Écoutez la radio en ligne !
Menu
Accueil > La grille > Les Yeux Brouillés > Les Yeux Brouillés - Playlist

Les Yeux Brouillés - Playlists du 17 au 21 juin 2019

Les Yeux Brouillés !
Du lundi au vendredi
8h / 10h
Des informations de la plus haute importance, et d’autres moins.

-  LUNDI 17 JUIN

GROUPE TITRE ALBUM
CIGARETTES AFTER SEX APOCAPLYPSE S/T
HAND HABITS WHAT LOVERS DO PLACEHOLDER
THE SAXOPHONES MYSTERIES REVEALED SONGS OF THE SAXOPHONES
MOLLY BURCH TO THE BOYS FIRST FLOWER
TERRY BUREAU I’M TERRY
THE WAVE PICTURES ROOSEVELT SYKES LOOK INSIDE YOUR HEART
PEARL AND THE OYSTERS MERMAID PARADE CANNED MUSIC
PEEL DREAM MAGAZINE FIRES MODERN META PHYSIC
HEALING GEMS RED MOON RIVER JUNGLE FLOWER
OS MUIRAQUITANS A MIRADA JAMBU
BICHE FUGUE LA NUIT DES PERSEIDES
KURT VILE COME AGAIN BOTTLE IT IN

-  MARDI 18 JUIN

GROUPE TITRE ALBUM
JAKE XERXES FUSSEL JUBILEE OUT OF SIGHT
DOUG TUTTLE IN THIS WORLD ALONE DREAM ROAD
THE PROPER ORNEMENTS WHERE ARE YOU NOW SIX LENINS
OHTIS RUNNIN CURVE OF EARTH
MYSTIC BRAVES ARE YOU GONNA BE THERE THE GREAT UNKNOWN
PETIT FANTOME TU RESSEMBLES A L’ORAGE UN MOUVEMENT POUR LE VENT
VAGUESS INSIDE OUT WHEN I WAS YOUNG AND USELESS
CHEEKFACE I ONLY SAY I’M SORRY WHEN I’M WRONG THERAPY ISLAND
THE SCORPIONS & SAIF ABU BAKR KAIF HALO JAZZ JAZZ JAZZ
DUR DUR BAND HIYEELEY DUR DUR OF SOMALIA VOL 1
FRENCH VANILLA SUDDENLY HOW I AM NOT MYSELF ?
WINE LIPS ELECTRIC LADY STRESSOR
WINTER & TRIPTIDES RAIO DE SOL ESTRELA MAGICA

-  MERCREDI 19 JUIN

GROUPE TITRE ALBUM
DAMIEN JURADO SOUTH IN THE SHAPE OF A STORM
KEVIN MORBY PISS RIVER OH MY GOD
THE DANDELION WHO HAVE MAY FOUND GOD ? OLD WAYS AND NEW HABITS
SESSA FLOR DO REAL GRANDEZA
OLDEN YOLK COTTON & CANE LIVING THEATRE
DEHD ON MY SIDE WATER
MOLLY BURCH ONLY ONE BALLADS
MATTIEL POPULONIA SATIS FACTORY
DERYA YILDIRIM & GRUP SIMSEK OY OY EMINE KAR YAGAR
BACAO RYTHM & STEEL BAND GREAT TO BE HERE S/T
OKTOBER LIEBER THE ATTAKER IN HUMAN
TWO MAMARRACHOS ABERRATED CLOSE YOUR EYES

-  JEUDI 20 JUIN

GROUPE TITRE ALBUM
STEVE GUNN MORNING IS MENDED THE UNSEEN IN BETWEEN
NICK WATERHOUSE SONG FOR WINNERS S/T
THE GOON SAX MAKE TIME 4 LOVE WE’RE NOT TALKING
KING GIZZARD AND THE LIZARD WIZARD FISHING FOR FISHIES FISHING FOR FISHIES
BRACE BRACE CLUB DOROTHEE S/T
MOLLY NILSSON A SLICE OF LEMON 2020
CORNERS AT YOUR DOOR THE FLOOR
JOHN MAUS OUTER SPACE ADDENDUM
LONESOME SHACK LONELY DESERT DREAM
PARQUET COURTS BEFORE THE WATER GETS TOO HIGH WIDE AWAKE
POZI KCTMO PZ1
XYZ LET ME TRY LOVE ARTIFICIAL FLAVOURING
ENTRACTE TWIST AMOUR AMOUR S/T

-  VENDREDI 21 JUIN

GROUPE TITRE ALBUM
GAUCHE FLASH A PEOPLE’S HISTORY OF GAUCHE
ANEMONE SUNSHINE BEAT MY DISTANCE
ALLAH LAS RASPBERRY JAM SELF DISCOVERY FOR SOCIAL SURVIVAL
STANLEY BRINKS & THE WAVE PICTURES GIN IN ME TEQUILA ISLAND
ALTIN GÜN SOFOR BEY GECE
LAURENT STOPNICKI VIDAL BENJAMIN / POP SYMPATHIE
DONI IL BALLO DELLA BUSSOLA TWIST ITALIA
ROLANDO BRUNO EL MUNDO ESTA CUMBIANDO EL MUNDO ESTA CUMBIANDO
SOAKED OATS COMING UP SLUDGE POP
IT’S SUNDAY PERMANENT VACATION TISSUE ISSUES
ROLLING BLACKOUTS CF IN THE CAPITAL S/T
EL GOODO SO IT GOES BY ORDER OF THE MOOSE
PINDUCA COCO DA BAHIA JAMBU
BON WEEK-END !!!

Plus d'infos :

Partagez

Recherche

Haut de page