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Les Yeux Brouillés - Playlists du 1er au 5 avril 2019

Les Yeux Brouillés !
Du lundi au vendredi
8h / 10h
Des informations de la plus haute importance, et d’autres moins.

LUNDI 1ER AVRIL
GROUPE TITRE ALBUM
MARTIN FRAWLEY YOU WANT ME ? UNDONE AT 31
THE GOON SAX STRANGE LIGHT WE’RE NOT TALKING
LUCILLE FURS SOONER THAN LATER ANOTHER LAND
KING GIZZARD AND THE LIZARD WIZARD FISHING FOR FISHIES FISHING FOR FISHIES
KEVIN MORBY NO HALO OH MY GOD
MARBLE ARCH GOLD CHILDREN OF THE SLUMP
URANIUM CLUB GREASE MONKEY THE COSMO CLEANERS
FAUX FEROCIOUS FEEDING FRENZY PRETTY GROOVY
LA SECTE DU FUTUR FIRST MEN ON THE MOON WOUNDED PRINCES
THE UNDERGROUND YOUTH SINS MONTAGE IMAGES OF LUST AND FEAR
CRACK CLOUD DRAB MEASURE S/T
THE EXBATS 2027 E IS FOR EXBATS


MARDI 2 AVRIL

GROUPE TITRE ALBUM
KURT VILE ONE TRICK PONIES BOTTLE IT IN
ORVILLE PECK DEAD OF NIGHT PONY
LAS ROSAS DINNER FOR ONE SHADOW BY YOUR SIDE
LA LUZ MEAN DREAM FLOATING FEATURES
H-BURNS CRAZY ONES MIDLIFE
EN ATTENDANT ANA THIS COULD BE LOST & FOUND
RENDEZ-VOUS SENTIMENTAL ANIMAL SUPERIOR STATE
SNAPPED ANKLES TAILPIPE STUNNING LUXURY
THE KVB INTO LIFE ONLY NOW FOREVER
BRACCO GRAVE GRAVE
VALUE VOID BACK IN THE DAY SENTIMENTAL


MERCREDI 3 AVRIL

GROUPE TITRE ALBUM
SHANA CLEVELAND FACE OF THE SUN NIGHT OF THE WORM MOON
OHTIS RUNNIN CURVE OF EARTH
C.A.R STRANGE WAYS PINNED
BEN SHEMIE A SKELETON A SKELETON
DERYA YILDIRIM & GRUP SIMSEK OY OY EMINE KAR YAGAR
ALI HASSAN KUBAN MABRUK FROM NUBIA TO CAIRO
VIVE LA VOID RED RIDER S/T
YONATAN GAT CUE THE MACHINES UNIVERSALIST
HAND HABITS PLACEHOLDER PLACEHOLDER
JONATHAN PERSONNE COMME PERSONNE HISTOIRE NATURELLE
GABRIELLA COHEN MUSIC MACHINE PINK IS THE COLOR OF UNCONDITIONAL LOVE
CHERRY PICKLES IT WILL END IN TEARS CHERRY PICKLES WILL HARDEN YOUR NIPPLES


JEUDI 4 AVRIL

GROUPE TITRE ALBUM
REQUIN CHAGRIN MAUVAIS PRESAGE SEMAPHORE
THE MOLOCHS I WANNA SAY TO YOU FLOWERS IN THE SPRING
HOLLOW HAND MILESTONE STAR CHAMBER
NICK WATERHOUSE UNDEDICATED S/T
LE VILLEJUIF UNDERGROUND I’M SORRY JC WHEN WILL THE FLIES IN DEAUVILLE DROP ?
GORGEOUS BULLY CAN’T GIVE YOU UP CLOSURE
DURAND JONES AND THE INDICATIONS DON’T YOU KNOW AMERICAN LOVE CALL
KEPA CARLITA DOCTOR DO SOMETHING
CORNER AT YOUR DOOR THE FLOOR
THE UNDERGROUND YOUTH LAST EXIT TO NOWHERE MONTAGE IMAGES OF LUST & FEAR
KAVIAR SPECIAL DEAD END VORTEX
CLOUD NOTHINGS IN SHAME LAST BUILDING BURNING


VENDREDI 5 AVRIL

GROUPE TITRE ALBUM
ANEMONE SUNSHINE BEAT MY DISTANCE
A TROIS SUR LA PLAGE LE SOLEIL EP
MAKI ASAKAWA KONNA FU NI SIGUTE IKU NO MARA EVEN A TREE CAN SHED TEARS
SHANA CLEVELAND FACE OF THE SUN NIGHT OF THE WORM MOON
MARIA VIOLENZA LA BALADE DE L’INDIFFERENCE SIROCCO
LAURE BRIARD CHANGER D’AVIS UN PEU PLUS D’AMOUR SVP
LOVE TRAP THERE SHE BLOWS ROSIE
LEE FIELDS AND THE EXPRESSIONS BLESSED WITH THE BEST IT RAINS LOVE
OKTOBER LIEBER COMPUTER MODEL IN HUMAN
KOMPROMAT NIEMAND TRAUM UND EXISTENZ
AGAR AGAR SORRY ABOUT THE CARPET THE DOG AND THE FUTURE
BOY HARSHER FATE CAREFUL

BON WEEK-END !

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