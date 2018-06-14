Les Yeux Brouillés - Playlists du 11 au 14 juin 2018
Les Yeux Brouillés !
Du lundi au vendredi
8h - 10h
Des informations de la plus haute importance, et d’autres moins.
PARTENARIAT FERAROCK :
LUNDI 11 JUIN
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|GABRIELLA COHEN
|HI FIDELITY
|PINK IS THE COLOUR OF UNCONDITIONAL LOVE
|MICHAEL RAULT
|I’LL BE THERE
|IT’S A NEW DAY TONIGHT
|SHANNON SHAW
|CRYING MY EYES OUT
|SHANNON IN NASHVILLE
|CHARLES WATSON
|YOU’VE GOT YOUR WAY OF LIVING
|NOW THAT I’M A RIVER
|NAP EYES
|I’M BAD
|I’M BAD NOW
|VITAL IDLES
|GERANIUMS
|LEFT HAND
|LAS ROSAS
|CHRISTA
|SHADOW BY YOUR SIDE
|WOODY MURDER MYSTERY
|ROSES
|LOST IN BEAUCAIRE
|ROLLING BLACKOUTS COASTAL FEVER
|TALKING STRAIGHT
|HOPE DOWNS
|LA SECTE DU FUTUR
|LE CHAOS DES ESPRITS
|WOUNDED PRINCES
|WAX CHATTELS
|IN MY MOUTH
|S/T
|PARQUETS COURTS
|ALMOST HAD TO START A FIGHT IN AND OUT OF PATIENCE
|WIDE AWAKE
|BEACH SKULLS
|SACRED CITRUS
|LAS DUNAS
|R.MISSING
|KELLY IS A PHILISTINE
|UNSUMMERING
MARDI 12 JUIN
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|CUT WORMS
|THINK I MIGHT BE IN LOVE
|HOLLOW GROUND
|MOLLY BURCH
|PLEASE BE MINE
|PLEASE BE MINE
|THE SHACKS
|FOLLOW ME
|HAZE
|SHANNON AND THE CLAMS
|I NEVER WANTED LOVE
|ONION
|RF SHANNON
|TOOTH ACHE
|TRICKSTER BLUES
|OLDEN YOLK
|CUT TO THE QUICK
|S/T
|KEPA (OPE FERAROCK)
|DOCTOR DO SOMETHING
|DOCTOR DO SOMETHING
|JAROMIL SABOR
|SUN SLAVES
|SECOND SCIENCE
|BOYTOY
|IT’S ALRIGHT
|NIGHT LEAF
|BODEGA
|HOW DID THIS HAPPEN ?
|ENDLESS SCROLL
|LA LUZ
|MY GOLDEN ONE
|FLOATING FEATURES
|CABBAGE
|DISINFECT US
|NIHILISTIC GLAMOUR SHOTS
|TH DA FREAK
|SEE YA IN DA HOOD
|THE HOOD
|WARMDUSCHER
|1000 WHISPERS
|WHALE CITY
|SHAME
|CONCRETE
|SONGS OF PRAISE
MERCREDI 13 JUIN
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|SHANNON SHAW
|CRYING MY EYES OUT
|SHANNON IN NASHVILLE
|GABRIELLA COHEN
|I FEEL SO LONELY
|PINK IS THE COLOUR OF UNCONDITIONAL LOVE
|FUTURE ISLANDS
|TIME ON HER SIDE
|THE FAR FIELD
|VIVE LA VOID
|RED RIDER
|VIVE LA VOID
|GOAT GIRL
|VIPER FISH
|GOAT GIRL
|KEPA (OPE FERAROCK)
|DOCTOR DO SOMETHING
|DOCTOR DO SOMETHING
|IDLES
|COLOSSUS
|JOY AS AN ACT OF RESISTANCE
|BEACH HOUSE
|LEMON GLOW
|7
|MOON DUO
|CROSS TOWN FADE
|OCCULT ARCHITECTURE VOL.1
|LA SECTE DU FUTUR
|FIRST MEN ON THE MOON
|WOUNDED PRINCES
|WAX CHATTELS
|STAY DISAPPOINTED
|WAX CHATTELS
|THE EX
|THE HEART CONDUCTOR
|27 PASSPORTS
|SUNFLOWERS
|THE SIREN
|CASTLE SPELL
JEUDI 14 JUIN
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|VOX LOW
|YOU ARE A SLAVE
|VOX LOW
|PREOCCUPATIONS
|ESPIONAGE
|NEW MATERIAL
|MICHAEL RAULT
|SLEEP WITH ME
|IT’S A NEW DAY TONIGHT
|CIGARETTES AFTER SEX
|APOCALYPSE
|S/T
|THE BABE RAINBOW
|PEACE BLOSSOM BOOGY
|S/T
|DERYA YILDIRIM & GRUP SIMSEK
|DAVET
|NEM KALDI
|ALBINOS CONGO
|DOUBLE YOUR FUN WITH JESUS
|MAXI BEST OF ZUMMER SONGS
|PONCTUATION
|TROIS SEMAINES
|MON HERBIER DU MONDE ENTIER
|PETIT FANTOME
|COMMENT VOUS ATTEINDRE !?
|UN MOUVEMENT POUR LE VENT
|THE BUTTERTONES
|GRAVEDIGGIN’
|GRAVEDIGGING
|ROLLING BLACKOUTS COASTAL FEVER
|TALKING STRAIGHT
|HOPE DOWNS
|JESUS LES FILLES
|MOTOCYCLE
|DANIEL
|PHOBOPHOBES
|CHILD STAR
|MINIATURE WORLD