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Les Yeux Brouillés - Playlists du 12 et 13 novembre

Les Yeux Brouillés !
Du lundi au vendredi
8h / 10h
Des informations de la plus haute importance, et d’autres moins.

-  MARDI 12 NOVEMBRE

GROUPE TITRE ALBUM
ALDOUS HARDING THE BARREL DESIGNER
THE SAXOPHONES NEW TABOO ETERNITY BAY
BOBBY OROZA YOUR LOVE IS TOO COLD THIS LOVE
DERYA YILDIRIM & GRUP SIMSEK DOM DOM KURSUNU KAR YAGAR
DEBATE CLUB FEELING GOOD PHOSPHORESCENT
TWIN PEAKS UNFAMILIAR SUN LOOKOUT LOW
BALLADUR ANGKA SATU LA VALLEE ETROITE
WARMDUSCHER DREAM LOTION TAINTED LUNCH
THE SHIVAS GLORIA DARK THOUGHTS
IDLES DANNY NEDELKO JOY AS AN ACT OF RESISTANCE

-  MERCREDI 13 NOVEMBRE

GROUPE TITRE ALBUM
CIGARETTES AFTER SEX HEAVENLY CRY
CARVER BARONDA IF NOTHING ELSE COMES ALONG SPOOKY LOVE EP
OMNI COURTESY CALL NETWORKER
BLACK MARBLE ONE EYE OPEN BIGGER THAN LIFE
SURF CURSE LABYRINTH HEAVEN SURROUNDS YOU
PLEASURE PRINCIPLE DERNIER HOMME S/T
ODEZENNE BLEU FUSHIA POUCHKINE EP
APOLLO BROWN GOD HELP ME SINCERELY, DETROIT
AUTOMATIC HIGHWAY SIGNAL
VVVV THE WRECK THE WRECK
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