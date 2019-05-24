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Les Yeux Brouillés - Playlists du 20 au 24 mai 2019

Les Yeux Brouillés !
Du lundi au vendredi
8h / 10h
Des informations de la plus haute importance, et d’autres moins.

- LUNDI 20 MAI

GROUPE TITRE ALBUM
JESSICA PRATT AS THE WORLD TURNS QUIET SIGNS
DEATH & VANILLA NOTHING IS REAL ARE YOU A DREAMER
ALDOUS HARDING THE BARREL DESIGNER
KEVIN MORBY SING A GLAD SONG OH MY GOD
THE DANDELION DEEP DOWN IN THE HOLLOW OLD HABITS AND NEW WAYS
THE MYSTERY LIGHTS THICK SKIN TOO MUCH TENSION
MAC DEMARCO NOBODY HERE COMES THE COWBOY
KING GIZZARD AND THE LIZARD WIZARD THE CRUEL MILLENIAL FISHING FOR FISHIES
OHTIS RUNNIN CURVE OF EARTH
MARBLE ARCH GOLD CHILDREN OF THE SLUMP



- MARDI 21 MAI

GROUPE TITRE ALBUM
MARTIN FRAWLEY YOU WANT ME ? UNDONE AT 31
DARK TEA ROLLING BACK THE DIAL S/T
SHANA CLEVELAND FACE OF THE SUN NIGHT OF THE WORM MOON
BOBBY OROZA LONELY GIRL THIS LOVE
FAT WHITE FAMILY FRINGE RUNNER SERFS UP !
SWEAT LIKE AN APE MY SILENT HOUSE SPELLS THAT RHYME
GORGEOUS BULLY CAN’T GIVE YOU UP CLOSURE
DEHD ON MY SIDE WATER
SNAPPED ANKLES TAILPIPE STUNNING LUXURY
STIFF RICHARDS DIG DIG
THE SNAKES SNAKES BDAY S/T



- MERCREDI 22 MAI

GROUPE TITRE ALBUM
OLDEN YOLK GRAND PALAIS LIVING THEATRE
MATTIEL KEEP THE CHANGE SATIS FACTORY
REQUIN CHAGRIN LES PROMESSES SEMAPHORE
SEQUOYAH TIGER WHERE AM I ? PARABOLABANDIT
A TROIS SUR LA PLAGE LE SOLEIL S/T
INSECURE MEN I’M SO DEPRESSED KARAOKE FOR ONE VOL 1
LUCILLE FURS ALL FLOWERS BEFORE HER ANOTHER LAND
COSMOPAARK DRIVE SUNFLOWER
H-BURNS TIGRESS MIDLIFE
WOOLEN MEN WHAT DO YOU WANT ME TO BE POST
MINYO CRUSADERS KUSHIMOTO BUSHI ECHOES OF JAPAN
THE MAUSKOVIC DANCE BAND LATE NIGHT PEOPLE S/T
Isabelle et Vincent, bénévoles de l’antenne Limousin de l’association, sont venus nous expliquer son fonctionnement et ses enjeux


- JEUDI 23 MAI

GROUPE TITRE ALBUM
THE MOLOCHS WADE IN THE WATER FLOWERS IN THE SPRING
ANEMONE ENDLESS DIVE BEAT MY DISTANCE
JONATHAN PERSONNE COMME PERSONNE HISTOIRE NATURELLE
CYRIL CYRIL EL BAHR CERTAINES RUINES
THE GROWLERS ORGASM OF DEATH CASUAL ACQUAINTANCES
WINE LIPS ELECTRIC LADY STRESSOR
ALTIN GÜN SOFOR BEY GECE
ROMPERAYO EL TOMBO VOLADOR QUE JUE ?
WEIRD OMEN WILD HONEY SURREALISTIC FEAST
PROTOMARTYR IN MY SHPERE NO PASSION ALL TECHNIQUE
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