Les Yeux Brouillés - Playlists du 25/11 au 29/11
Les Yeux Brouillés !
Du lundi au vendredi
8h /10h
Des informations de la plus haute importance, et d’autres moins.
LUNDI 25 NOVEMBRE
|GROUPE
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|ALBUM
|PLEASURE PRINCIPLE
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|S/T
|CHOCOLAT
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|JAZZ ENGAGE
|TWIN PEAKS
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|LOOKOUT LOW
|OHTIS
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|CURVE OF EARTH
|AQUARIAN BLOOD
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|A LOVE THAT LEADS TO WAR
|CARLA DAL FORNO
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|LOOK UP SHARP
|THE UNDERGROUND YOUTH
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|MONTAGE IMAGES OF LUST & FEAR
|FRUSTRATION
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|SO COLD STREAMS
|THE JAY VONS
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|THE WORD
|BOBBY OROZA
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|THIS LOVE
MERCREDI 27 NOVEMBRE
|GROUPE
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|ALBUM
|QUEEN OF THE MEADOW
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|A ROOM TO STORE HAPPINESS
|JORDAN MOSER
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|LONG NIGHT
|BONNIE PRINCE BILLY
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|I MADE A PLACE
|MICHAEL RAULT
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|IT’S A NEW DAY TONIGHT
|DEBATE CLUB
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|PHOSPHORESCENT
|SURF CURSE
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|HEAVEN SURROUNDS YOU
|MOLLY NILSSON
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|2020
|BEN SHEMIE
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|A SKELETON
|MOLLY BURCH
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|THE MOLLY BURCH CHRISTMAS ALBUM
|MATTIEL
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|SATIS FACTORY
|WOOLEN MEN
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|HUMAN TO HUMAN
JEUDI 28 NOVEMBRE
|GROUPE
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|ALBUM
|ROSA BORDALLO
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|REEF WALKER
|VENTRE DE BICHE
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|III
|FABIO VISCOGLIOSI
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|ROCOCO
|MARBLE ARCH
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|CHILDREN OF THE SLUMP
|FOGGY TAPES
|
|COGITO ERGO FOG
|PROGRAM
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|SHOW ME
|OMNI
|
|NETWORKER
|WARMDUSCHER
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|TAINTED LUNCH
|EZRA FURMAN
|
|TWELVE NUDES
|TH DA FREAK
|
|FREAKENSTEIN
VENDREDI 29 NOVEMBRE
|GROUPE
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|ALBUM
|REQUIN CHAGRIN
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|SEMAPHORE
|EN ATTENDANT ANA
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|juillet
|ALDOUS HARDING
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|DESIGNER
|YOLANDE BASHING
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|YOLANDE & L’AMOUR
|BASTON
|
|PRIMATES
|LYSISTRATA
|
|BREATHE IN/OUT
|AND THE
|
|REVERS DES YEUX
|SUPER PARQUET
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|S/T
|MOON DUO
|
|STARS ARE THE LIGHT
|CORRIDOR
|
|JUNIOR