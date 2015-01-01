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Les Yeux Brouillés - Playlists du 21/10 au 25/10

Les Yeux Brouillés !
Du lundi au vendredi
8h / 10h
Des informations de la plus haute importance, et d’autres moins.

PARTENARIAT FERAROCK DE LA SEMAINE :


-  LUNDI 21 OCTOBRE

GROUPE TITRE ALBUM
KING GIZZARD AND THE LIZARD WIZARD FISHING FOR FISHIES FISHING FOR FISHIES
LEOPARDO ALONE ON EARTH IS IT AN EASY LIFE ?
BOTIBOL THE REASON WHY LA FIEVRE GOLBY
CARVER BARONDA NOTHING ELSE COMES ALONG SPOOKY LOVE EP
LISPECTOR SEABIRD SMALL TOWN GRAFITTI
BLACK MARBLE ONE EYE OPEN BIGGER THAN LIFE
IKEBE SHAKEDOWN HAMMER TO ANVIL KINGS LEFT BEHIND
SHANNON SHAW CRYIN’ MY EYES OUT SHANNON IN NASHVILLE
WOOLEN MEN MEXICO CITY BLUES HUMAN TO HUMAN
LYSISTRATA EVERYONE OUT BREATHE IN/OUT
RF SHANNON DON’T BE SHY RAIN ON DUST
PROGRAM MEMORY SHOW ME


-  MARDI 22 OCTOBRE

GROUPE TITRE ALBUM
CARLA DAL FORNO SO MUCH BETTER LOOK UP SHARP
SASAMI MORNING COMES S/T
THE GOON SAX STRANGE LIGHT WE’RE NOT TALKING
CORRIDOR DOMINO JUNIOR
DERYA YILDIRIM & GRUP SIMSEK OY OY EMINE KAR YAGAR
DUR DUR BAND HIYEELEY DUR DUR OF SOMALIA VOL 1
JAKE LA BOTZ GRACE OF THE LEAVES THEY’RE COMING FOR ME
NICK WATERHOUSE UNDEDICATED S/T
SQUID MATCH BET TOWN CENTER EP
THE MURDER CAPITAL FEELING FADES WHEN I HAVE FEAR
POZI KCTMO POZ1


-  MERCREDI 23 OCTOBRE

GROUPE TITRE ALBUM
ROSA BORDELLO LOST ON COAST REEF WALKER
ROZI PLAIN SYMMETRICAL WHAT A BOOST
AQUARIAN BLOOD THEIR DREAM A LOVE THAT LEADS TO WAR
GIL DE RAY LOSING CONTROL IN THE SHADOW OF THE DRONE
FRUSTRATION INSANE SO COLD STREAMS
FLAT WORMS INTO THE IRIS INTO THE IRIS
L’EPEE LA BRIGADE DES MALEFICES DIABOLIQUE
BODEGA SHINY NEW MODEL SHINY NEW MODEL
ANA FRANGO ELETRICO CASPA LITTLE ELECTRIC CHICKEN HEART
PINDUCA COCO DA BAHIA JAMBU
ALI HASSAN KUBAN MABRUK FROM NUBIA TO CAIRO


-  JEUDI 24 OCTOBRE

GROUPE TITRE ALBUM
CARVER BARONDA DEVOTION SPOOKY LOVE EP
HALEY HEYNDERICKX OOM SHA LA LA I NEED TO START A GARDEN
BLACK MARBLE FEELS BIGGER THAN LIFE
LE PRINCE HARRY PART OF IT BE YOUR OWN ENEMY
PROGRAM MOTORBIKE SHOW ME
FOGGY TAPES GOOD OLD GODS COGITO ERGO FOG
Duarte, directeur du Ciné-Bourse de St Junien et Armelle de Récréasciences nous présentent cette 2ème édition du festival du film intergalactique
Décollage immédiat !


-  VENDREDI 25 OCTOBRE

GROUPE TITRE ALBUM
FABIO VISCOGLIOSI septembre ROCOCO
CORRIDOR TOPOGRAPHE JUNIOR
CIGARETTES AFTER SEX HEAVENLY CRY
ALDOUS HARDING THE BARREL DESIGNER
L’ORANGE ET JEREMIAH JAE DEAD BATTERY COMPLICATE YOUR LIFE WITH VIOLENCE
LANDO CHILL PESO BLACK EGO
FRENCH VANILLA SUDDENLY HOW I AM NOT MYSELF ?
LEALANI FLOATING COGITO ERGO FOG
BLEU NUIT TROU NOIR LE JARDIN DES MEMOIRES
LA SECTE DU FUTUR LA CHAOS DES ESPRITS WOUNDED PRINCES
ODEZENNE BLEU FUSHIA POUCHKINE EP
BON WEEK-END !!!

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