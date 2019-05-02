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Les Yeux Brouillés - Playlists du 29 avril au 2 mai 2019

Les Yeux Brouillés !
Du lundi au vendredi
8h / 10h
Des informations de la plus haute importance, et d’autres moins.

LUNDI 29 AVRIL
GROUPE TITRE ALBUM
PONCTUATION EXIL MON HERBIER DU MONDE ENTIER
LAURE BRIARD MARIN SOLITAIRE UN PEU PLUS D’AMOUR SVP
MATTIEL FOLLOW MY NAME CUSTOMER COPY
EN ATTENDANT ANA THE VIOLENCE INSIDE LOST & FOUND
FAT WHITE FAMILY I BELIEVE IN SOMETHING BETTER SERFS UP !
STRUCTURES LONG LIFE LONG LIFE
THE STROPPIES CELLOPHANE CAR WHOOSH !
HOLIDAY GHOSTS SLIPSTREAM WESTBAY PLAY ROOM
ORVILLE PECK DEAD OF NIGHT PONY
TRABANTS DADDY’S GOT A BIG BAD GUN NEL CUORE DI UNA TERRA SELVAGGIA
MIKE KROL I WONDER POWER CHORDS
FONTAINES D.C BOYS IN THE BETTER LAND DOGREL


MARDI 30 AVRIL

GROUPE TITRE ALBUM
DAMIEN JURADO SOUTH IN THE SHAPE OF A STORM
ALDOUS HARDING DESIGNER DESIGNER
SASAMI MORNING COMES S/T
BEACH SKULLS SUN LAS DUNAS
H-BURNS TIGRESS MIDLIFE
ALTIN GÜN SOFOR BEY GECE
PETIT FANTOME TU RESSEMBLES A L’ORAGE UN MOUVEMENT POUR LE VENT
ENTRACTE TWIST AMOUR AMOUR S/T
SHAME CONCRETE SONGS OF PRAISE
JESUS LES FILLES PARASOL DANIEL
WINE LIPS ELECTRIC LADY STRESSOR
THE STACHES FAKE STOMACH ACHE THIS LAKE IS POINTLESS


JEUDI 2 MAI

GROUPE TITRE ALBUM
A TROIS SUR LA PLAGE LE SOLEIL EP
SIERRA MANHATTAN ON OUR OWN ARE U SINGLE ? NO I’M ALBUM
ELA ORLEANS LIGHT AT DAWN MUSIC FOR EARS
SHANA CLEVELAND FACE OF THE SUN NIGHT OF THE WORM MOON
VOX LOW NOW WE’RE READY TO SPEND S/T
LEALANI LONG STROLL FANTASTIC PLANET
BOOTCHY TEMPLE MARE’S NEST GLIMPSES
ANEMONE SUNSHINE BEAT MY DISTANCE
KELLY FINNIGAN I DON’T WANNA WAIT THE TALES PEOPLE TELL
CURTIS HARDING I NEED YOUR LOVE FACE YOUR FEAR
WARM DRAG CAVE CRAWL S/T
GRORGEOUS BULLY CAN’T GIVE YOU UP CLOSURE


VENDREDI 3 MAI

GROUPE TITRE ALBUM
KING GIZZARD AND THE LIZARD WIZARD FISHING FOR FISHIES FISHING FOR FISHIES
THE BABE RAINBOW EUREKA DOUBLE RAINBOW
DERYA YILDIRIM & GRUP SIMSEK DOM DOM KURSUNU KAR YAGAR
MINYO CRUSADERS KUSHIMOTO BUSHI ECHOES OF JAPAN
ALTIN GÜN DERDIMI DORKESEM GECE
THE MAUSKOVIC DANCE BAND SPACE DRUM MACHINE S/T
KOKOKO ! LONGOLA YE KUPE LIBOSO
TWO MAMARRACHOS ABERRATED CLOSE YOUR EYES
FASCINATOR YOUR MONEY IT’S UGLY WATER SIGN
SCHOOLBOY Q FLOATING CRASH TALK
CURLY CASTRO ITAL YOU CAN EAT TOSH
THE EXBATS MAXIMUM OF HAPPY E IS FOR EXBATS

- ON SE RETROUVE LE 20 MAI !

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