Les Yeux Brouillés - Playlists du 18 au 22 juin 2018
Les Yeux Brouillés !
Du lundi au vendredi
8h / 10h
Des informations de la plus haute importance, et d’autres moins.
LUNDI 18 JUIN
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|SHANNON SHAW
|CRYIN’ MY EYES OUT
|SHANNON IN NASHVILLE
|MICHAEL RAULT
|SLEEP WITH ME
|IT’S A NEW DAY TONIGHT
|COURTNEY BARNETT & KURT VILE
|CONTINENTAL BREAKFAST
|LOTTA SEA LICE
|MARLON WILLIAMS
|WHAT’S CHASING YOU
|MAKE WAY FOR LOVE
|HALEY HEYNDERICKX
|DRINKING SONG
|I NEED TO START A GARDEN
|MOLLY BURCH
|LONELIEST HEART
|PLEASE BE MINE
|ARCHIE AND THE BUNKERS
|THE CUTTING EDGE
|SONGS FROM THE LODGE
|BLIND BUTCHER
|STAUBSAUGERBABY
|ALAWALWA
|BODEGA
|HOW DID THIS HAPPEN ?
|ENDLESS SCROLL
|BEE BEE SEA
|SONIC BOOMERANG
|SONIC BOOMERANG
|PARQUET COURTS
|TOTAL FOOTBALL
|WIDE AWAKE
|XYZ
|LET ME TRY LOVE
|ARTIFICIAL FLAVORING
|PARKINSONS
|TRICKS
|THE SHAPE OF NOTHING TO COME
|LAME
|EVELYN
|ALONE AND ALRIGHT
MARDI 19 JUIN
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|COTILLON
|I LIKE PEOPLE
|THE AFTERNOONS
|CHARLES WATSON
|RUN AND HIDE
|NOW THAT I’M A RIVER
|LAS ROSAS
|FLOOD THIS HOUSE
|SHADOW BY YOUR SIDE
|DUNGEN & WOODS
|TURN AROUND
|MYTHS 003
|CANNIBALE
|RAYS OF LIGHT
|NO MERCY FOR LOVE
|PEARL AND THE OYSTERS
|VITAMIN D
|PEARL AND THE OYSTERS
|SAPIN
|HIROSHIMA
|DARK IS THE NIGHT…ON IS THE PARTY
|GABRIELLA COHEN
|BABY
|PINK IS THE COLOR OF UNCONDITIONAL LOVE
|ORQUESTA AKOKAN
|LA CORBATA BARATA
|S/T
|LA LUZ
|MEAN DREAM
|FLOATING FEATURES
|WAX CHATTELS
|IN MY MOUTH
|S/T
|HOT SNAKES
|SIX WAVE HOLD-DOWN
|JERICHO SIRENS
|VOLAGE
|WHISPERS
|SITTIN’ SIDEWAYS
|ROLLING BLACKOUTS COASTAL FEVER
|TALKING STRAIGHT
|HOPE DOWNS
MERCREDI 20 JUIN
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|WOODS
|LOVE IS LOVE
|LOVE IS LOVE
|BEACH SKULLS
|AIN’T EASY
|LAS DUNAS
|RF SHANNNON
|GATES OF PARADISE
|TRICKSTER BLUES
|THE SHIFTERS
|CREGGAN SHOPS
|THE SHIFTERS
|MATTIEL
|JUST A NAME
|MATTIEL LP
|WOODEN MURDER MYSTERY
|SURFACE LACTEE
|LOST IN BEAUCAIRE
|ALTIN GUN
|GOCA DUNYA
|ON
|YONATAN GAT
|CUE THE MACHINES
|UNIVERSALIST
|SONIDO GALLO NEGRO
|LA DANZA DE LOS DIABLOS
|MAMBO COSMICO
|VITAL IDLES
|TIME FREE
|LEFT HAND
|KING GIZZARD AND THE LIZARD WIZARD
|RATTLESNAKE
|FLYING MICROTONAL BANANA
|BOYTOY
|NY RIP OFF
|NIGHT LEAF
|WARMDUSCHER
|WHALE CITY
|WHALE CITY
JEUDI 21 JUIN
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|TERRY
|TAKE ME TO THE CITY
|REMEMBER TERRY
|HINDS
|NEW FOR YOU
|I DON’T RUN
|SHANNON AND THE CLAMS
|THE BOY
|ONION
|THE BABE RAINBOW
|COSMIC NOW
|S/T
|PETER KERNEL
|THERE’S NOTHING LIKE YOU
|THE SIZE OF THE NIGHT
|TIM DARCY
|FOUND MY LIMIT
|SATURDAY NIGHT
|JACK STAUBER
|LEOPARD
|HILO
|PONCTUATION
|EXIL
|MON HERBIER DU MONDE ENTIER
|HOLY MOTORS
|SILENTLY FOR ME
|SLOW SUNDOWN
|THE MAUSKOVIC DANCE BAND
|DOWN IN THE BASEMENT
|DOWN IN THE BASEMENT
|ALBINOS CONGO
|DOUBLE YOUR FUN WITH JESUS
|MAXI BEST OF ZUMMER ZONGS
|BABY JESUS
|THE BEAT
|TAKE OUR SONS AWAY
|COCKPIT
|SCIE(SAW)
|II
Présentation de la programmation du festival Urbaka édition 2018 en compagnie de Jacques Reix
VENDREDI 22 JUIN
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|ROLLING BLACKOUTS COASTAL FEVER
|TALKING STRAIGHT
|HOPE DOWNS
|TAPE WAVES
|TURNING IN
|DISTANT LIGHT
|SHANNON SHAW
|CRYING MY EYES OUT
|SHANNON IN NASHVILLE
|IDLES
|DANNY NEDELKO
|JOY AS AN ACT OF RESISTANCE
|GABRIELLA COHEN
|NEIL YOUNG GOES CRAZY
|PINK IS THE COLOR OF UNCONDITIONAL LOVE
|MICHAEL RAULT
|I’LL BE THERE
|IT’S A NEW DAY TONIGHT
|WOODEN SHJIPS
|STARING AT THE SUN
|V