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Les Yeux Brouillés - Playlists du 23 au 27 septembre 2019

Les Yeux Brouillés !
Du lundi au vendredi
8h / 10h
Des informations de la plus haute importance, et d’autres moins.

-  LUNDI 23 SEPTEMBRE

GROUPE TITRE ALBUM
ELA ORLEANS IN THE NIGHT MOVIES FOR EARS
MARTIN FRAWLEY YOU CAN’T WIN UNDONE AT 31
ANA FRANGO ELETRICO SAUDADE LITTLE ELECTRIC CHICKEN HEART
WINTER & TRIPTIDES RAIO DE SOL ESTRELA MAGICA
RF SHANNON DON’T BE SHY RAIN ON DUST
SURF CURSE LABYRINTH HEAVEN SURROUNDS YOU
THE SCORPIONS & SAIF ABU BAKR SHAIKAN MUSIC JAZZ JAZZ JAZZ
DUR DUR BAND HIYEELEY DUR DUR OF SOMALIA VOL 1
LE VILLEJUIF UNDERGROUND I’M SORRY JC WHEN WILL THE FLIES IN DEAUVILLE DROP ?
WOOLEN MEN BRICK HORIZON POST
MATTIEL POPULONIA SATIS FACTORY
DOPE LEMON LONELY BOYS PARADISE SMOOTH BIG CAT
FOGGY TAPES GOOD OLD GODS COGITO ERGO FOG

-  MARDI 24 SEPTEMBRE

GROUPE TITRE ALBUM
KEVIN MORBY PISS RIVER OH MY GOD
QUEEN OF THE MEADOW WITHDRAWN A ROOM TO STORE HAPPINESS
SHANA CLEVELAND FACE OF THE SUN NIGHT OF THE WORM MOON
LOVE TRAP ROSIE ROSIE
THE GROWLERS ORGASM OF DEATH CASUAL ACQUAINTANCES
CANNIBALE DO NOT LOVE ME TOO MUCH NOT EASY TO COOK
TRASH KIT HORIZON  HORIZON
SWEAT LIKE AN APE MY SILENT HOUSE SPELLS THAT RHYME
BOOTCHY TEMPLE MARE’S NEST GLIMPSES
JORDAN MOSER DOWN WITH ME LONG NIGHT
SQUID MATCH BET TOWN CENTER EP
CRACK CLOUD DRAB MEASURE ST

-  MERCREDI 25 SEPTEMBRE

GROUPE TITRE ALBUM
REQUIN CHAGRIN MAUVAIS PRESAGE SEMAPHORE
GABRIELLA COHEN BABY PINK IS THE COLOUR OF UNCONDITIONAL LOVE
MYSTIC BRAVES ARE YOU GONNA BE THERE THE GREAT UNKNOWN
HALEY HEYNDERICKX DRINKING SONG I NEED TO START A GARDEN
MOONTRIBE BOTTLES ST
IKEBE SHAKEDOWN NOT ANOTHER DROP KINGS LEFT BEHIND
L’EPEE SPRINGFIELD 61 DIABOLIQUE
MOLLY NILSSON A SLICE OF LEMON 2020
R STEVIE MOORE I LOVE YOU SO MUCH IT HURTS COUNTRY DISGUISE
BOBBY OROZA YOUR LOVE IS TOO COLD THIS LOVE
DUM DUM BOYS FACE ON THE FACTORY FLOOR PLAY ALL YOUR FAVORITE SONGS
VIVIAN GIRLS SOMETHING TO DO MEMORY

-  JEUDI 26 SEPTEMBRE

GROUPE TITRE ALBUM
SASAMI MORNING COMES ST
HOLLOW HAND MILESTONE STAR CHAMBER
GIL DE RAY LOSING CONTROL IN THE SHADOW OF THE DRONE
ANA FRANGO ELETRICO SE NI CINEMA LITTLE ELECTRIC CHICKEN HEART
IAN FERGUSON STATE OF GOLD STATE OF GOLD
KIT SEBASTIAN YANIMDA KAL MANTRA MODERNE
FOGGY TAPES CARPET RIDE COGITO ERGO FOG
NICO FIDENCO CON TE SULLA SPIAGGIA ITALIA TWIST
COSMOPAARK DRIVE SUNFLOWER
BRACCO GRAVE GRAVE
THE MAUSKOVIC DANCE BAND SPACE DRUM MACHINE ST
ROLANDO BRUNO CUMBIA PARA HOY HAMBRE PARA MANANA EL MUNDO ESTA CUMBIANDO

-  VENDREDI 27 SEPTEMBRE

GROUPE TITRE ALBUM
MR HUSBAND OCEAN PINES OCEAN PINES
ANGELO DE AUGUSTINE I COULD BE WRONG TOMB
MICHAEL RAULT I’LL BE THERE IT’S A NEW DAY TON ?IGHT
JOHN MYRTLE BEWARE OF LOVE HERES JOHN MYRTLE
AGAR AGAR SORRY ABOUT THE CARPET THE DOG AND THE FUTURE
MOON DUO STARS ARE THE LIGHT STARS ARE THE LIGHT
FRENCH VANILLA SUDDENLY HOW I AM NOT MYSELF ?
KAPUTT DRINKING PROBLEM CARNAGE HALL
KOKOKO KITOKO FONGOLA
KOMPROMAT NIEMAND TRAUM UND EXISTENZ
LEOPARDO HOLIDAY OF LOVE IS IT AN EASY LIFE ?
THE SHA LA DAS DO WHAT LOVE IN THE WIND

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