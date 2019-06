Les Yeux Brouillés - Playlists du 17 au 21 juin 2019

GROUPE TITRE ALBUM

JAKE XERXES FUSSEL JUBILEE OUT OF SIGHT

DOUG TUTTLE IN THIS WORLD ALONE DREAM ROAD

THE PROPER ORNEMENTS WHERE ARE YOU NOW SIX LENINS

OHTIS RUNNIN CURVE OF EARTH

MYSTIC BRAVES ARE YOU GONNA BE THERE THE GREAT UNKNOWN

PETIT FANTOME TU RESSEMBLES A L’ORAGE UN MOUVEMENT POUR LE VENT

VAGUESS INSIDE OUT WHEN I WAS YOUNG AND USELESS

CHEEKFACE I ONLY SAY I’M SORRY WHEN I’M WRONG THERAPY ISLAND

THE SCORPIONS & SAIF ABU BAKR KAIF HALO JAZZ JAZZ JAZZ

DUR DUR BAND HIYEELEY DUR DUR OF SOMALIA VOL 1

FRENCH VANILLA SUDDENLY HOW I AM NOT MYSELF ?

WINE LIPS ELECTRIC LADY STRESSOR