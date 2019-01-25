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Les Yeux Brouillés - Playlists du 21 au 25 janvier 2019

Les Yeux Brouillés !
Du lundi au vendredi
8h / 10h
Des informations de la plus haute importance, et d’autres moins.


LUNDI 21 JANVIER
GROUPE TITRE ALBUM
SAN CAROL CANCER HOUDINI
SIERRA MANHATTAN ON OUR OWN ARE U SINGLE ? NO, I’M ALBUM
THE WAVE PICTURES ROOSEVELT SYKES LOOK INSIDE YOUR HEART
THE AR-KAICS SHE’S OBSESSED WITH HERSELF LOOK INSIDE YOUR HEART
QUEEN OF THE MEADOW PERFECT HARMONY A ROOM TO STORE HAPPINESS
MOLLY BURCH TO THE BOYS FIRST FLOWER
CANARI L’AUBE DESAMORCEUR
GRATUIT VOLTE-FACE SUR LES BRAS MORTS
MAGIC POTION SEE WHAT HAPPENS ENDLESS GRAFFITI
EGGS I FELL IN LOVE EGGS
WARM DRAG CRUISIN’ THE NIGHT S/T
GO !ZILLA DEMONS ARE CLOSER MODERN JUNGLE’S PRISONERS

MARDI 22 JANVIER

GROUPE TITRE ALBUM
PONCTUATION EXIL MON HERBIER DU MONDE ENTIER
THE SHIFTERS STRAIGHT LINES HAVE A CUNNING PLAN
TAPE WAVES CHANGING VIEW DISTANT LIGHT
JERRY PAPER DID I BUY IT ? LIKE A BABY
TRABANTS CAMPFIRE TALES NEL CUORE DI UNA TERRA SELVAGGIA
CYRIL CYRIL SOUS LA MER C’EST CALME CERTAINES RUINES
JOHN MAUS OUTTER SPACE ADDENDUM
RENDEZ-VOUS SENTIMENTAL ANIMAL SUPERIOR STATE
YGGL ETERNALLY DIE R.AD
TENSE MEN DEPARTURE CURVE IDEAL MEALS
JONATHAN PERSONNE HISTOIRE NATURELLE HISTOIRE NATURELLE

MERCREDI 23 JANVIER

GROUPE TITRE ALBUM
KURT VILE ONE TRICK PONIES BOTTLE IT IN
THE MOLOCHS WADE IN THE WATER FLOWERS IN THE SPRING
JAROMIL SABOR SUN SLAVES SECOND SCIENCE
GOAT GIRL VIPER FISH
HALEY HEYNDERICK OOM SHA LA LA I NEED TO START A GARDEN
MR HUSBAND STRANGER FOR A WHILE OCEAN PINES
L.A WITCH KILL MY BABY TONIGHT S/T
FRANKIE AND THE WITCH FINGERS LEARNINGS OF THE LIGHT BRAIN TELEPHONE
OMNI SOUTHBOUND STATION MULTI-TASK
LE VILLEJUIF UNDERGROUND BACKPACKERS WHEN WILL THE FLIES IN DEAUVILLE DROP ?

JEUDI 24 JANVIER

GROUPE TITRE ALBUM
RAOUL VIGNAL THE DREAM OAK LEAF
THE SAXOPHONES MYSTERIES REVEALED SONGS OF THE SAXOPHONES
MATTIEL FOLLOW MY NAME CUSTOMER COPY EP
BEN SHEMIE A SKELETON A SKELETON
C.A.R STRANGE WAYS PINNED
MOLLY NILSSON A SLICE OF LEMON 2020
MARBLED EYE NEW CREASE LEISURE
MIKE KROL I WONDER POWER CHORDS
WOOLEN MEN BRICK HORIZON POST
BODEGA NAME ESCAPE ENDLESS SCROLL


Clique et découvre The Good Country

VENDREDI 25 JANVIER

GROUPE TITRE ALBUM
REQUIN CHAGRIN MAUVAIS PRESAGE SEMAPHORE
GORGEOUS BULLY WITHOUT YOU CLOSURE
ANGELO DE AUGUSTINE I COULD BE WRONG TOMB
SIERRA MANHATTAN TUESDAY ARE U SINGLE ? NO I’M ALBUM
STEVE GUNN CHANCE THE UNSEEN IN BETWEEN
THE MYSTIC BRAVES ARE YOU GONNA BE THERE THE GRET UNKNOWN
DONNA BLUE 1 2 3 SINGLE
THE COURTNEY’S TOUR II
BEACH BUGS KITCHEN’S FLOOR HEADACHE TIME
THE SHA LA DAS DO WHAT LOVE IN THE WIND
DUR DUR BAND HIYEELEY DUR DUR BAND OF SOMALIA VOL 1
KOKOKO ! AZO TOKE LIBOSO
LEALANI FLOATING FANTASTIC PLANET

BON WEEK-END !!!

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