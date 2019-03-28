Les Yeux Brouillés - Playlists du 25 au 28 mars 2019
Les Yeux Brouillés !
Du lundi au vendredi
8h / 10h
Des informations de la plus haute importance, et d’autres moins.
PARTENARIAT FERAROCK
LUNDI 25 MARS
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|ALDOUS HARDING
|THE BARREL
|DESIGNER
|STEVE GUNN
|MORNING IS MENDED
|THE UNSEEN IN BETWEEN
|LOVE TRAP
|ROSIE
|ROSIE
|FAT WHITE FAMILY
|TASTES GOOD WITH THE MONEY
|SERFS UP
|LUCILLE FURS
|ANOTHER LAND
|ANOTHER LAND
|DARK TEA
|ROLLING BACK THE DIAL
|S/T
|WOOLEN MEN
|BRICK HORIZON
|POST
|WINE LIPS
|FRIED II
|STRESSOR
|THE COATHANGERS
|BIMBO
|THE DEVIL YOU KNOW
|LE PRINCE HARRY
|PART OF IT
|BE YOUR OWN ENEMY
|RF SHANNON
|TOOTH ACHE
|TRICKSTER BLUES
|LONESOME SHACK
|LONELY
|DESERT DREAM
MARDI 26 MARS
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|JESSICA PRATT
|FARE THEE WELL
|QUIET SIGNS
|MAGIC POTION
|SOUP
|ENDLESS GRAFFITI
|HAND HABITS
|WHAT LOVERS DO
|PLACEHOLDER
|MARIA VIOLENZA
|LA BALLADE DE L’INDIFFERENCE
|SCIROCCO
|LEE FIELDS AND THE EXPRESSIONS
|LOVE PRISONERS
|IT RAINS LOVE
|CHARLES BRADLEY
|I FEEL A CHANGE
|BLACK VELVET
|CYRIL CYRIL
|EL BAHR
|CERTAINES RUINES
|ORVILLE PECK
|DEAD OF NIGHT
|PONY
|MARBLE ARCH (FERA)
|GOLD
|CHILDREN OF THE SLUMP
|WARM DRAG
|CAVE CRAWL
|S/T
|THE STACHES
|FAKE STOMACH ACHE
|THIS LAKE IS POINTLESS
|TÔLE FROIDE
|LES MICHEL.LE.S
|S/T
MERCREDI 27 MARS
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|THE SCORPIONS AND SAIF ABU BAKR
|SHAIKAN MUSIC
|JAZZ JAZZ JAZZ
|DUR DUR BAND
|HIYEELEY
|DUR DUR OF SOMALIA VOL 1
|ANEMONE
|SUNSHINE
|BEAT MY DISTANCE
|VOX LOW
|WE’RE READY TO SPEND
|S/T
|THE STROPPIES
|CELLOPHANE CAR
|WHOOSH !
|LEALANI
|FLOATING
|FANTASTIC PLANET
|M ROSS PERKINS
|I’M GOING OUT TO SEE MY BABY
|WHAT DID YOU DO FOR SUMMER BREAK
|HOLIDAY GHOSTS
|THINKING OF YOU
|WEST BAY PLAYROOM
|TH DA FREAK
|NEVER ENOUGH BEER
|FREAKENSTEIN
|NAMDOSE
|ALL THAT YOUHAVE
|S/T
JEUDI 28 MARS
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|REQUIN CHAGRIN
|SEMAPHORE
|SEMAPHORE
|LAURE BRIARD
|CHANGER D’AVIS
|UN PEU PLUS D’AMOUR SVP
|WINTER & TRIPTIDES
|RAIO DE SOL
|ESTRELA MAGICA
|ROMPERAYO
|ALEGRIA DE NO TENER PENSION
|QUE JUE ?
|COSMOPAARK
|MR BIGYELLOWSUN
|SUNFLOWER
|MATTIEL
|FOLLOW MY NAME
|CUSTOMER COPY
|COOL SOUNDS
|CACTUS COUNTRY
|CACTUS COUNTRY
|FAT WHITE FAMILY
|FEET
|SERFS UP
|STRUCTURES
|LONG LIFE
|LONG LIFE
|ARCHIE AND THE BUNKERS
|THE CUTTING EDGE
|SONGS FROM THE LODGE
|REASON
|BOTTOM
|THERE YOU HAVE IT
|G HERBO, SOUTHSIDE
|SWERVO
|SWERVO