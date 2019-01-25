Les Yeux Brouillés - Playlists du 21 au 25 janvier 2019
Les Yeux Brouillés !
Du lundi au vendredi
8h / 10h
Des informations de la plus haute importance, et d’autres moins.
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|SAN CAROL
|CANCER
|HOUDINI
|SIERRA MANHATTAN
|ON OUR OWN
|ARE U SINGLE ? NO, I’M ALBUM
|THE WAVE PICTURES
|ROOSEVELT SYKES
|LOOK INSIDE YOUR HEART
|THE AR-KAICS
|SHE’S OBSESSED WITH HERSELF
|LOOK INSIDE YOUR HEART
|QUEEN OF THE MEADOW
|PERFECT HARMONY
|A ROOM TO STORE HAPPINESS
|MOLLY BURCH
|TO THE BOYS
|FIRST FLOWER
|CANARI
|L’AUBE
|DESAMORCEUR
|GRATUIT
|VOLTE-FACE
|SUR LES BRAS MORTS
|MAGIC POTION
|SEE WHAT HAPPENS
|ENDLESS GRAFFITI
|EGGS
|I FELL IN LOVE
|EGGS
|WARM DRAG
|CRUISIN’ THE NIGHT
|S/T
|GO !ZILLA
|DEMONS ARE CLOSER
|MODERN JUNGLE’S PRISONERS
MARDI 22 JANVIER
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|PONCTUATION
|EXIL
|MON HERBIER DU MONDE ENTIER
|THE SHIFTERS
|STRAIGHT LINES
|HAVE A CUNNING PLAN
|TAPE WAVES
|CHANGING VIEW
|DISTANT LIGHT
|JERRY PAPER
|DID I BUY IT ?
|LIKE A BABY
|TRABANTS
|CAMPFIRE TALES
|NEL CUORE DI UNA TERRA SELVAGGIA
|CYRIL CYRIL
|SOUS LA MER C’EST CALME
|CERTAINES RUINES
|JOHN MAUS
|OUTTER SPACE
|ADDENDUM
|RENDEZ-VOUS
|SENTIMENTAL ANIMAL
|SUPERIOR STATE
|YGGL
|ETERNALLY DIE
|R.AD
|TENSE MEN
|DEPARTURE CURVE
|IDEAL MEALS
|JONATHAN PERSONNE
|HISTOIRE NATURELLE
|HISTOIRE NATURELLE
MERCREDI 23 JANVIER
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|KURT VILE
|ONE TRICK PONIES
|BOTTLE IT IN
|THE MOLOCHS
|WADE IN THE WATER
|FLOWERS IN THE SPRING
|JAROMIL SABOR
|SUN SLAVES
|SECOND SCIENCE
|GOAT GIRL
|VIPER FISH
|HALEY HEYNDERICK
|OOM SHA LA LA
|I NEED TO START A GARDEN
|MR HUSBAND
|STRANGER FOR A WHILE
|OCEAN PINES
|L.A WITCH
|KILL MY BABY TONIGHT
|S/T
|FRANKIE AND THE WITCH FINGERS
|LEARNINGS OF THE LIGHT
|BRAIN TELEPHONE
|OMNI
|SOUTHBOUND STATION
|MULTI-TASK
|LE VILLEJUIF UNDERGROUND
|BACKPACKERS
|WHEN WILL THE FLIES IN DEAUVILLE DROP ?
JEUDI 24 JANVIER
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|RAOUL VIGNAL
|THE DREAM
|OAK LEAF
|THE SAXOPHONES
|MYSTERIES REVEALED
|SONGS OF THE SAXOPHONES
|MATTIEL
|FOLLOW MY NAME
|CUSTOMER COPY EP
|BEN SHEMIE
|A SKELETON
|A SKELETON
|C.A.R
|STRANGE WAYS
|PINNED
|MOLLY NILSSON
|A SLICE OF LEMON
|2020
|MARBLED EYE
|NEW CREASE
|LEISURE
|MIKE KROL
|I WONDER
|POWER CHORDS
|WOOLEN MEN
|BRICK HORIZON
|POST
|BODEGA
|NAME ESCAPE
|ENDLESS SCROLL
Clique et découvre The Good Country
VENDREDI 25 JANVIER
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|REQUIN CHAGRIN
|MAUVAIS PRESAGE
|SEMAPHORE
|GORGEOUS BULLY
|WITHOUT YOU
|CLOSURE
|ANGELO DE AUGUSTINE
|I COULD BE WRONG
|TOMB
|SIERRA MANHATTAN
|TUESDAY
|ARE U SINGLE ? NO I’M ALBUM
|STEVE GUNN
|CHANCE
|THE UNSEEN IN BETWEEN
|THE MYSTIC BRAVES
|ARE YOU GONNA BE THERE
|THE GRET UNKNOWN
|DONNA BLUE
|1 2 3
|SINGLE
|THE COURTNEY’S
|TOUR
|II
|BEACH BUGS
|KITCHEN’S FLOOR
|HEADACHE TIME
|THE SHA LA DAS
|DO WHAT
|LOVE IN THE WIND
|DUR DUR BAND
|HIYEELEY
|DUR DUR BAND OF SOMALIA VOL 1
|KOKOKO !
|AZO TOKE
|LIBOSO
|LEALANI
|FLOATING
|FANTASTIC PLANET
BON WEEK-END !!!