Les Yeux Brouillés - Playlists du 1er au 5 avril 2019
Les Yeux Brouillés !
Du lundi au vendredi
8h / 10h
Des informations de la plus haute importance, et d’autres moins.
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|MARTIN FRAWLEY
|YOU WANT ME ?
|UNDONE AT 31
|THE GOON SAX
|STRANGE LIGHT
|WE’RE NOT TALKING
|LUCILLE FURS
|SOONER THAN LATER
|ANOTHER LAND
|KING GIZZARD AND THE LIZARD WIZARD
|FISHING FOR FISHIES
|FISHING FOR FISHIES
|KEVIN MORBY
|NO HALO
|OH MY GOD
|MARBLE ARCH
|GOLD
|CHILDREN OF THE SLUMP
|URANIUM CLUB
|GREASE MONKEY
|THE COSMO CLEANERS
|FAUX FEROCIOUS
|FEEDING FRENZY
|PRETTY GROOVY
|LA SECTE DU FUTUR
|FIRST MEN ON THE MOON
|WOUNDED PRINCES
|THE UNDERGROUND YOUTH
|SINS
|MONTAGE IMAGES OF LUST AND FEAR
|CRACK CLOUD
|DRAB MEASURE
|S/T
|THE EXBATS
|2027
|E IS FOR EXBATS
MARDI 2 AVRIL
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|KURT VILE
|ONE TRICK PONIES
|BOTTLE IT IN
|ORVILLE PECK
|DEAD OF NIGHT
|PONY
|LAS ROSAS
|DINNER FOR ONE
|SHADOW BY YOUR SIDE
|LA LUZ
|MEAN DREAM
|FLOATING FEATURES
|H-BURNS
|CRAZY ONES
|MIDLIFE
|EN ATTENDANT ANA
|THIS COULD BE
|LOST & FOUND
|RENDEZ-VOUS
|SENTIMENTAL ANIMAL
|SUPERIOR STATE
|SNAPPED ANKLES
|TAILPIPE
|STUNNING LUXURY
|THE KVB
|INTO LIFE
|ONLY NOW FOREVER
|BRACCO
|GRAVE
|GRAVE
|VALUE VOID
|BACK IN THE DAY
|SENTIMENTAL
MERCREDI 3 AVRIL
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|SHANA CLEVELAND
|FACE OF THE SUN
|NIGHT OF THE WORM MOON
|OHTIS
|RUNNIN
|CURVE OF EARTH
|C.A.R
|STRANGE WAYS
|PINNED
|BEN SHEMIE
|A SKELETON
|A SKELETON
|DERYA YILDIRIM & GRUP SIMSEK
|OY OY EMINE
|KAR YAGAR
|ALI HASSAN KUBAN
|MABRUK
|FROM NUBIA TO CAIRO
|VIVE LA VOID
|RED RIDER
|S/T
|YONATAN GAT
|CUE THE MACHINES
|UNIVERSALIST
|HAND HABITS
|PLACEHOLDER
|PLACEHOLDER
|JONATHAN PERSONNE
|COMME PERSONNE
|HISTOIRE NATURELLE
|GABRIELLA COHEN
|MUSIC MACHINE
|PINK IS THE COLOR OF UNCONDITIONAL LOVE
|CHERRY PICKLES
|IT WILL END IN TEARS
|CHERRY PICKLES WILL HARDEN YOUR NIPPLES
JEUDI 4 AVRIL
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|REQUIN CHAGRIN
|MAUVAIS PRESAGE
|SEMAPHORE
|THE MOLOCHS
|I WANNA SAY TO YOU
|FLOWERS IN THE SPRING
|HOLLOW HAND
|MILESTONE
|STAR CHAMBER
|NICK WATERHOUSE
|UNDEDICATED
|S/T
|LE VILLEJUIF UNDERGROUND
|I’M SORRY JC
|WHEN WILL THE FLIES IN DEAUVILLE DROP ?
|GORGEOUS BULLY
|CAN’T GIVE YOU UP
|CLOSURE
|DURAND JONES AND THE INDICATIONS
|DON’T YOU KNOW
|AMERICAN LOVE CALL
|KEPA
|CARLITA
|DOCTOR DO SOMETHING
|CORNER
|AT YOUR DOOR
|THE FLOOR
|THE UNDERGROUND YOUTH
|LAST EXIT TO NOWHERE
|MONTAGE IMAGES OF LUST & FEAR
|KAVIAR SPECIAL
|DEAD END
|VORTEX
|CLOUD NOTHINGS
|IN SHAME
|LAST BUILDING BURNING
VENDREDI 5 AVRIL
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|ANEMONE
|SUNSHINE
|BEAT MY DISTANCE
|A TROIS SUR LA PLAGE
|LE SOLEIL
|EP
|MAKI ASAKAWA
|KONNA FU NI SIGUTE IKU NO MARA
|EVEN A TREE CAN SHED TEARS
|SHANA CLEVELAND
|FACE OF THE SUN
|NIGHT OF THE WORM MOON
|MARIA VIOLENZA
|LA BALADE DE L’INDIFFERENCE
|SIROCCO
|LAURE BRIARD
|CHANGER D’AVIS
|UN PEU PLUS D’AMOUR SVP
|LOVE TRAP
|THERE SHE BLOWS
|ROSIE
|LEE FIELDS AND THE EXPRESSIONS
|BLESSED WITH THE BEST
|IT RAINS LOVE
|OKTOBER LIEBER
|COMPUTER MODEL
|IN HUMAN
|KOMPROMAT
|NIEMAND
|TRAUM UND EXISTENZ
|AGAR AGAR
|SORRY ABOUT THE CARPET
|THE DOG AND THE FUTURE
|BOY HARSHER
|FATE
|CAREFUL
BON WEEK-END !