Les Yeux Brouillés - Playlists du 27 au 29 mai 2019
Les Yeux Brouillés !
Du lundi au vendredi
8h / 10h
Des informations de la plus haute importance, et d’autres moins.
LUNDI 27 MAI
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|MR HUSBAND
|WALKING IN A FOREIGN LAND
|OCEAN PINES
|DAMIEN JURADO
|SOUTH
|IN THE SHAPE OF A STORM
|KEVIN MORBY
|NO HALO
|OH MY GOD
|OLDEN YOLK
|GRAND PALAIS
|LIVING THEATRE
|THE WAVE PICTURES
|ROOSEVELT SYKES
|LOOK INSIDE YOUR HEART
|KING GIZZARD AND THE LIZARD WIZARD
|FISHING FOR FISHIES
|FISHING FOR FISHIES
|FONTAINES D.C
|BOYS IN THE BETTER LAND
|DOGREL
|MIKE KROL
|I WONDER
|POWER CHORDS
|ORVILLE PECK
|DEAD OF NIGHT
|PONY
|URANIUM CLUB
|MAN IS THE LONELIEST ANIMAL
|THE COSMO CLEANERS
|THE EXBATS
|I’M A WITCH
|E IS FOR EXBATS
MARDI 28 MAI
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|ELA ORLEANS
|THE SEASON
|MOVIES FOR EARS
|BICHE
|FUGUE
|LA NUIT DES PERSEIDES
|DERYA YILDIRIM & GRUP SIMSEK
|DOM DOM KURSUNU
|KAR YAGAR
|MAZOUNI
|ECOUTE MOI CAMARADE
|UN DANDY EN EXIL
|JAROMIL SABOR
|SUN SLAVES
|SECOND SCIENCE
|THE HOLY DRUG COUPLE
|WATERFALLS
|HYPER SUPER MEGA
|LE PRINCE HARRY
|PART OF IT
|BE YOUR OWN ENEMY
|EXPLODED VIEW
|DARK STAINS
|OBEY
|DEHD
|ON MY SIDE
|WATER
|TH DA FREAK
|NEVER ENOUGH BEER
|NEVER ENOUGH BEER
|THE SHA LA DAS
|DO WHAT
|LOVE IN THE WIND
|LEE FIELDS AND THE EXPRESSIONS
|YOU’RE WHAT’S NEEDED
|IT RAINS LOVE
Béatrice, chargée de communication et de développement, nous présente ses coups de cœur de cette 21ème édition du festival Graines de Rue
MERCREDI 29 MAI
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|REQUIN CHAGRIN
|SEMAPHORE
|SEMAPHORE
|MATTIEL
|KEEP THE CHANGE
|SATIS FACTORY
|MICHAEL RAULT
|SLEEP WITH ME
|IT’S A NEW DAY TONIGHT
|KURT VILE
|ONE TRICK PONIES
|BOTTLE IT IN
|MOONTRIBE
|BOTTLES
|S/T
|THE MAUSKOVIC DANCE BAND
|DANCE PLACE GARAGE
|S/T
|KOKOKO !
|LONGOLA YE KUPE
|LIBOSO
|SWEAT LIKE AN APE
|MY SILENT HOUSE
|SPELLS THAT RHYME
|THE BUDOS BAND
|OLD ENGINE OIL
|V
|THE MYSTERY LIGHTS
|THICK SKIN
|TOO MUCH TENSION