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Les Yeux Brouillés - Playlists du 25/11 au 29/11

Les Yeux Brouillés !
Du lundi au vendredi
8h /10h
Des informations de la plus haute importance, et d’autres moins.

-  LUNDI 25 NOVEMBRE

GROUPE TITRE ALBUM
PLEASURE PRINCIPLE DERNIER HOMME S/T
CHOCOLAT FOU FOU FOU MON MINOU JAZZ ENGAGE
TWIN PEAKS UNFAMILIAR SUN LOOKOUT LOW
OHTIS RUNNIN CURVE OF EARTH
AQUARIAN BLOOD HIDDEN AWAY A LOVE THAT LEADS TO WAR
CARLA DAL FORNO SO MUCH BETTER LOOK UP SHARP
THE UNDERGROUND YOUTH LAST EXIT TO NOWHERE MONTAGE IMAGES OF LUST & FEAR
FRUSTRATION INSANE SO COLD STREAMS
THE JAY VONS CHANGING SEASONS THE WORD
BOBBY OROZA ALONE AGAIN THIS LOVE

-  MERCREDI 27 NOVEMBRE

GROUPE TITRE ALBUM
QUEEN OF THE MEADOW WITHDRAWN A ROOM TO STORE HAPPINESS
JORDAN MOSER THE DEVIL LONG NIGHT
BONNIE PRINCE BILLY DREAM AWHILE I MADE A PLACE
MICHAEL RAULT I’LL BE THERE IT’S A NEW DAY TONIGHT
DEBATE CLUB FEELING GOOD PHOSPHORESCENT
SURF CURSE LABYRINTH HEAVEN SURROUNDS YOU
MOLLY NILSSON A SLICE OF LEMON 2020
BEN SHEMIE A SKELETON A SKELETON
MOLLY BURCH HOLIDAY DREAM THE MOLLY BURCH CHRISTMAS ALBUM
MATTIEL KEEP THE CHANGE SATIS FACTORY
WOOLEN MEN BIG SHOT HUMAN TO HUMAN

-  JEUDI 28 NOVEMBRE

GROUPE TITRE ALBUM
ROSA BORDALLO LOST ON COAST REEF WALKER
VENTRE DE BICHE J’EVITE TON REGARD III
FABIO VISCOGLIOSI SEPTEMBRE ROCOCO
MARBLE ARCH DGOLD CHILDREN OF THE SLUMP
FOGGY TAPES CARPET RIDE COGITO ERGO FOG
PROGRAM MOTORBIKE SHOW ME
OMNI COURTESY CALL NETWORKER
WARMDUSCHER DISCO PEANUTS TAINTED LUNCH
EZRA FURMAN I WANNA BE YOUR GIRLFRIEND TWELVE NUDES
TH DA FREAK NEVER ENOUGH BEER FREAKENSTEIN

-  VENDREDI 29 NOVEMBRE

GROUPE TITRE ALBUM
REQUIN CHAGRIN SOLEIL BLANC SEMAPHORE
EN ATTENDANT ANA WORDS juillet
ALDOUS HARDING THE BARREL DESIGNER
YOLANDE BASHING LES LINGES SALES YOLANDE & L’AMOUR
BASTON PYROLYSE PRIMATES
LYSISTRATA DIFFERENT CREATURES BREATHE IN/OUT
AND THE JE SAIS, TU SAIS REVERS DES YEUX
SUPER PARQUET FOURMI S/T
MOON DUO STARS ARE THE LIGHT STARS ARE THE LIGHT
CORRIDOR TOPOGRAPHE JUNIOR
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