Les Yeux Brouillés - Playlists du 23 au 26 avril 2019
Les Yeux Brouillés !
Du lundi au vendredi
8h /10h
Des informations de la plus haute importance, et d’autres moins.
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|ELA ORLEANS
|SEASON
|MOVIES FOR EARS
|SASAMI
|I WAS A WINDOW
|S/T
|DAMIEN JURADO
|SOUTH
|IN THE SHAPE OF A STORM
|ALDOUS HARDING
|THE BARREL
|DESIGNER
|ROZI PLAIN
|CONDITIONS
|WHAT A BOOST
|MARTIN FRAWLEY
|YOU WANT ME ?
|UNDONE AT 31
|SHANA CLEVELAND
|DON’T LET ME SLEEP
|NIGHT OF THE WORM MOON
|THE BABE RAINBOW
|SUPERMOON
|DOUBLE RAINBOW
|R. STEEVIE MOORE
|I LOVE SO MUCH IT HURTS
|COUNTRY DISGUISES
|LE VILLEJUIF UNDERGROUND
|I’M SORRY JC
|WHEN WILL THE FLIES IN DEAUVILLE DROP ?
|ROSE CITY BAND
|RIP CITY
|ROSE CITY BAND
MERCREDI 24 AVRIL
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|REQUIN CHAGRIN
|SEMAPHORE
|SEMPAHORE
|MARBLE ARCH
|I’M ON MY WAY
|CHILDREN OF THE SLUMP
|HAND HABITS
|YR HEART
|PLACEHOLDER
|KEVIN MORBY
|NO HALO
|OH MY GOD
|MARIA VIOLENZA
|LA BALLADE DE L’INDIFFERENCE
|SIRROCCO
|CHEEKFACE
|I ONLY SAY SORRY WHEN I’M WRONG
|THERAPY ISLAND
|FAT WHITE FAMILY
|TASTES GOOD WITH THE MONEY
|SERFS UP !
|TH DA FREAK
|NEVER ENOUGH BEER
|FREAKENSTEIN
|URANIUM CLUB
|MAN IS THE LONELIEST ANIMAL
|THE COSMO CLEANERS
|FONTAINES D.C
|TELEVISION SCREENS
|DOGREL
|THE PROPER ORNAMENTS
|WHERE ARE YOU KNOW
|SIX LENINS
JEUDI 25 AVRIL
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|DURAND JONES AND THE INDICATIONS
|DON’T YOU KNOW
|AMERICAN LOVE CALL
|SHA LA DAS
|DO WHAT
|LOVE IN THE WIND
|SONNY AND THE SUNSETS
|TAKE A HARD LOOK DOWN THE CORRIDOR
|HAIRDRESSERS FROM HEAVEN
|KING GIZZARD AND THE LIZARD WIZARD
|FISHING FOR FISHIES
|FISHING FOR FISHIES
|THE SCORPIONS AND SAIF ABU BAKR
|BRIDE OF AFRIKA
|JAZZ JAZZ JAZZ
|DUR DUR BAND
|HIYEELEY
|DUR DUR OF SOMALIA VOL 1
|LOVE TRAP
|ROSIE
|ROSIE
|DARK TEA
|ROLLING BACK THE DIAL
|S/T
|MOLLY NILSSON
|A SLICE OF LEMON
|2020
|KOMPROMAT
|NIEMAND
|TRAUM UND EXISTENZ
|LEE FIELDS AND THE EXPRESSIONS
|BLESSED WITH THE BEST
|IT RAINS LOVE
|CHARLES BRADLEY
|I FEEL A CHANGE
|BLACK VELVET
VENDREDI 26 AVRIL
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|BOBBY OROZA
|YOUR LOVE
|THIS LOVE
|KELLY FINNIGAN
|CATCH ME I’M FALLING
|THE TALES PEOPLE TELL
|JESSICA PRATT
|FERE THEE WELL
|QUIET SIGNS
|ALDOUS HARDING
|WEIGHT OF THE PLANETS
|DESIGNER
|OHTIS
|RUNNIN
|CURVE OF EARTH
|STEVE GUNN
|MORNING IS MENDED
|THE UNSEEN IN BETWEEN
|ALTIN GUN
|KOLBASTI
|GESE
|SONIDO GALLO NEGRO
|MAMBO COSMICO
|MAMBO COSMICO
|THE ALCHEMIST
|SELL ME THIS PEN
|RAPPER’S BEST FRIEND VOL 5
|CHESTER WATSON
|TEMPLE
|PROJECT O
|TWO MAMARRACHOS
|ABERRATED
|CLOSE YOUR EYES
|MARIE DAVIDSON
|THE PSYCHOLOGIST
|WORKING CLASS WOMAN
BON WEEK-END !