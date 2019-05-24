Les Yeux Brouillés - Playlists du 20 au 24 mai 2019
Les Yeux Brouillés !
Du lundi au vendredi
8h / 10h
Des informations de la plus haute importance, et d’autres moins.
LUNDI 20 MAI
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|JESSICA PRATT
|AS THE WORLD TURNS
|QUIET SIGNS
|DEATH & VANILLA
|NOTHING IS REAL
|ARE YOU A DREAMER
|ALDOUS HARDING
|THE BARREL
|DESIGNER
|KEVIN MORBY
|SING A GLAD SONG
|OH MY GOD
|THE DANDELION
|DEEP DOWN IN THE HOLLOW
|OLD HABITS AND NEW WAYS
|THE MYSTERY LIGHTS
|THICK SKIN
|TOO MUCH TENSION
|MAC DEMARCO
|NOBODY
|HERE COMES THE COWBOY
|KING GIZZARD AND THE LIZARD WIZARD
|THE CRUEL MILLENIAL
|FISHING FOR FISHIES
|OHTIS
|RUNNIN
|CURVE OF EARTH
|MARBLE ARCH
|GOLD
|CHILDREN OF THE SLUMP
MARDI 21 MAI
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|MARTIN FRAWLEY
|YOU WANT ME ?
|UNDONE AT 31
|DARK TEA
|ROLLING BACK THE DIAL
|S/T
|SHANA CLEVELAND
|FACE OF THE SUN
|NIGHT OF THE WORM MOON
|BOBBY OROZA
|LONELY GIRL
|THIS LOVE
|FAT WHITE FAMILY
|FRINGE RUNNER
|SERFS UP !
|SWEAT LIKE AN APE
|MY SILENT HOUSE
|SPELLS THAT RHYME
|GORGEOUS BULLY
|CAN’T GIVE YOU UP
|CLOSURE
|DEHD
|ON MY SIDE
|WATER
|SNAPPED ANKLES
|TAILPIPE
|STUNNING LUXURY
|STIFF RICHARDS
|DIG
|DIG
|THE SNAKES
|SNAKES BDAY
|S/T
MERCREDI 22 MAI
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|OLDEN YOLK
|GRAND PALAIS
|LIVING THEATRE
|MATTIEL
|KEEP THE CHANGE
|SATIS FACTORY
|REQUIN CHAGRIN
|LES PROMESSES
|SEMAPHORE
|SEQUOYAH TIGER
|WHERE AM I ?
|PARABOLABANDIT
|A TROIS SUR LA PLAGE
|LE SOLEIL
|S/T
|INSECURE MEN
|I’M SO DEPRESSED
|KARAOKE FOR ONE VOL 1
|LUCILLE FURS
|ALL FLOWERS BEFORE HER
|ANOTHER LAND
|COSMOPAARK
|DRIVE
|SUNFLOWER
|H-BURNS
|TIGRESS
|MIDLIFE
|WOOLEN MEN
|WHAT DO YOU WANT ME TO BE
|POST
|MINYO CRUSADERS
|KUSHIMOTO BUSHI
|ECHOES OF JAPAN
|THE MAUSKOVIC DANCE BAND
|LATE NIGHT PEOPLE
|S/T
Isabelle et Vincent, bénévoles de l’antenne Limousin de l’association, sont venus nous expliquer son fonctionnement et ses enjeux
JEUDI 23 MAI
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|THE MOLOCHS
|WADE IN THE WATER
|FLOWERS IN THE SPRING
|ANEMONE
|ENDLESS DIVE
|BEAT MY DISTANCE
|JONATHAN PERSONNE
|COMME PERSONNE
|HISTOIRE NATURELLE
|CYRIL CYRIL
|EL BAHR
|CERTAINES RUINES
|THE GROWLERS
|ORGASM OF DEATH
|CASUAL ACQUAINTANCES
|WINE LIPS
|ELECTRIC LADY
|STRESSOR
|ALTIN GÜN
|SOFOR BEY
|GECE
|ROMPERAYO
|EL TOMBO VOLADOR
|QUE JUE ?
|WEIRD OMEN
|WILD HONEY
|SURREALISTIC FEAST
|PROTOMARTYR
|IN MY SHPERE
|NO PASSION ALL TECHNIQUE