Les Yeux Brouillés - Playlists du 17 au 21 juin 2019
Les Yeux Brouillés !
Du lundi au vendredi
8h / 10h
Des informations de la plus haute importance, et d’autres moins.
LUNDI 17 JUIN
|GROUPE
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|ALBUM
|CIGARETTES AFTER SEX
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|S/T
|HAND HABITS
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|PLACEHOLDER
|THE SAXOPHONES
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|SONGS OF THE SAXOPHONES
|MOLLY BURCH
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|FIRST FLOWER
|TERRY
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|I’M TERRY
|THE WAVE PICTURES
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|LOOK INSIDE YOUR HEART
|PEARL AND THE OYSTERS
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|CANNED MUSIC
|PEEL DREAM MAGAZINE
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|MODERN META PHYSIC
|HEALING GEMS
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|JUNGLE FLOWER
|OS MUIRAQUITANS
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|JAMBU
|BICHE
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|LA NUIT DES PERSEIDES
|KURT VILE
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|BOTTLE IT IN
MARDI 18 JUIN
|GROUPE
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|ALBUM
|JAKE XERXES FUSSEL
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|OUT OF SIGHT
|DOUG TUTTLE
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|DREAM ROAD
|THE PROPER ORNEMENTS
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|SIX LENINS
|OHTIS
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|CURVE OF EARTH
|MYSTIC BRAVES
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|THE GREAT UNKNOWN
|PETIT FANTOME
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|UN MOUVEMENT POUR LE VENT
|VAGUESS
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|WHEN I WAS YOUNG AND USELESS
|CHEEKFACE
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|THERAPY ISLAND
|THE SCORPIONS & SAIF ABU BAKR
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|JAZZ JAZZ JAZZ
|DUR DUR BAND
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|DUR DUR OF SOMALIA VOL 1
|FRENCH VANILLA
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|HOW I AM NOT MYSELF ?
|WINE LIPS
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|STRESSOR
|WINTER & TRIPTIDES
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|ESTRELA MAGICA
MERCREDI 19 JUIN
|GROUPE
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|ALBUM
|DAMIEN JURADO
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|IN THE SHAPE OF A STORM
|KEVIN MORBY
|
|OH MY GOD
|THE DANDELION
|
|OLD WAYS AND NEW HABITS
|SESSA
|
|GRANDEZA
|OLDEN YOLK
|
|LIVING THEATRE
|DEHD
|
|WATER
|MOLLY BURCH
|
|BALLADS
|MATTIEL
|
|SATIS FACTORY
|DERYA YILDIRIM & GRUP SIMSEK
|
|KAR YAGAR
|BACAO RYTHM & STEEL BAND
|
|S/T
|OKTOBER LIEBER
|
|IN HUMAN
|TWO MAMARRACHOS
|
|CLOSE YOUR EYES
JEUDI 20 JUIN
|GROUPE
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|ALBUM
|STEVE GUNN
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|THE UNSEEN IN BETWEEN
|NICK WATERHOUSE
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|S/T
|THE GOON SAX
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|WE’RE NOT TALKING
|KING GIZZARD AND THE LIZARD WIZARD
|
|FISHING FOR FISHIES
|BRACE BRACE
|
|S/T
|MOLLY NILSSON
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|2020
|CORNERS
|
|THE FLOOR
|JOHN MAUS
|
|ADDENDUM
|LONESOME SHACK
|
|DESERT DREAM
|PARQUET COURTS
|
|WIDE AWAKE
|POZI
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|PZ1
|XYZ
|
|ARTIFICIAL FLAVOURING
|ENTRACTE TWIST
|
|S/T
VENDREDI 21 JUIN
|GROUPE
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|ALBUM
|GAUCHE
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|A PEOPLE’S HISTORY OF GAUCHE
|ANEMONE
|
|BEAT MY DISTANCE
|ALLAH LAS
|
|SELF DISCOVERY FOR SOCIAL SURVIVAL
|STANLEY BRINKS & THE WAVE PICTURES
|
|TEQUILA ISLAND
|ALTIN GÜN
|
|GECE
|LAURENT STOPNICKI
|
|VIDAL BENJAMIN / POP SYMPATHIE
|DONI
|
|TWIST ITALIA
|ROLANDO BRUNO
|
|EL MUNDO ESTA CUMBIANDO
|SOAKED OATS
|
|SLUDGE POP
|IT’S SUNDAY
|
|TISSUE ISSUES
|ROLLING BLACKOUTS CF
|
|S/T
|EL GOODO
|
|BY ORDER OF THE MOOSE
|PINDUCA
|
|JAMBU