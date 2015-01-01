Les Yeux Brouillés - Playlists du 30/09 au 04/10
Les Yeux Brouillés !
Du lundi au vendredi
8h / 10h
Des informations de la plus haute importance, et d’autres moins.
LUNDI 30 SEPTEMBRE
|GROUPE
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|ALBUM
|JORDAN MOSER
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|LONG NIGHT
|KURT VILE
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|BOTTLE IT IN
|SURF CURSE
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|HEAVEN SURROUNDS YOU
|EN ATTENDANT ANA
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|LOST & FOUND
|ANEMONE
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|BEAT MY DISTANCE
|MOON DUO
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|STARS ARE THE LIGHT
|DEHD
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|WATER
|FAT WHITE FAMILY
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|SERFS UP !
|VIVIAN GIRLS
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|MEMORY
|BOYTOY
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|NIGHT LEAF
|CHEEKFACE
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|THERAPY ISLAND
|THE SNAKES
|
|ST
MARDI 1ER OCTOBRE
|GROUPE
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|ALBUM
|ALDOUS HARDING
|
|DESIGNER
|JESSICA PRATT
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|QUIET SIGNS
|LEOPARDO
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|IS IT AN EASY LIFE ?
|THE MOLOCHS
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|FLOWER IN THE SPRING
|GHOST FUNK ORCHESTRA
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|A SONG FOR PAUL
|ALI HASSAN KUBAN
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|FROM NUBIA TO CAIRO
|STANLEY BRINKS & THE WAVE PICTURES
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|TEQUILA ISLAND
|FOGGY TAPES
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|COGITO ERGO FOG
|L’EPEE
|
|DIABOLIQUE
|FRANKIE ROSE
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|SINGLE
|AUTOMATIC
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|SIGNAL
MERCREDI 2 OCTOBRE
|GROUPE
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|ALBUM
|KING GIZZARD AND THE LIZARD WIZARD
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|FISHING FOR FISHIES
|OLDEN YOLK
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|LIVING THEATRE
|CYRIL CYRIL
|
|CERTAINES RUINES
|ODEZENNE
|
|POUCHKINE EP
|KIT SEBASTIAN
|
|MANTRA MODERNE
|ANA FRANGO ELETRICO
|
|LITTLE ELECTRIC CHICKEN HEART
|MATTIEL
|
|SATIS FACTORY
|CORRIDOR
|
|JUNIOR
|WEIRD OMEN
|
|SURREALISTIC FEAST
|FRUSTRATION
|
|SO COLD STREAMS
|GOON
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|HEAVEN IS HUMMING
|FONTAINES D.C
|
|DOGREL
JEUDI 3 OCTOBRE
|GROUPE
|
|ALBUM
|CIGARETTES AFTER SEX
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|CRY
|TAPE WAVES
|
|DISTANT LIGHT
|THE PROPER ORNEMENTS
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|SIX LENINS
|H-BURNS
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|MIDLIFE
|C.A.R
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|PINNED
|BLACK MARBLE
|
|BIGGER THAN LIFE
|TH DA FREAK
|
|FREAKENSTEIN
|GORGEOUS BULLY
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|CLOSURE
|ALTIN GÜN
|
|GECE
|COCHEMEA
|
|ALL MY RELATIONS
|ALLAH LAS
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|LAHS
|SONNY AND THE SUNSETS
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|HAIRDRESSERS FROM HEAVEN
VENDREDI 4 OCTOBRE
|GROUPE
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|ALBUM
|DOPE LEMON
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|SMOOTH BIG CAT
|HAND HABITS
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|PLACEHOLDER
|THE HOLYDRUG COUPLE
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|HYPER SUPER MEGA
|MARLIN’S DREAMING
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|TALK ON/COMMIC
|GIL DE RAY
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|IN THE SHADOW OF THE DRONE
|COOL SOUNDS
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|CACTUS COUNTRY
|BEN SHEMIE
|
|A SKELETON
|VISION 3d
|
|S/T
|THEE AGNES MULLER
|
|TOI AGNES MULLER
|MUSIQUE CHIENNE
|
|PERCUSSIVE MUSIC
|THE SOFT RIDER
|
|THE POOL
|AUTOMATIC
|
|SIGNAL