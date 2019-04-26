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Les Yeux Brouillés - Playlists du 23 au 26 avril 2019

Les Yeux Brouillés !
Du lundi au vendredi
8h /10h
Des informations de la plus haute importance, et d’autres moins.

MARDI 23 AVRIL
GROUPE TITRE ALBUM
ELA ORLEANS SEASON MOVIES FOR EARS
SASAMI I WAS A WINDOW S/T
DAMIEN JURADO SOUTH IN THE SHAPE OF A STORM
ALDOUS HARDING THE BARREL DESIGNER
ROZI PLAIN CONDITIONS WHAT A BOOST
MARTIN FRAWLEY YOU WANT ME ? UNDONE AT 31
SHANA CLEVELAND DON’T LET ME SLEEP NIGHT OF THE WORM MOON
THE BABE RAINBOW SUPERMOON DOUBLE RAINBOW
R. STEEVIE MOORE I LOVE SO MUCH IT HURTS COUNTRY DISGUISES
LE VILLEJUIF UNDERGROUND I’M SORRY JC WHEN WILL THE FLIES IN DEAUVILLE DROP ?
ROSE CITY BAND RIP CITY ROSE CITY BAND

MERCREDI 24 AVRIL

GROUPE TITRE ALBUM
REQUIN CHAGRIN SEMAPHORE SEMPAHORE
MARBLE ARCH I’M ON MY WAY CHILDREN OF THE SLUMP
HAND HABITS YR HEART PLACEHOLDER
KEVIN MORBY NO HALO OH MY GOD
MARIA VIOLENZA LA BALLADE DE L’INDIFFERENCE SIRROCCO
CHEEKFACE I ONLY SAY SORRY WHEN I’M WRONG THERAPY ISLAND
FAT WHITE FAMILY TASTES GOOD WITH THE MONEY SERFS UP !
TH DA FREAK NEVER ENOUGH BEER FREAKENSTEIN
URANIUM CLUB MAN IS THE LONELIEST ANIMAL THE COSMO CLEANERS
FONTAINES D.C TELEVISION SCREENS DOGREL
THE PROPER ORNAMENTS WHERE ARE YOU KNOW SIX LENINS

JEUDI 25 AVRIL

GROUPE TITRE ALBUM
DURAND JONES AND THE INDICATIONS DON’T YOU KNOW AMERICAN LOVE CALL
SHA LA DAS DO WHAT LOVE IN THE WIND
SONNY AND THE SUNSETS TAKE A HARD LOOK DOWN THE CORRIDOR HAIRDRESSERS FROM HEAVEN
KING GIZZARD AND THE LIZARD WIZARD FISHING FOR FISHIES FISHING FOR FISHIES
THE SCORPIONS AND SAIF ABU BAKR BRIDE OF AFRIKA JAZZ JAZZ JAZZ
DUR DUR BAND HIYEELEY DUR DUR OF SOMALIA VOL 1
LOVE TRAP ROSIE ROSIE
DARK TEA ROLLING BACK THE DIAL S/T
MOLLY NILSSON A SLICE OF LEMON 2020
KOMPROMAT NIEMAND TRAUM UND EXISTENZ
LEE FIELDS AND THE EXPRESSIONS BLESSED WITH THE BEST IT RAINS LOVE
CHARLES BRADLEY I FEEL A CHANGE BLACK VELVET

VENDREDI 26 AVRIL

GROUPE TITRE ALBUM
BOBBY OROZA YOUR LOVE THIS LOVE
KELLY FINNIGAN CATCH ME I’M FALLING THE TALES PEOPLE TELL
JESSICA PRATT FERE THEE WELL QUIET SIGNS
ALDOUS HARDING WEIGHT OF THE PLANETS DESIGNER
OHTIS RUNNIN CURVE OF EARTH
STEVE GUNN MORNING IS MENDED THE UNSEEN IN BETWEEN
ALTIN GUN KOLBASTI GESE
SONIDO GALLO NEGRO MAMBO COSMICO MAMBO COSMICO
THE ALCHEMIST SELL ME THIS PEN RAPPER’S BEST FRIEND VOL 5
CHESTER WATSON TEMPLE PROJECT O
TWO MAMARRACHOS ABERRATED CLOSE YOUR EYES
MARIE DAVIDSON THE PSYCHOLOGIST WORKING CLASS WOMAN

BON WEEK-END !

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