Les Yeux Brouillés - Playlists du 20 au 22 mars 2019
Les Yeux Brouillés !
Du lundi au vendredi
8h / 10h
Des informations de la plus haute importance, et d’autres moins.
PARTENARIAT DE LA SEMAINE :
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|SIERRA MANHATTAN
|TUESDAY
|ARE U SINGLE ? NO, I’M ALBUM
|SMOKESCREENS
|WAITING FOR SUMMER
|USED TO YESTERDAY
|REQUIN CHAGRIN
|LES PROMESSES
|SEMAPHORE
|LUCILLE FURS
|FIRST, DO NO HARM
|ANOTHER LAND
|ANEMONE
|SUNSHINE
|BEAT MY DISTANCE
|HOLIDAY GHOSTS
|THINKING OF YOU
|WEST BAY PLAYROOM
|THE SNAKES
|SNAKES BDAY
|S/T
|THE STROPPIES
|CELLOPHANE CAR
|WHOOSH !
|SHANNON AND THE CLAMS
|THE BOY
|ONION
|MATTIEL
|FOLLOW MY NAME
|CUSTOMER COPY
|CHERRY PICKLES
|ELVIS EXORCIST
|CHERRY PICKLES WILL HARDEN YOUR NIPPLES
JEUDI 21 MARS
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|MR HUSBAND
|STRANGER FOR A WHILE
|OCEAN PINES
|MARTIN FRAWLEY
|YOU WANT ME ?
|UNDONE AT 31
|HAND HABITS
|YR HEART
|PLACEHOLDER
|TAPE WAVES
|HALF THERE
|DISTANT LIGHT
|MOLLY BURCH
|CANDY
|FIRST FLOWER
|THE WAVE PICTURES
|ROOSEVELT SYKES
|LOOK INSIDE YOUR HEART
|MIKE KROL
|I WONDER
|POWER CHORDS
|WEIRD OMEN
|WILD HONEY
|SURREALISTIC FEAST
|ALI HASSAN KUBAN
|SUKKAR SUKKAR SUKKAR
|FROM NUBIA TO CAIRO
|CARLTON JUMEL SMITH
|THIS IS WHAT LOVE LOOKS LIKE
|SINGLE
|THE SHA LA DAS
|DO WHAT
|LOVE IN THE WIND
VENDREDI 22 MARS
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|THE GROWLERS
|ORGASM OF DEATH
|CASUAL ACQUAINTANCES
|MARIA VIOLENZA
|LA BALLADE DE L’INDIFFERENCE
|SIROCCO
|MARBLE ARCH
|GOLD
|CHILDREN OF THE SLUMP
|COSMOPAARK
|MR BIGYELLOWSUN
|SUNFLOWER
|DURAND JONES AND THE INDICATIONS
|DON’T YOU KNOW
|AMERICAN LOVE CALL
|COCHEMEA
|ALL MY RELATIONS
|ALL MY RELATIONS
|MOLLY NILSSON
|A SLICE OF LEMON
|2020
|BOY HARSHER
|LOST
|CAREFUL
|URANIUM CLUB
|MAN IS THE LONELIEST ANIMAL
|THE COSMO CLEANERS
|VAGUESS
|INSIDE OUT
|WHEN I WAS YOUNG AND USELESS
|MUNYA
|DES BISOUS PARTOUT
|MUNYA
|DANIEL FORESTAL
|CES P’TITS JE T’AIME
|COMPILATION DISQUES DEBS INTERNATIONAL
|CURTIS HARDING
|NEED YOUR LOVE
|FACE YOUR FEAR
BON WEEK-END !