLD
PAS D’EMISSION VENDREDI

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