Les Yeux Brouillés - Playlists du 25 au 29 juin 2018
Les Yeux Brouillés !
Du lundi au vendredi
8h /10h
Des informations de la plus haute importance, et d’autres moins.
LUNDI 25 JUIN
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|INSECURE MEN
|I DON’T WANNA DANCE (WITH MY BABY)
|S/T
|CUT WORMS
|THINK I MIGHT BE IN LOVE
|HOLLOW GROUND
|TAPE WAVES
|HALF THERE
|DISTANT LIGHT
|CIGARETTES AFTER SEX
|APOCALYPSE
|S/T
|GABRIELLA COHEN
|BABY
|PINK IS THE COLOR OF UNCONDITIONAL LOVE
|WOODY MURDER MYSTERY
|JUSQU’AU MATIN
|LOST IN BEAUCAIRE
|SHANNON SHAW
|CRYING MY EYES OUT
|SHANNON IN NASHVILLE
|EN ATTENDANT ANA
|THE VIOLENCE INSIDE
|LOST & FOUND
|JESUS LES FILLES
|MOTOCYCLE
|DANIEL
|BODEGA
|HOW DID THIS HAPPEN ?
|ENDLESS SCROLL
|WARMDUSCHER
|1000 WHISPERS
|WHALE CITY
|ARCHIE AND THE BUNKERS
|THE CUTTING EDGE
|SONGS FROM THE LODGE
|MIND SPIDERS
|ICE BEAR
|FURIES
MARDI 26 JUIN
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|SATELLITE JOCKEY
|THE ONE WHO DARES
|MODERN LIFE
|BEACH SKULLS
|SACRED CITRUS
|LAS DUNAS
|BOYTOY
|PRETTY ONE
|NIGHT LEAF
|THE COURTNEY’S
|TOUR
|II
|LA SECTE DU FUTUR
|FIRST MEN ON THE MOON
|WOUNDED PRINCES
|ROLLING BLACKOUTS COASTAL FEVER
|TALKING STRAIGHT
|HOPE DOWNS
|BEACH HOUSE
|LEMON GLOW
|7
|THE MOONLANDINGZ
|BLACK HANZ
|INTERPLANETERY CLASS CLASSICS
|KAVIAR SPECIAL
|DEAD END
|VORTEX
|LYSISTRATA
|ASYLUM
|THE THREAD
|LAS ROSAS
|DINNER FOR ONE
|SHADOW BY YOUR SIDE
|XYZ
|LET ME TRY LOVE
|ARTIFICIAL FLAVORING
|VITAL IDLES
|RISING DAMP
|LEFT HAND
Kevin est venu nous présenter l’association Pont Levis et leur tout nouveau festival !
MERCREDI 27 JUIN
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|ROSE MERCIE
|FLOATING
|ROSE MERCIE
|OLDEN YOLK
|CUT TO THE QUICK
|S/T
|FOREVER PAVOT
|LA SOUPE A LA GROLLE
|LA PANTOUFLE
|PETIT FANTOME
|TU RESSEMBLES A L’ORAGE
|UN MOUVEMENT POUR LE VENT
|JAROMIL SABOR
|SUN SLAVES
|SECOND SCIENCE
|TH DA FREAK
|THICK HEAD
|THE HOOD
|PARQUET COURTS
|BEFORE THE WATER GETS TOO HIGH
|WIDE AWAKE
|ALTIN GUN
|GOCA DUNYA
|ON
|YONATAN GAT
|CUT THE MACHINES
|UNIVERSALIST
|VIVE LA VOID
|RED RIDER
|S/T
|WAX CHATTELS
|STAY DISAPPOINTED
|WAX CHATTELS
|PARKINSONS
|NUMB
|THE SHAPE OF NOTHING TO COME
JEUDI 28 JUIN
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|HAND HABITS
|SUN BEHOLDS ME
|WILDLY IDLE
|RF SHANNON
|TOOTH ACHE
|TRICKSTER BLUES
|MICHAEL RAULT
|I’LL BE THERE
|IT’S A NEW DAY TONIGHT
|LA LUZ
|MEAN DREAM
|FLOATING FEATURES
|LIGHTS & MOTION
|FEATHERS
|DEAR AVALANCHE
|THE BLAZE VELLUTO COLLECTION
|MARJORAM
|WEATHERMAN
|BONNY DOON
|I AM HERE (I AM ALIVE)
|LONGWAVE
|CABBAGE
|EXHIBIT A
|NIHILISTIC GLAMOUR SHOT
|SHAME
|CONCRETE
|SONGS OF PRAISE
|ICEAGE
|UNDER THE SUN
|BEYONDLESS
|SANTOROS
|IT’S FUNNY
|BAD HABITS
VENDREDI 29 JUIN
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|THE WAVE PICTURES
|THE LITTLE WINDOW
|BRUSHES WITH HAPPINESS
|SHANNON AND THE CLAMS
|I NEVER WANTED LOVE
|ONION
|SONIDO GALLO NEGRO
|CUMBIA ISHTAR
|MAMBO COSMICO
|ROLANDO BRUNO
|FIESTA TRASHERA
|BAILAZO
|BLIND BUTCHER
|ALAWALAWA
|ALAWALAWA
|IDLES
|MOTHER
|BRUTALISM
|CONFIDENCE MAN
|BOYFRIEND
|CONFIDENT MUSIC FOR CONFIDENT PEOPLE
|FASCINATOR
|YOUR MONEY, IT’S UGLY
|WATER SIGN
|STRATOCASTORS
|AINSI VA LA VIE
|LIVING UNDER THE JOHNNY VACANCES
|VOX LOW
|YOU ARE A SLAVE
|VOX LOW
|LA MUERTE
|THE INNER OUT
|THE INNER OUT
|FRANKIE AND THE WITCH FINGERS
|BRAIN TELEPHONE
|BRAIN TELEPHONE
Rendez-vous en Septembre