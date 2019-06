Les Yeux Brouillés - Playlists du 24 au 27 juin 2019

GROUPE TITRE ALBUM

HALEY HEYNDERICKX DRINKING SONG I NEED TO START A GARDEN

SASAMI I WAS A WINDOW S/T

COOL SOUNDS AROUND AND DOWN SINGLE

SHA LA DAS DO WHAT LOVE IN THE WIND

MINYO CRUSADERS KUSHIMOTO BUSHI ECHOES OF JAPAN

ROMPERAYO ALEGRIA DE NO TENER PENSION QUE JUE ?

CHERRY PICKLES A BRUXA WILL HARDEN YOUR NIPPLES

LE VILLEJUIF UNDERGROUND I’M SORRY JC WHEN WILL THE FLIES IN DEAUVILLE DROP ?

BENCH PRESS RESPITE NOT THE PAST, CAN’T BE THE FUTURE

THE MYSTERY LIGHTS THICK SKIN TOO MUCH TENSION

THE SMOKESCREENS WAITING FOR SUMMER USED TO YESTERDAY