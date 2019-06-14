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Les yeux Brouillés - Playlists du 11 au 14 juin 2019

Les Yeux Brouillés !
Du lundi au vendredi
8h / 10h
Des informations de la plus haute importance, et d’autres moins.

- MARDI 11 JUIN

GROUPE TITRE ALBUM
ALDOUS HARDING THE BARREL DESIGNER
REQUIN CHAGRIN SEMAPHORE SEMAPHORE
H-BURNS TIGRESS MIDLIFE
MARBLE ARCH GOLD CHILDREN OF THE SLUMP
DEHD ON MY SIDE WATER
EN ATTENDANT ANA THIS CLOUD BE LOST & FOUND
KING GIZZARD AND THE LIZARD WIZARD FISHING FOR FISHIES FISHING FOR FISHIES
SHANNON AND THE CLAMS THE BOY ONION
DERYA YILDIRIM & GRUP SIMSEK DOM DOM KURSUNU KAR YAGAR
STAR BAND DE DAKAR MISTERIOSO PSICODELIA AFRO-CUBANA DE SENEGAL
FONTAINES D.C BOYS IN THE BETTER LAND DOGREL

- MERCREDI 12 JUIN

GROUPE TITRE ALBUM
OLDEN YOLK GRAND PALAIS LIVING THEATRE
THE GOON SAX WE CAN’T WIN WE’RE NOT TALKING
SHANA CLEVELAND FACE OF THE SUN THE NIGHT OF THE WORM MOON
JAKE XERXES FUSSEL JUBILEE OUT OF SIGHT
SHANNON LAY NOWHERE AUGUST
KEVIN MORBY HAIL MARY OH MY GOD
ANEMONE SUNSHINE BEAT MY DISTANCE
ALTIN GÜN SOFOR BEY GECE
CRACK CLOUD DRAB MEASURE S/T
SWEAT LIKE AN APE MY SILENT HOUSE SPELLS THAT RHYME
ALI HASSAN KUBAN MABRUK FROM NUBIA TO CAIRO

- JEUDI 13 JUIN

GROUPE TITRE ALBUM
MARTIN FRAWLEY YOU WANT ME ? UNDONE AT 31
MUNYA DES BISOUS PARTOUT S/T
DEATH AND VANILLA NOTHING IS REAL ARE U A DREAMER
M ROSS PERKINS BED SHEET WING WHAT DID YOU DO FOR SUMMER BREAK ?
COOL SOUNDS CACTUS COUNTRY CACTUS COUNTRY
THE STROPPIES CELLOPHANE CAR WHOOSH !
MARIA VIOLENZA LA BALLADE DE L’INDIFFERENCE SIROCCO
KOMPROMAT DE MON AME A TON AME TRAUM UND EXISTENZ
THE MYSTERY LIGHTS THICK SKIN TOO MUCH TENSION
VIAGRA BOYS SPORTS STREET WORMS
KELLY FINNIGAN CATCH ME I’M FALLING THE TALES PEOPLE TELL
LEE FIELDS AND THE EXPRESSIONS LOVE PRISONER IT RAINS LOVE
THE EXBATS I’M A WITCH E IS FOR EXBATS

- VENDREDI 14 JUIN

GROUPE TITRE ALBUM
LAS ROSAS DINNER FOR ONE SHADOW BY YOUR SIDE
MAGIC POTION LIGHT SPEED ENDLESS GRAFFITI
MATTIEL KEEP THE CHANGE SATIS FACTORY
ROLLING BLACKOUTS CF TALKING STRAIGHT UP & DOWN
ORQUESTA AKOKAN CUIDADO CON EL TOMBADOR S/T
ROLANDO BRUNO CUMBIA PARA HOY HAMBRE PARA MANANA EL MUNDO ESTA CUMBIANDO
MAC DEMARCO NOBODY HERE COMES THE COWBOY
BOBBY OROZA THIS LOVE THIS LOVE
FRENCH VANILLA SUDDENLY HOW I AM NOT MYSELF ?
FAT WHITE FAMILY FEET SERFS UP !
DUMB CONTENT JUNGLE CLUB NITES
U-BAHN TURBULENT LUV S/T
CONFIDENCE MAN BOYFRIEND CONFIDENT MUSIC FOR CONFIDENT PEOPLE
BON WEEK-END !!!

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