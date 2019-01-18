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Les Yeux Brouillés - Playlists du 14 au 18 janvier 2019

Les Yeux Brouillés !
Du lundi au vendredi
8h / 10h
Des informations de la plus haute importance, et d’autres moins.

LUNDI 14 JANVIER
GROUPE TITRE ALBUM
BEACH SKULLS SUN LAS DUNAS
SHANNON AND THE CLAMS THE BOY ONION
BONNY DOON I AM HERE ( I AM ALIVE) LONG WAVE
MATTIEL CASS TECH MATTIEL
CUT WORMS THINK I MIGHT BE IN LOVE HOLLOW GROUND
SAPIN HIROSHIMA DARK IS THE NIGHT…ON IS THE PARTY
LANDOWNER FLOOR BLATANT
A PLACE TO BURY STRANGERS SITUATIONS CHANGES PINNED
BODEGA HOW DID THIS HAPPEN !? ENDLESS SCROLL
BRAS MORT LOVEKILLS GIVE HER THIS SHE TAKES THAT
BOOTCHY TEMPLE MARE’S NEST GLIMPSES
ALEXEI SHISHKIN YEAR’S IN A DAY HAPPY BDAY


MARDI 15 JANVIER

GROUPE TITRE ALBUM
JONATHAN PERSONNE COMME PERSONNE HISTOIRE NATURELLE
PETIT FANTOME COMMENT VOUS ATTEINDRE UN MOUVEMEMENT POUR LE VENT
GABRIELLA COHEN BABY PINK IS THE COLOR OF UNCONDITIONAL LOVE
GLORIA THE WHITE LILY OIDOPHON ECHORAMA
INSECURE MEN I DON’T WANNA DANCE (WITH MY BABY) S/T
BRACE BRACE CASUAL FANCINESS S/T
BEACH BUGS HEADACHE TIME HEADACHE TIME
SMOKESCREEN WAINTING FOR SUMMER USED TO YESTERDAY
THE MAUSKOVIC DANCE BAND CONTINUE THE FUN DOWN IN THE BASEMENT
VINTAGE CROP NEW AGE NEW AGE
HOT SNAKES SIX WAVE HOLD-DOWN JERICHO SIRENS
SLEAFORD MODS STICK IN A FIVE AND GO S/T


MERCREDI 16 JANVIER

GROUPE TITRE ALBUM
MARLIN’S DREAMING I’LL STICK BY YOU TALK ON/COMMIC
BEN SHEMIE I KNOW YOU FEEL THE SAME A SKELETON
TRACY BRYANT FOREVER CERTAIN A PLACE FOR NOTHING AND EVERYTHING IN ITS PLACE
WOODY MURDER MYSTERY JUSQU’AU MATIN LOST IN BEAUCAIRE
HOLY DRUG COUPLE IKEBANA TELE¨HONE LINE HYPER SUPER MEGA
THE GOON SAX WE CAN’T WIN WE’RE NOT TALKING
GLISS PLATO IN THE CAVE STRANGE HEAVEN
EN ATTENDANT ANA THIS COULD BE LOST & FOUND
SANTOROS TURN YOUR BACK ON ME BAD HABITS
LITTLE BARRIE SHOULDERS UP, EYES DOWN DEATH EXPRESS
THE UNDERGROUND YOUTH FILL THE VOID FILL THE VOID


JEUDI 17 JANVIER

GROUPE TITRE ALBUM
DUNGEN & WOODS TURN AROUND MYTHS 003
MR YOLK SELF PORTRAIT SELF PORTRAIT
CAM MACLEAN SUNSHINE WAIT FOR LOVE
CIGARETTES AFTER SEX K. S/T
MOLLY NILSSON DAYS OF DUST 2020
BEACH HOUSE LEMON GLOW 7
HINDS TO THE MORNING LIGHT I DON’T RUN
STANLEY BRINKS & FRESCHARD GOING TO THE BAR MIDNIGHT TEQUILA
PALE BLUE YOU STOPPED DYING YOU STOPPED DYING
BUMPKIN ISLAND SIDDHARTHA
BRAZILIERS SAC A CHATONS 421
WOOLEN MEN HOLLOW WORLD POST
IDLES TELEVISION JOY AS AN ACT OF RESISTANCE


VENDREDI 18 JANVIER

GROUPE TITRE ALBUM
MR HUSBAND WALKING IN A FOREIGN LAND OCEAN PINES
MATTIEL FOLLOW MY NAME CUSTOMER COPY
EYEDRESS COCAINE SUNDAY SENSITIVE G
HAND HABITS PLACEHOLDER PLACE HOLDER
ODEZENNE NUCLEAIRE AU BACCARA
ZOMBIERELLA’S TENTATIVE REELS SUICIDE COMMANDO SUICIDE COMMANDO
LEALANI FLOATING FANTASTIC PLANET
THE SOFT RIDER THE POOL THE POOL
PINCH POINTS JELLY BRAIN MECHANICAL INJURY
HANK WOOD AND THE HAMMER HEADS IT’S LONELY IN THIS WORLD S/T
KOKOKO ! AZO TOKE LIBOSO
MOONTRIBE BOTTLES S/T
DERYA YILDIRIM & GRUP SIMSEK OY OY EMINE OY OY EMINE

BON WEEK-END !

Bonus BEAUB

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