Les Yeux Brouillés - Playlists du 14 au 18 janvier 2019
Les Yeux Brouillés !
Du lundi au vendredi
8h / 10h
Des informations de la plus haute importance, et d’autres moins.
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|BEACH SKULLS
|SUN
|LAS DUNAS
|SHANNON AND THE CLAMS
|THE BOY
|ONION
|BONNY DOON
|I AM HERE ( I AM ALIVE)
|LONG WAVE
|MATTIEL
|CASS TECH
|MATTIEL
|CUT WORMS
|THINK I MIGHT BE IN LOVE
|HOLLOW GROUND
|SAPIN
|HIROSHIMA
|DARK IS THE NIGHT…ON IS THE PARTY
|LANDOWNER
|FLOOR
|BLATANT
|A PLACE TO BURY STRANGERS
|SITUATIONS CHANGES
|PINNED
|BODEGA
|HOW DID THIS HAPPEN !?
|ENDLESS SCROLL
|BRAS MORT
|LOVEKILLS
|GIVE HER THIS SHE TAKES THAT
|BOOTCHY TEMPLE
|MARE’S NEST
|GLIMPSES
|ALEXEI SHISHKIN
|YEAR’S IN A DAY
|HAPPY BDAY
MARDI 15 JANVIER
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|JONATHAN PERSONNE
|COMME PERSONNE
|HISTOIRE NATURELLE
|PETIT FANTOME
|COMMENT VOUS ATTEINDRE
|UN MOUVEMEMENT POUR LE VENT
|GABRIELLA COHEN
|BABY
|PINK IS THE COLOR OF UNCONDITIONAL LOVE
|GLORIA
|THE WHITE LILY
|OIDOPHON ECHORAMA
|INSECURE MEN
|I DON’T WANNA DANCE (WITH MY BABY)
|S/T
|BRACE BRACE
|CASUAL FANCINESS
|S/T
|BEACH BUGS
|HEADACHE TIME
|HEADACHE TIME
|SMOKESCREEN
|WAINTING FOR SUMMER
|USED TO YESTERDAY
|THE MAUSKOVIC DANCE BAND
|CONTINUE THE FUN
|DOWN IN THE BASEMENT
|VINTAGE CROP
|NEW AGE
|NEW AGE
|HOT SNAKES
|SIX WAVE HOLD-DOWN
|JERICHO SIRENS
|SLEAFORD MODS
|STICK IN A FIVE AND GO
|S/T
MERCREDI 16 JANVIER
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|MARLIN’S DREAMING
|I’LL STICK BY YOU
|TALK ON/COMMIC
|BEN SHEMIE
|I KNOW YOU FEEL THE SAME
|A SKELETON
|TRACY BRYANT
|FOREVER CERTAIN
|A PLACE FOR NOTHING AND EVERYTHING IN ITS PLACE
|WOODY MURDER MYSTERY
|JUSQU’AU MATIN
|LOST IN BEAUCAIRE
|HOLY DRUG COUPLE
|IKEBANA TELE¨HONE LINE
|HYPER SUPER MEGA
|THE GOON SAX
|WE CAN’T WIN
|WE’RE NOT TALKING
|GLISS
|PLATO IN THE CAVE
|STRANGE HEAVEN
|EN ATTENDANT ANA
|THIS COULD BE
|LOST & FOUND
|SANTOROS
|TURN YOUR BACK ON ME
|BAD HABITS
|LITTLE BARRIE
|SHOULDERS UP, EYES DOWN
|DEATH EXPRESS
|THE UNDERGROUND YOUTH
|FILL THE VOID
|FILL THE VOID
JEUDI 17 JANVIER
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|DUNGEN & WOODS
|TURN AROUND
|MYTHS 003
|MR YOLK
|SELF PORTRAIT
|SELF PORTRAIT
|CAM MACLEAN
|SUNSHINE
|WAIT FOR LOVE
|CIGARETTES AFTER SEX
|K.
|S/T
|MOLLY NILSSON
|DAYS OF DUST
|2020
|BEACH HOUSE
|LEMON GLOW
|7
|HINDS
|TO THE MORNING LIGHT
|I DON’T RUN
|STANLEY BRINKS & FRESCHARD
|GOING TO THE BAR
|MIDNIGHT TEQUILA
|PALE BLUE
|YOU STOPPED DYING
|YOU STOPPED DYING
|BUMPKIN ISLAND
|SIDDHARTHA
|BRAZILIERS
|SAC A CHATONS
|421
|WOOLEN MEN
|HOLLOW WORLD
|POST
|IDLES
|TELEVISION
|JOY AS AN ACT OF RESISTANCE
VENDREDI 18 JANVIER
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|MR HUSBAND
|WALKING IN A FOREIGN LAND
|OCEAN PINES
|MATTIEL
|FOLLOW MY NAME
|CUSTOMER COPY
|EYEDRESS
|COCAINE SUNDAY
|SENSITIVE G
|HAND HABITS
|PLACEHOLDER
|PLACE HOLDER
|ODEZENNE
|NUCLEAIRE
|AU BACCARA
|ZOMBIERELLA’S TENTATIVE REELS
|SUICIDE COMMANDO
|SUICIDE COMMANDO
|LEALANI
|FLOATING
|FANTASTIC PLANET
|THE SOFT RIDER
|THE POOL
|THE POOL
|PINCH POINTS
|JELLY BRAIN
|MECHANICAL INJURY
|HANK WOOD AND THE HAMMER HEADS
|IT’S LONELY IN THIS WORLD
|S/T
|KOKOKO !
|AZO TOKE
|LIBOSO
|MOONTRIBE
|BOTTLES
|S/T
|DERYA YILDIRIM & GRUP SIMSEK
|OY OY EMINE
|OY OY EMINE
BON WEEK-END !
Bonus BEAUB