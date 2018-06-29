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Les Yeux Brouillés - Playlists du 25 au 29 juin 2018

Les Yeux Brouillés !
Du lundi au vendredi
8h /10h
Des informations de la plus haute importance, et d’autres moins.

LUNDI 25 JUIN

GROUPE TITRE ALBUM
INSECURE MEN I DON’T WANNA DANCE (WITH MY BABY) S/T
CUT WORMS THINK I MIGHT BE IN LOVE HOLLOW GROUND
TAPE WAVES HALF THERE DISTANT LIGHT
CIGARETTES AFTER SEX APOCALYPSE S/T
GABRIELLA COHEN BABY PINK IS THE COLOR OF UNCONDITIONAL LOVE
WOODY MURDER MYSTERY JUSQU’AU MATIN LOST IN BEAUCAIRE
SHANNON SHAW CRYING MY EYES OUT SHANNON IN NASHVILLE
EN ATTENDANT ANA THE VIOLENCE INSIDE LOST & FOUND
JESUS LES FILLES MOTOCYCLE DANIEL
BODEGA HOW DID THIS HAPPEN ? ENDLESS SCROLL
WARMDUSCHER 1000 WHISPERS WHALE CITY
ARCHIE AND THE BUNKERS THE CUTTING EDGE SONGS FROM THE LODGE
MIND SPIDERS ICE BEAR FURIES


MARDI 26 JUIN

GROUPE TITRE ALBUM
SATELLITE JOCKEY THE ONE WHO DARES MODERN LIFE
BEACH SKULLS SACRED CITRUS LAS DUNAS
BOYTOY PRETTY ONE NIGHT LEAF
THE COURTNEY’S TOUR II
LA SECTE DU FUTUR FIRST MEN ON THE MOON WOUNDED PRINCES
ROLLING BLACKOUTS COASTAL FEVER TALKING STRAIGHT HOPE DOWNS
BEACH HOUSE LEMON GLOW 7
THE MOONLANDINGZ BLACK HANZ INTERPLANETERY CLASS CLASSICS
KAVIAR SPECIAL DEAD END VORTEX
LYSISTRATA ASYLUM THE THREAD
LAS ROSAS DINNER FOR ONE SHADOW BY YOUR SIDE
XYZ LET ME TRY LOVE ARTIFICIAL FLAVORING
VITAL IDLES RISING DAMP LEFT HAND
Kevin est venu nous présenter l’association Pont Levis et leur tout nouveau festival !


MERCREDI 27 JUIN

GROUPE TITRE ALBUM
ROSE MERCIE FLOATING ROSE MERCIE
OLDEN YOLK CUT TO THE QUICK S/T
FOREVER PAVOT LA SOUPE A LA GROLLE LA PANTOUFLE
PETIT FANTOME TU RESSEMBLES A L’ORAGE UN MOUVEMENT POUR LE VENT
JAROMIL SABOR SUN SLAVES SECOND SCIENCE
TH DA FREAK THICK HEAD THE HOOD
PARQUET COURTS BEFORE THE WATER GETS TOO HIGH WIDE AWAKE
ALTIN GUN GOCA DUNYA ON
YONATAN GAT CUT THE MACHINES UNIVERSALIST
VIVE LA VOID RED RIDER S/T
WAX CHATTELS STAY DISAPPOINTED WAX CHATTELS
PARKINSONS NUMB THE SHAPE OF NOTHING TO COME


JEUDI 28 JUIN

GROUPE TITRE ALBUM
HAND HABITS SUN BEHOLDS ME WILDLY IDLE
RF SHANNON TOOTH ACHE TRICKSTER BLUES
MICHAEL RAULT I’LL BE THERE IT’S A NEW DAY TONIGHT
LA LUZ MEAN DREAM FLOATING FEATURES
LIGHTS & MOTION FEATHERS DEAR AVALANCHE
THE BLAZE VELLUTO COLLECTION MARJORAM WEATHERMAN
BONNY DOON I AM HERE (I AM ALIVE) LONGWAVE
CABBAGE EXHIBIT A NIHILISTIC GLAMOUR SHOT
SHAME CONCRETE SONGS OF PRAISE
ICEAGE UNDER THE SUN BEYONDLESS
SANTOROS IT’S FUNNY BAD HABITS


VENDREDI 29 JUIN

GROUPE TITRE ALBUM
THE WAVE PICTURES THE LITTLE WINDOW BRUSHES WITH HAPPINESS
SHANNON AND THE CLAMS I NEVER WANTED LOVE ONION
SONIDO GALLO NEGRO CUMBIA ISHTAR MAMBO COSMICO
ROLANDO BRUNO FIESTA TRASHERA BAILAZO
BLIND BUTCHER ALAWALAWA ALAWALAWA
IDLES MOTHER BRUTALISM
CONFIDENCE MAN BOYFRIEND CONFIDENT MUSIC FOR CONFIDENT PEOPLE
FASCINATOR YOUR MONEY, IT’S UGLY WATER SIGN
STRATOCASTORS AINSI VA LA VIE LIVING UNDER THE JOHNNY VACANCES
VOX LOW YOU ARE A SLAVE VOX LOW
LA MUERTE THE INNER OUT THE INNER OUT
FRANKIE AND THE WITCH FINGERS BRAIN TELEPHONE BRAIN TELEPHONE
WEEK-END !!!
Rendez-vous en Septembre

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