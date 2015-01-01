Les Yeux Brouillés - Playlists du 21/10 au 25/10
Les Yeux Brouillés !
Du lundi au vendredi
8h / 10h
Des informations de la plus haute importance, et d’autres moins.
PARTENARIAT FERAROCK DE LA SEMAINE :
LUNDI 21 OCTOBRE
|GROUPE
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|ALBUM
|KING GIZZARD AND THE LIZARD WIZARD
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|FISHING FOR FISHIES
|LEOPARDO
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|IS IT AN EASY LIFE ?
|BOTIBOL
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|LA FIEVRE GOLBY
|CARVER BARONDA
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|SPOOKY LOVE EP
|LISPECTOR
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|SMALL TOWN GRAFITTI
|BLACK MARBLE
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|BIGGER THAN LIFE
|IKEBE SHAKEDOWN
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|KINGS LEFT BEHIND
|SHANNON SHAW
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|SHANNON IN NASHVILLE
|WOOLEN MEN
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|HUMAN TO HUMAN
|LYSISTRATA
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|BREATHE IN/OUT
|RF SHANNON
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|RAIN ON DUST
|PROGRAM
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|SHOW ME
MARDI 22 OCTOBRE
|GROUPE
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|ALBUM
|CARLA DAL FORNO
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|LOOK UP SHARP
|SASAMI
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|S/T
|THE GOON SAX
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|WE’RE NOT TALKING
|CORRIDOR
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|JUNIOR
|DERYA YILDIRIM & GRUP SIMSEK
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|KAR YAGAR
|DUR DUR BAND
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|DUR DUR OF SOMALIA VOL 1
|JAKE LA BOTZ
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|THEY’RE COMING FOR ME
|NICK WATERHOUSE
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|S/T
|SQUID
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|TOWN CENTER EP
|THE MURDER CAPITAL
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|WHEN I HAVE FEAR
|POZI
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|POZ1
MERCREDI 23 OCTOBRE
|GROUPE
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|ALBUM
|ROSA BORDELLO
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|REEF WALKER
|ROZI PLAIN
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|WHAT A BOOST
|AQUARIAN BLOOD
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|A LOVE THAT LEADS TO WAR
|GIL DE RAY
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|IN THE SHADOW OF THE DRONE
|FRUSTRATION
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|SO COLD STREAMS
|FLAT WORMS
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|INTO THE IRIS
|L’EPEE
|
|DIABOLIQUE
|BODEGA
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|SHINY NEW MODEL
|ANA FRANGO ELETRICO
|
|LITTLE ELECTRIC CHICKEN HEART
|PINDUCA
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|JAMBU
|ALI HASSAN KUBAN
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|FROM NUBIA TO CAIRO
JEUDI 24 OCTOBRE
|GROUPE
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|ALBUM
|CARVER BARONDA
|
|SPOOKY LOVE EP
|HALEY HEYNDERICKX
|
|I NEED TO START A GARDEN
|BLACK MARBLE
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|BIGGER THAN LIFE
|LE PRINCE HARRY
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|BE YOUR OWN ENEMY
|PROGRAM
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|SHOW ME
|FOGGY TAPES
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|COGITO ERGO FOG
Duarte, directeur du Ciné-Bourse de St Junien et Armelle de Récréasciences nous présentent cette 2ème édition du festival du film intergalactique
Décollage immédiat !
Décollage immédiat !
VENDREDI 25 OCTOBRE
|GROUPE
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|ALBUM
|FABIO VISCOGLIOSI
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|ROCOCO
|CORRIDOR
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|JUNIOR
|CIGARETTES AFTER SEX
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|CRY
|ALDOUS HARDING
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|DESIGNER
|L’ORANGE ET JEREMIAH JAE
|
|COMPLICATE YOUR LIFE WITH VIOLENCE
|LANDO CHILL
|
|BLACK EGO
|FRENCH VANILLA
|
|HOW I AM NOT MYSELF ?
|LEALANI
|
|COGITO ERGO FOG
|BLEU NUIT
|
|LE JARDIN DES MEMOIRES
|LA SECTE DU FUTUR
|
|WOUNDED PRINCES
|ODEZENNE
|
|POUCHKINE EP