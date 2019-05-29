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Les Yeux Brouillés - Playlists du 27 au 29 mai 2019

Les Yeux Brouillés !
Du lundi au vendredi
8h / 10h
Des informations de la plus haute importance, et d’autres moins.

- LUNDI 27 MAI

GROUPE TITRE ALBUM
MR HUSBAND WALKING IN A FOREIGN LAND OCEAN PINES
DAMIEN JURADO SOUTH IN THE SHAPE OF A STORM
KEVIN MORBY NO HALO OH MY GOD
OLDEN YOLK GRAND PALAIS LIVING THEATRE
THE WAVE PICTURES ROOSEVELT SYKES LOOK INSIDE YOUR HEART
KING GIZZARD AND THE LIZARD WIZARD FISHING FOR FISHIES FISHING FOR FISHIES
FONTAINES D.C BOYS IN THE BETTER LAND DOGREL
MIKE KROL I WONDER POWER CHORDS
ORVILLE PECK DEAD OF NIGHT PONY
URANIUM CLUB MAN IS THE LONELIEST ANIMAL THE COSMO CLEANERS
THE EXBATS I’M A WITCH E IS FOR EXBATS

- MARDI 28 MAI

GROUPE TITRE ALBUM
ELA ORLEANS THE SEASON MOVIES FOR EARS
BICHE FUGUE LA NUIT DES PERSEIDES
DERYA YILDIRIM & GRUP SIMSEK DOM DOM KURSUNU KAR YAGAR
MAZOUNI ECOUTE MOI CAMARADE UN DANDY EN EXIL
JAROMIL SABOR SUN SLAVES SECOND SCIENCE
THE HOLY DRUG COUPLE WATERFALLS HYPER SUPER MEGA
LE PRINCE HARRY PART OF IT BE YOUR OWN ENEMY
EXPLODED VIEW DARK STAINS OBEY
DEHD ON MY SIDE WATER
TH DA FREAK NEVER ENOUGH BEER NEVER ENOUGH BEER
THE SHA LA DAS DO WHAT LOVE IN THE WIND
LEE FIELDS AND THE EXPRESSIONS YOU’RE WHAT’S NEEDED IT RAINS LOVE
Béatrice, chargée de communication et de développement, nous présente ses coups de cœur de cette 21ème édition du festival Graines de Rue

- MERCREDI 29 MAI

GROUPE TITRE ALBUM
REQUIN CHAGRIN SEMAPHORE SEMAPHORE
MATTIEL KEEP THE CHANGE SATIS FACTORY
MICHAEL RAULT SLEEP WITH ME IT’S A NEW DAY TONIGHT
KURT VILE ONE TRICK PONIES BOTTLE IT IN
MOONTRIBE BOTTLES S/T
THE MAUSKOVIC DANCE BAND DANCE PLACE GARAGE S/T
KOKOKO ! LONGOLA YE KUPE LIBOSO
SWEAT LIKE AN APE MY SILENT HOUSE SPELLS THAT RHYME
THE BUDOS BAND OLD ENGINE OIL V
THE MYSTERY LIGHTS THICK SKIN TOO MUCH TENSION
BON WEEK-END !!!

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