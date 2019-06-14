Les yeux Brouillés - Playlists du 11 au 14 juin 2019
Les Yeux Brouillés !
Du lundi au vendredi
8h / 10h
Des informations de la plus haute importance, et d’autres moins.
- MARDI 11 JUIN
|GROUPE
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|ALBUM
|ALDOUS HARDING
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|DESIGNER
|REQUIN CHAGRIN
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|SEMAPHORE
|H-BURNS
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|MIDLIFE
|MARBLE ARCH
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|CHILDREN OF THE SLUMP
|DEHD
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|WATER
|EN ATTENDANT ANA
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|LOST & FOUND
|KING GIZZARD AND THE LIZARD WIZARD
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|FISHING FOR FISHIES
|SHANNON AND THE CLAMS
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|ONION
|DERYA YILDIRIM & GRUP SIMSEK
|
|KAR YAGAR
|STAR BAND DE DAKAR
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|PSICODELIA AFRO-CUBANA DE SENEGAL
|FONTAINES D.C
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|DOGREL
- MERCREDI 12 JUIN
|GROUPE
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|ALBUM
|OLDEN YOLK
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|LIVING THEATRE
|THE GOON SAX
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|WE’RE NOT TALKING
|SHANA CLEVELAND
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|THE NIGHT OF THE WORM MOON
|JAKE XERXES FUSSEL
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|OUT OF SIGHT
|SHANNON LAY
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|AUGUST
|KEVIN MORBY
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|OH MY GOD
|ANEMONE
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|BEAT MY DISTANCE
|ALTIN GÜN
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|GECE
|CRACK CLOUD
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|S/T
|SWEAT LIKE AN APE
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|SPELLS THAT RHYME
|ALI HASSAN KUBAN
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|FROM NUBIA TO CAIRO
- JEUDI 13 JUIN
|GROUPE
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|ALBUM
|MARTIN FRAWLEY
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|UNDONE AT 31
|MUNYA
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|S/T
|DEATH AND VANILLA
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|ARE U A DREAMER
|M ROSS PERKINS
|
|WHAT DID YOU DO FOR SUMMER BREAK ?
|COOL SOUNDS
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|CACTUS COUNTRY
|THE STROPPIES
|
|WHOOSH !
|MARIA VIOLENZA
|
|SIROCCO
|KOMPROMAT
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|TRAUM UND EXISTENZ
|THE MYSTERY LIGHTS
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|TOO MUCH TENSION
|VIAGRA BOYS
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|STREET WORMS
|KELLY FINNIGAN
|
|THE TALES PEOPLE TELL
|LEE FIELDS AND THE EXPRESSIONS
|
|IT RAINS LOVE
|THE EXBATS
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|E IS FOR EXBATS
- VENDREDI 14 JUIN
|GROUPE
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|ALBUM
|LAS ROSAS
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|SHADOW BY YOUR SIDE
|MAGIC POTION
|
|ENDLESS GRAFFITI
|MATTIEL
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|SATIS FACTORY
|ROLLING BLACKOUTS CF
|
|UP & DOWN
|ORQUESTA AKOKAN
|
|S/T
|ROLANDO BRUNO
|
|EL MUNDO ESTA CUMBIANDO
|MAC DEMARCO
|
|HERE COMES THE COWBOY
|BOBBY OROZA
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|THIS LOVE
|FRENCH VANILLA
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|HOW I AM NOT MYSELF ?
|FAT WHITE FAMILY
|
|SERFS UP !
|DUMB
|
|CLUB NITES
|U-BAHN
|
|S/T
|CONFIDENCE MAN
|
|CONFIDENT MUSIC FOR CONFIDENT PEOPLE