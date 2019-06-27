Les Yeux Brouillés - Playlists du 24 au 27 juin 2019
Les Yeux Brouillés !
Du lundi au vendredi
8h / 10h
Des informations de la plus haute importance, et d’autres moins.
LUNDI 24 JUIN
|GROUPE
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|ALBUM
|JAKE XERXES FUSSEL
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|OUT OF SIGHT
|ALDOUS HARDING
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|DESIGNER
|REQUIN CHAGRIN
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|SEMAPHORE
|CRUMB
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|JINX
|?
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|COMPILATION ITALIA TWIST
|ALI HASSAN KUBAN
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|FROM NUBIA TO CAIRO
|MATTIEL
|
|SATIS FACTORY
|SWEAT LIKE AN APE
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|SPELLS THAT RHYME
|HEALING GEMS
|
|JUNGLE FLOWER
|STAR BAND DE DAKAR
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|PSICODELIA AFRO-CUBANA DE SENEGAL
|FRENCH VANILLA
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|HOW I AM NOT MYSELF ?
|THE MAUSKOVIC DANCE BAND
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|S/T
|JONATHAN PERSONNE
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|HISTOIRE NATURELLE
MARDI 25 JUIN
|GROUPE
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|ALBUM
|HALEY HEYNDERICKX
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|I NEED TO START A GARDEN
|SASAMI
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|S/T
|COOL SOUNDS
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|SINGLE
|SHA LA DAS
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|LOVE IN THE WIND
|MINYO CRUSADERS
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|ECHOES OF JAPAN
|ROMPERAYO
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|QUE JUE ?
|CHERRY PICKLES
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|WILL HARDEN YOUR NIPPLES
|LE VILLEJUIF UNDERGROUND
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|WHEN WILL THE FLIES IN DEAUVILLE DROP ?
|BENCH PRESS
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|NOT THE PAST, CAN’T BE THE FUTURE
|THE MYSTERY LIGHTS
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|TOO MUCH TENSION
|THE SMOKESCREENS
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|USED TO YESTERDAY
|TH DA FREAK
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|FREAKENSTEIN
MERCREDI 26 JUIN
|GROUPE
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|ALBUM
|L’EPEE
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|SINGLE
|ALLAH LAS
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|SELF DISCOVERY FOR SOCIAL SURVIVAL
|SUNNY AND THE SUNSETS
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|HAIRDRESSERS FROM HEAVEN
|GABRIELLA COHEN
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|PINK IS THE COLOUR OF UNCONDITIONAL LOVE
|OLDEN YOLK
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|LIVING THEATRE
|MARBLE ARCH
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|CHILDREN OF THE SLUMP
|KEVIN MORBY
|
|OH MY GOD
|MARLIN’S DREAMING
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|TALKING/COMMIC ON
|NAP EYES
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|I’M BAD NOW
|GLORIA
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|OIDOPHON ECHORAMA
|THE BABE RAINBOW
|
|DOUBLE RAINBOW
JEUDI 27 JUIN
|GROUPE
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|ALBUM
|THE MOLOCHS
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|FLOWER IN THE SPRING
|THE GROWLERS
|
|CASUAL ACQUAINTANCES
|SESSA
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|GRANDEZA
|SHANA CLEVELAND
|
|NIGHT OF THE WORM MOON
|BICHE
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|LA NUIT DES PERSEIDES
|KING GIZZARD AND THE LIZARD WIZARD
|
|FISHING FOR FISHIES
|STANLEY BRINKS & THE WAVE PICTURES
|
|TEQUILA ISLAND
|MOONTRIBE
|
|S/T
|THE COSMICS
|
|S/T
|XANGO
|
|JAMBU
|DERYA YILDIRIM & GRUP SIMSEK
|
|KAR YAGAR
|ROLANDO BRUNO
|
|EL MUNDO ESTA CUMBIANDO
|FASCINATOR
|
|WATER SIGN
On se retrouve en Septembre pour une nouvelle saison des Yeux Brouillés !