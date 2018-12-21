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Les Yeux Brouillés - Playlists du 17 au 21 décembre 2018

Les Yeux Brouillés !
Du lundi au vendredi
8h / 10h
Des informations de la plus haute importance, et d’autres moins.

LUNDI 17 DECEMBRE
GROUPE TITRE ALBUM
MR HUSBAND OCEAN PINES OCEAN PINES
SUFJAN STEVENS LONELY MAN OF WINTER LONELY MAN OF WINTER
THE WAVE PICTURES ROOSEVELT SYKES LOOK INSIDE YOUR HEART
LA LUZ MY GOLDEN ONE FLOATING FEATURES
THE BABE RAINBOW EUREKA DOUBLE RAINBOW
THE HOLY DRUG COUPLE WATERFALLS HYPER SUPER MEGA
INSECURE MEN MYSTERIOUS GIRL KARAOKE FOR ONE VOL 1
MOLLY NILSSON DAYS OF DUST 2020
MAGIC POTION FOAMY LACE ENDLESS GRAFFITI
AGAR AGAR SORRY ABOUT THE CARPET THE DOG AND THE FUTURE
WOOLEN MEN BRICK HORIZON POST
WARM DRAG CAVE CRAWL WARM DRAG


MARDI 18 DECEMBRE

GROUPE TITRE ALBUM
RAOUL VIGNAL THE DREAM OAK LEAF
HOLLOW HAND A WOLRD OUTSIDE STAR CHAMBER
IDLES DANNY NEDELKO JOY AS AN ACT OF RESISTANCE
LES LULLIES NIGHT KLUB S/T
CANNIBALE PENDEJO NOT EASY TO COOK
J FERNANDEZ EXPRESSIVE MACHINE OCCASIONAL DIN
EN ATTENDANT ANA THE VIOLENCE INSIDE LOST AND FOUND
SMOKESCREEN WAITING FOR SUMMER USED TO YESTERDAY
CATHEDRALE FACING DEATH FACING DEATH
PEEL DREAM MAGAZINE FIRES MODERN META PHYSICS
BISHOP NEHRU GET AWAY ELEVATOR ACT I & II
BROTHER ALI OWN LIGHT ALL THE BEAUTY IN THIS WHOLE LIFE


MERCREDI 19 DECEMBRE

GROUPE TITRE ALBUM
JONATHAN PERSONNE COMME PERSONNE COMME PERSONNE
JUNIORE MAGNIFIQUE SINGLE
THE GOON SAX WE CAN’T WIN WE’RE NOT TALKING
CHARLES WATSON NOW THAT I’M A RIVER NOW THAT I’M A RIVER
THE SURFING MAGAZINES LINES AND SHADOWS S/T
BOOTCHY TEMPLE THE MAN WITH THE CANE GLIMPSES
CURTIS HARDING NEED YOUR LOVE FACE YOUR FEAR
TRABANTS THE TRUEL NEL CUORE DI UNA TERRA SELVAGGIA
BEE BEE SEA SONIC BOOMERANG SONIC BOOMERANG
JESUS LES FILLES MOTOCYCLE DANIEL
QUEEN OF THE MEADOW PERFECT HARMONY A ROOM TO STORE HAPPINESS
FUTURE ISLANDS TIME ON HER SIDE FAR FIELDS


JEUDI 20 DECEMBRE

GROUPE TITRE ALBUM
DONNA BLUE 1 2 3 SINGLE
SEQUOYAH TIGER CASSIUS PARABOLABANDIT
THE MOLOCHS I WANNA SAY FLOWERS IN THE SPRINGS
THE GROWLERS ORGASM OF DEATH CASUAL ACQUAINTANCES
SHANNON AND THE CLAMS I NEVER WANTED LOVE ONION
EL GOODO SO IT GOES BY ORDER OF THE MOOSE
LAS ROSAS FLOOD THIS HOUSE SHADOW BY YOUR SIDE
BAXTER DURY DELILAH HOLIDAY ETIENNE DE CRECY WALK AWAY B E D
THE KVB INTO LIFE ONLY NOW FOREVER
JESSICA93 MENTAL INSTITUTION GUILTY SPECIES
VIAGRA BOYS SPORTS STREET WORMS
SLEAFORD MODS STICK IN A FIVE AND GO EP


VENDREDI 21 DECEMBRE

GROUPE TITRE ALBUM
GLORIA THE WHITE LILY OIDOPHON ECHOPHARMA
RF SHANNON TOOTH ACHE TRICKSTER BLUES
THE SHA LA DAS DO WHAT LOVE IN THE WIND
DERYA YILDIRIM & GRUP SIMSEK OY OY EMINE OY OY EMINE
SUPER ELCADOS HOW MUCH I LOVE YOU TOGETHERNESS IS ALWAYS A GOOD VENTURE
SHARON JONES AND THE DAP KINGS SILENT NIGHT IT’S A HOLIDAY SOUL PARTY
BUBBLE & SQUEAK CHRISTMAS STICK SINGLE
FENSTER HBW THE ROOM
STANLEY BRINKS GOOD DAY PEANUTS
ARTUAN DE LIERRE L’IMPERATRICE LES ARCANES
JACCO GARDNER LEVANIA SOMNIUM

A L’ANNEE PROCHAINE !!!

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