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Les Yeux Brouillés - Playlists du 25 au 28 mars 2019

Les Yeux Brouillés !
Du lundi au vendredi
8h / 10h
Des informations de la plus haute importance, et d’autres moins.

PARTENARIAT FERAROCK


LUNDI 25 MARS

GROUPE TITRE ALBUM
ALDOUS HARDING THE BARREL DESIGNER
STEVE GUNN MORNING IS MENDED THE UNSEEN IN BETWEEN
LOVE TRAP ROSIE ROSIE
FAT WHITE FAMILY TASTES GOOD WITH THE MONEY SERFS UP
LUCILLE FURS ANOTHER LAND ANOTHER LAND
DARK TEA ROLLING BACK THE DIAL S/T
WOOLEN MEN BRICK HORIZON POST
WINE LIPS FRIED II STRESSOR
THE COATHANGERS BIMBO THE DEVIL YOU KNOW
LE PRINCE HARRY PART OF IT BE YOUR OWN ENEMY
RF SHANNON TOOTH ACHE TRICKSTER BLUES
LONESOME SHACK LONELY DESERT DREAM


MARDI 26 MARS

GROUPE TITRE ALBUM
JESSICA PRATT FARE THEE WELL QUIET SIGNS
MAGIC POTION SOUP ENDLESS GRAFFITI
HAND HABITS WHAT LOVERS DO PLACEHOLDER
MARIA VIOLENZA LA BALLADE DE L’INDIFFERENCE SCIROCCO
LEE FIELDS AND THE EXPRESSIONS LOVE PRISONERS IT RAINS LOVE
CHARLES BRADLEY I FEEL A CHANGE BLACK VELVET
CYRIL CYRIL EL BAHR CERTAINES RUINES
ORVILLE PECK DEAD OF NIGHT PONY
MARBLE ARCH (FERA) GOLD CHILDREN OF THE SLUMP
WARM DRAG CAVE CRAWL S/T
THE STACHES FAKE STOMACH ACHE THIS LAKE IS POINTLESS
TÔLE FROIDE LES MICHEL.LE.S S/T


MERCREDI 27 MARS

GROUPE TITRE ALBUM
THE SCORPIONS AND SAIF ABU BAKR SHAIKAN MUSIC JAZZ JAZZ JAZZ
DUR DUR BAND HIYEELEY DUR DUR OF SOMALIA VOL 1
ANEMONE SUNSHINE BEAT MY DISTANCE
VOX LOW WE’RE READY TO SPEND S/T
THE STROPPIES CELLOPHANE CAR WHOOSH !
LEALANI FLOATING FANTASTIC PLANET
M ROSS PERKINS I’M GOING OUT TO SEE MY BABY WHAT DID YOU DO FOR SUMMER BREAK
HOLIDAY GHOSTS THINKING OF YOU WEST BAY PLAYROOM
TH DA FREAK NEVER ENOUGH BEER FREAKENSTEIN
NAMDOSE ALL THAT YOUHAVE S/T


JEUDI 28 MARS

GROUPE TITRE ALBUM
REQUIN CHAGRIN SEMAPHORE SEMAPHORE
LAURE BRIARD CHANGER D’AVIS UN PEU PLUS D’AMOUR SVP
WINTER & TRIPTIDES RAIO DE SOL ESTRELA MAGICA
ROMPERAYO ALEGRIA DE NO TENER PENSION QUE JUE ?
COSMOPAARK MR BIGYELLOWSUN SUNFLOWER
MATTIEL FOLLOW MY NAME CUSTOMER COPY
COOL SOUNDS CACTUS COUNTRY CACTUS COUNTRY
FAT WHITE FAMILY FEET SERFS UP
STRUCTURES LONG LIFE LONG LIFE
ARCHIE AND THE BUNKERS THE CUTTING EDGE SONGS FROM THE LODGE
REASON BOTTOM THERE YOU HAVE IT
G HERBO, SOUTHSIDE SWERVO SWERVO
WEEK-END !!!

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