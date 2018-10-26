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Les Yeux Brouillés - Playlists du 22 au 26 octobre 2018

Les Yeux Brouillés !
Du lundi au vendredi
8h/10h
Des informations de la plus haute importance, et d’autres moins.

LUNDI 22 OCTOBRE

GROUPE TITRE ALBUM
ALEXEI SHISHKIN YEARS IN A DAY HAPPY BDAY
THE AR-KAICS SHE’S OBSESSED WITH HERSELF IN THIS TIME
THE GROWLERS ORGASM OF DEATH CASUAL ACQUAINTANCES
CRACK CLOUD DRAB MEASURE CRACK CLOUD
LALA LALA SEE YOU AT HOME THE LAMB
THE WAVE PICTURES THE LITTLE WINDOW BRUSHES WITH HAPPINESS
FENSTER DON’T MOVE THE ROOM
BEACH HOUSE LEMON GLOW 7
MELBOURNE CANS HEART TURNED BLUE HEAT OF THE NIGHT
MICHAEL NAU AND THE MIGHTY THREAD LESS THAN POSITIVE S/T
BRAZILIERS MERCI BEAUCOUP BONSOIR 421
REX WONDERFUL AND THE SILK SHEETS MIMOSAS EGO DEATH


MARDI 23 OCTOBRE

GROUPE TITRE ALBUM
VIVE LA VOID RED RIDER S/T
YONATAN GAT CUE THE MACHINES UNIVERSALIST
PILL MIDTOWN SOFT HELL
POWERSOLO LOST ANGELES BO PEEP
MOLLY BURCH TO THE BOYS FIRST FLOWER
KURT VILE COME AGAIN BOTTLE IT IN
RENDEZ-VOUS SENTIMENTAL ANIMAL SUPERIOR STATE
THE KVB ABOVE US ONLY, NOW, FOREVER
INSECURE MEN MYSTERIOUS GIRL KARAOKE FOR ONE VOL1
SIERRA MANHATTAN NOW OR NEVER ARE U ALBUM ? NO I’M SINGLE
MARBLED EYES NEW CREASE LEISURE
BODEGA HOW DID THIS HAPPEN ?! ENDLESS SCROLL


MERCREDI 24 OCTOBRE

GROUPE TITRE ALBUM
CHARLES BRADLEY NOBODY BUT YOU CHANGES
THE SHA LA DAS DO WHAT LOVE IN THE WIND
THE MOLOCHS I WANNA SAY TO YOU FLOWERS IN THE SPRING
PEEL DREAM MAGAZINE DUE TO ADVANCES IN MODERN TOUR MODER META PHYSIC
SHAME CONCRETE SONGS OF PRAISE
EXPLODED VIEW DARK STAINS OBEY
DERYA YILDIRIM & GRUP SIMSEK NEM KALDI NEM KALDI
SHARON JONES & THE DAPKINGS PASS ME BY SOUL OF A WOMAN
THE GOON SAX STRANGE LIGHT WE’RE NOT TALKING
HALEY HEYNDERICKX DRINKING SONG I NEED TO START A GARDEN
ALBINOS CONGO DESPERADOS MAXI BEST OF ZUMMER ZONGS


JEUDI 25 OCTOBRE

GROUPE TITRE ALBUM
SEQUOYAH TIGER CASSIUS PARABOLABANDIT
OLDEN YOLK ESPRIT DE CORPS S/T
PETIT FANTOME TU RESSEMBLES A L’ORAGE UN MOUVEMENT POUR LE VENT
GRAND CIEL THE PAST ATER/ITERARE
VIAGRA BOYS DOWN IN THE BASEMENT STREET WORMS
IDLES COLOSSUS JOY AS AN ACT OF RESISTANCE
THE SOFT RIDER THE POOL THE POOL
MARIE DAVIDSON THE PSYCHOLOGIST WORKING CLASS WOMAN
GIFT WRAP CURRENT EXPULSION LOSING COUNT
WOOLEN MEN BRICK HORIZON POST
LAVENDER FLU LIKE A SUMMER THURSDAY MOW THE GLASS
PAINT DAILY GAZETTE PAINT
VENDREDI 26 OCTOBRE

GROUPE TITRE ALBUM
BOOTCHY TEMPLE MARE’S NEST GLIMPSES
FENSTER HBW THE ROOM
HOLLOW HAND A WORLD OUTSIDE STAR CHAMBER
M ROSS PERKINS BED SHEET WING WHAT DID YOU DO FOR SUMMER BREAK ?
QUEEN OF THE MEADOW WITHDRAWN A ROOM TO STORE HAPPINESS
GABRIELLA COHEN MORNING LIGHT PINK IS THE COLOR OF UNCONDITIONAL LOVE
FUGLY TAKE YOU HOME TONIGHT MILLENIAL SHIT
FRESCHARD & STANLEY BRINKS GOING TO THE BAR MIDNIGHT TEQUILA
RENDEZ-VOUS SENTIMENTAL ANIMAL SUPERIOR STATE
BLIND BUTCHER BODY ALAWALAWA
SHANNON AND THE CLAMS THE BOY ONION
CURTIS HARDING NEED YOUR LOVE FACE YOUR FEAR
WEEK-END !!!

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