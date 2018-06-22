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Les Yeux Brouillés - Playlists du 18 au 22 juin 2018

Les Yeux Brouillés !
Du lundi au vendredi
8h / 10h
Des informations de la plus haute importance, et d’autres moins.

LUNDI 18 JUIN

GROUPE TITRE ALBUM
SHANNON SHAW CRYIN’ MY EYES OUT SHANNON IN NASHVILLE
MICHAEL RAULT SLEEP WITH ME IT’S A NEW DAY TONIGHT
COURTNEY BARNETT & KURT VILE CONTINENTAL BREAKFAST LOTTA SEA LICE
MARLON WILLIAMS WHAT’S CHASING YOU MAKE WAY FOR LOVE
HALEY HEYNDERICKX DRINKING SONG I NEED TO START A GARDEN
MOLLY BURCH LONELIEST HEART PLEASE BE MINE
ARCHIE AND THE BUNKERS THE CUTTING EDGE SONGS FROM THE LODGE
BLIND BUTCHER STAUBSAUGERBABY ALAWALWA
BODEGA HOW DID THIS HAPPEN ? ENDLESS SCROLL
BEE BEE SEA SONIC BOOMERANG SONIC BOOMERANG
PARQUET COURTS TOTAL FOOTBALL WIDE AWAKE
XYZ LET ME TRY LOVE ARTIFICIAL FLAVORING
PARKINSONS TRICKS THE SHAPE OF NOTHING TO COME
LAME EVELYN ALONE AND ALRIGHT


MARDI 19 JUIN

GROUPE TITRE ALBUM
COTILLON I LIKE PEOPLE THE AFTERNOONS
CHARLES WATSON RUN AND HIDE NOW THAT I’M A RIVER
LAS ROSAS FLOOD THIS HOUSE SHADOW BY YOUR SIDE
DUNGEN & WOODS TURN AROUND MYTHS 003
CANNIBALE RAYS OF LIGHT NO MERCY FOR LOVE
PEARL AND THE OYSTERS VITAMIN D PEARL AND THE OYSTERS
SAPIN HIROSHIMA DARK IS THE NIGHT…ON IS THE PARTY
GABRIELLA COHEN BABY PINK IS THE COLOR OF UNCONDITIONAL LOVE
ORQUESTA AKOKAN LA CORBATA BARATA S/T
LA LUZ MEAN DREAM FLOATING FEATURES
WAX CHATTELS IN MY MOUTH S/T
HOT SNAKES SIX WAVE HOLD-DOWN JERICHO SIRENS
VOLAGE WHISPERS SITTIN’ SIDEWAYS
ROLLING BLACKOUTS COASTAL FEVER TALKING STRAIGHT HOPE DOWNS


MERCREDI 20 JUIN

GROUPE TITRE ALBUM
WOODS LOVE IS LOVE LOVE IS LOVE
BEACH SKULLS AIN’T EASY LAS DUNAS
RF SHANNNON GATES OF PARADISE TRICKSTER BLUES
THE SHIFTERS CREGGAN SHOPS THE SHIFTERS
MATTIEL JUST A NAME MATTIEL LP
WOODEN MURDER MYSTERY SURFACE LACTEE LOST IN BEAUCAIRE
ALTIN GUN GOCA DUNYA ON
YONATAN GAT CUE THE MACHINES UNIVERSALIST
SONIDO GALLO NEGRO LA DANZA DE LOS DIABLOS MAMBO COSMICO
VITAL IDLES TIME FREE LEFT HAND
KING GIZZARD AND THE LIZARD WIZARD RATTLESNAKE FLYING MICROTONAL BANANA
BOYTOY NY RIP OFF NIGHT LEAF
WARMDUSCHER WHALE CITY WHALE CITY


JEUDI 21 JUIN

GROUPE TITRE ALBUM
TERRY TAKE ME TO THE CITY REMEMBER TERRY
HINDS NEW FOR YOU I DON’T RUN
SHANNON AND THE CLAMS THE BOY ONION
THE BABE RAINBOW COSMIC NOW S/T
PETER KERNEL THERE’S NOTHING LIKE YOU THE SIZE OF THE NIGHT
TIM DARCY FOUND MY LIMIT SATURDAY NIGHT
JACK STAUBER LEOPARD HILO
PONCTUATION EXIL MON HERBIER DU MONDE ENTIER
HOLY MOTORS SILENTLY FOR ME SLOW SUNDOWN
THE MAUSKOVIC DANCE BAND DOWN IN THE BASEMENT DOWN IN THE BASEMENT
ALBINOS CONGO DOUBLE YOUR FUN WITH JESUS MAXI BEST OF ZUMMER ZONGS
BABY JESUS THE BEAT TAKE OUR SONS AWAY
COCKPIT SCIE(SAW) II
Présentation de la programmation du festival Urbaka édition 2018 en compagnie de Jacques Reix


VENDREDI 22 JUIN

GROUPE TITRE ALBUM
ROLLING BLACKOUTS COASTAL FEVER TALKING STRAIGHT HOPE DOWNS
TAPE WAVES TURNING IN DISTANT LIGHT
SHANNON SHAW CRYING MY EYES OUT SHANNON IN NASHVILLE
IDLES DANNY NEDELKO JOY AS AN ACT OF RESISTANCE
GABRIELLA COHEN NEIL YOUNG GOES CRAZY PINK IS THE COLOR OF UNCONDITIONAL LOVE
MICHAEL RAULT I’LL BE THERE IT’S A NEW DAY TONIGHT
WOODEN SHJIPS STARING AT THE SUN V
WEEK-END !!!
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