Les Yeux Brouillés - Playlists du 11 au 14 juin 2018

GROUPE TITRE ALBUM

GABRIELLA COHEN HI FIDELITY PINK IS THE COLOUR OF UNCONDITIONAL LOVE

MICHAEL RAULT I’LL BE THERE IT’S A NEW DAY TONIGHT

SHANNON SHAW CRYING MY EYES OUT SHANNON IN NASHVILLE

CHARLES WATSON YOU’VE GOT YOUR WAY OF LIVING NOW THAT I’M A RIVER

NAP EYES I’M BAD I’M BAD NOW

VITAL IDLES GERANIUMS LEFT HAND

LAS ROSAS CHRISTA SHADOW BY YOUR SIDE

WOODY MURDER MYSTERY ROSES LOST IN BEAUCAIRE

ROLLING BLACKOUTS COASTAL FEVER TALKING STRAIGHT HOPE DOWNS

LA SECTE DU FUTUR LE CHAOS DES ESPRITS WOUNDED PRINCES

WAX CHATTELS IN MY MOUTH S/T

PARQUETS COURTS ALMOST HAD TO START A FIGHT IN AND OUT OF PATIENCE WIDE AWAKE

BEACH SKULLS SACRED CITRUS LAS DUNAS