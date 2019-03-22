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Les Yeux Brouillés - Playlists du 20 au 22 mars 2019

Les Yeux Brouillés !
Du lundi au vendredi
8h / 10h
Des informations de la plus haute importance, et d’autres moins.

PARTENARIAT DE LA SEMAINE :


MERCREDI 20 MARS
GROUPE TITRE ALBUM
SIERRA MANHATTAN TUESDAY ARE U SINGLE ? NO, I’M ALBUM
SMOKESCREENS WAITING FOR SUMMER USED TO YESTERDAY
REQUIN CHAGRIN LES PROMESSES SEMAPHORE
LUCILLE FURS FIRST, DO NO HARM ANOTHER LAND
ANEMONE SUNSHINE BEAT MY DISTANCE
HOLIDAY GHOSTS THINKING OF YOU WEST BAY PLAYROOM
THE SNAKES SNAKES BDAY S/T
THE STROPPIES CELLOPHANE CAR WHOOSH !
SHANNON AND THE CLAMS THE BOY ONION
MATTIEL FOLLOW MY NAME CUSTOMER COPY
CHERRY PICKLES ELVIS EXORCIST CHERRY PICKLES WILL HARDEN YOUR NIPPLES

JEUDI 21 MARS

GROUPE TITRE ALBUM
MR HUSBAND STRANGER FOR A WHILE OCEAN PINES
MARTIN FRAWLEY YOU WANT ME ? UNDONE AT 31
HAND HABITS YR HEART PLACEHOLDER
TAPE WAVES HALF THERE DISTANT LIGHT
MOLLY BURCH CANDY FIRST FLOWER
THE WAVE PICTURES ROOSEVELT SYKES LOOK INSIDE YOUR HEART
MIKE KROL I WONDER POWER CHORDS
WEIRD OMEN WILD HONEY SURREALISTIC FEAST
ALI HASSAN KUBAN SUKKAR SUKKAR SUKKAR FROM NUBIA TO CAIRO
CARLTON JUMEL SMITH THIS IS WHAT LOVE LOOKS LIKE SINGLE
THE SHA LA DAS DO WHAT LOVE IN THE WIND


VENDREDI 22 MARS

GROUPE TITRE ALBUM
THE GROWLERS ORGASM OF DEATH CASUAL ACQUAINTANCES
MARIA VIOLENZA LA BALLADE DE L’INDIFFERENCE SIROCCO
MARBLE ARCH GOLD CHILDREN OF THE SLUMP
COSMOPAARK MR BIGYELLOWSUN SUNFLOWER
DURAND JONES AND THE INDICATIONS DON’T YOU KNOW AMERICAN LOVE CALL
COCHEMEA ALL MY RELATIONS ALL MY RELATIONS
MOLLY NILSSON A SLICE OF LEMON 2020
BOY HARSHER LOST CAREFUL
URANIUM CLUB MAN IS THE LONELIEST ANIMAL THE COSMO CLEANERS
VAGUESS INSIDE OUT WHEN I WAS YOUNG AND USELESS
MUNYA DES BISOUS PARTOUT MUNYA
DANIEL FORESTAL CES P’TITS JE T’AIME COMPILATION DISQUES DEBS INTERNATIONAL
CURTIS HARDING NEED YOUR LOVE FACE YOUR FEAR

BON WEEK-END !

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