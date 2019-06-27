Écoutez la radio en ligne !
Menu
Accueil > La grille > Les Yeux Brouillés > Les Yeux Brouillés - Playlist

Les Yeux Brouillés - Playlists du 24 au 27 juin 2019

Les Yeux Brouillés !
Du lundi au vendredi
8h / 10h
Des informations de la plus haute importance, et d’autres moins.


-  LUNDI 24 JUIN

GROUPE TITRE ALBUM
JAKE XERXES FUSSEL JUBILEE OUT OF SIGHT
ALDOUS HARDING THE BARREL DESIGNER
REQUIN CHAGRIN SEMAPHORE SEMAPHORE
CRUMB PART III JINX
 ? CON TE SULLA SPIAGGIA COMPILATION ITALIA TWIST
ALI HASSAN KUBAN SUKKAR, SUKKAR, SUKKAR FROM NUBIA TO CAIRO
MATTIEL KEEP THE CHANGE SATIS FACTORY
SWEAT LIKE AN APE MY SILENT HOUSE SPELLS THAT RHYME
HEALING GEMS SUENOS DE UN BURRO JUNGLE FLOWER
STAR BAND DE DAKAR MYSTERIOSO PSICODELIA AFRO-CUBANA DE SENEGAL
FRENCH VANILLA SUDDENLY HOW I AM NOT MYSELF ?
THE MAUSKOVIC DANCE BAND SPACE DRUM MACHINE S/T
JONATHAN PERSONNE COMME PERSONNE HISTOIRE NATURELLE

-  MARDI 25 JUIN

GROUPE TITRE ALBUM
HALEY HEYNDERICKX DRINKING SONG I NEED TO START A GARDEN
SASAMI I WAS A WINDOW S/T
COOL SOUNDS AROUND AND DOWN SINGLE
SHA LA DAS DO WHAT LOVE IN THE WIND
MINYO CRUSADERS KUSHIMOTO BUSHI ECHOES OF JAPAN
ROMPERAYO ALEGRIA DE NO TENER PENSION QUE JUE ?
CHERRY PICKLES A BRUXA WILL HARDEN YOUR NIPPLES
LE VILLEJUIF UNDERGROUND I’M SORRY JC WHEN WILL THE FLIES IN DEAUVILLE DROP ?
BENCH PRESS RESPITE NOT THE PAST, CAN’T BE THE FUTURE
THE MYSTERY LIGHTS THICK SKIN TOO MUCH TENSION
THE SMOKESCREENS WAITING FOR SUMMER USED TO YESTERDAY
TH DA FREAK NUTTY FREAKENSTEIN


-  MERCREDI 26 JUIN

GROUPE TITRE ALBUM
L’EPEE DREAMS SINGLE
ALLAH LAS RASPBERRY JAM SELF DISCOVERY FOR SOCIAL SURVIVAL
SUNNY AND THE SUNSETS ANOTHER LIFE ANOTHER BODY HAIRDRESSERS FROM HEAVEN
GABRIELLA COHEN MUSIC MACHINE PINK IS THE COLOUR OF UNCONDITIONAL LOVE
OLDEN YOLK GRAND PALAIS LIVING THEATRE
MARBLE ARCH I’M ON MY WAY CHILDREN OF THE SLUMP
KEVIN MORBY HAIL MARY OH MY GOD
MARLIN’S DREAMING STICK BY YOU TALKING/COMMIC ON
NAP EYES JUDGEMENT I’M BAD NOW
GLORIA THE WHITE LILY OIDOPHON ECHORAMA
THE BABE RAINBOW EUREKA DOUBLE RAINBOW


-  JEUDI 27 JUIN

GROUPE TITRE ALBUM
THE MOLOCHS I WANNA SAY TO YOU FLOWER IN THE SPRING
THE GROWLERS ORGASM OF DEATH CASUAL ACQUAINTANCES
SESSA TANTO GRANDEZA
SHANA CLEVELAND FACE OF THE SUN NIGHT OF THE WORM MOON
BICHE FUGUE LA NUIT DES PERSEIDES
KING GIZZARD AND THE LIZARD WIZARD FISHING FOR FISHIES FISHING FOR FISHIES
STANLEY BRINKS & THE WAVE PICTURES TEQUILA ISLAND TEQUILA ISLAND
MOONTRIBE BOTTLES S/T
THE COSMICS TRUST IS BLINB S/T
XANGO MAGALHAES E SUA GUITARRA JAMBU
DERYA YILDIRIM & GRUP SIMSEK DOM DOM KURSUNU KAR YAGAR
ROLANDO BRUNO CUMBIA PARA HOY HAMBRE PARA MANANA EL MUNDO ESTA CUMBIANDO
FASCINATOR YOUR MONEY IT’S UGLY WATER SIGN


On se retrouve en Septembre pour une nouvelle saison des Yeux Brouillés !

Plus d'infos :

Partagez

Recherche

Haut de page