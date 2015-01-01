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Les Yeux Brouillés - Playlists du 30/09 au 04/10

Les Yeux Brouillés !
Du lundi au vendredi
8h / 10h
Des informations de la plus haute importance, et d’autres moins.


-  LUNDI 30 SEPTEMBRE

GROUPE TITRE ALBUM
JORDAN MOSER THE DEVIL LONG NIGHT
KURT VILE ONE TRICK PONIES BOTTLE IT IN
SURF CURSE LABYRINTH HEAVEN SURROUNDS YOU
EN ATTENDANT ANA THIS CLOUD BE LOST & FOUND
ANEMONE ENDLESS DIVE BEAT MY DISTANCE
MOON DUO STARS ARE THE LIGHT STARS ARE THE LIGHT
DEHD ON MY SIDE WATER
FAT WHITE FAMILY TASTES GOOD WITH THE MONEY SERFS UP !
VIVIAN GIRLS LONELY GIRLS MEMORY
BOYTOY NY RIP OFF NIGHT LEAF
CHEEKFACE I ONLY SAY I’M SORRY WHEN I’M WRONG NOW THERAPY ISLAND
THE SNAKES SNAKE BDAY ST


-  MARDI 1ER OCTOBRE

GROUPE TITRE ALBUM
ALDOUS HARDING THE BARREL DESIGNER
JESSICA PRATT THIS TIME AROUND QUIET SIGNS
LEOPARDO ALONE ON EARTH IS IT AN EASY LIFE ?
THE MOLOCHS I WANNA SAY TO YOU FLOWER IN THE SPRING
GHOST FUNK ORCHESTRA WALK LIKE A MOTHERFUCKER A SONG FOR PAUL
ALI HASSAN KUBAN MABRUK FROM NUBIA TO CAIRO
STANLEY BRINKS & THE WAVE PICTURES TEQUILA ISLAND TEQUILA ISLAND
FOGGY TAPES GOOD OLD GODS COGITO ERGO FOG
L’EPEE DREAMS DIABOLIQUE
FRANKIE ROSE A FOREST SINGLE
AUTOMATIC SUICIDE IN TEXAS SIGNAL


-  MERCREDI 2 OCTOBRE

GROUPE TITRE ALBUM
KING GIZZARD AND THE LIZARD WIZARD FISHING FOR FISHIES FISHING FOR FISHIES
OLDEN YOLK GRAND PALAIS LIVING THEATRE
CYRIL CYRIL SOUS LA MER C’EST CALME CERTAINES RUINES
ODEZENNE BLEU FUSHIA POUCHKINE EP
KIT SEBASTIAN SENDEN BASKA MANTRA MODERNE
ANA FRANGO ELETRICO CASPA LITTLE ELECTRIC CHICKEN HEART
MATTIEL KEEP THE CHANGE SATIS FACTORY
CORRIDOR TOPOGRAPHE JUNIOR
WEIRD OMEN WILD HONEY SURREALISTIC FEAST
FRUSTRATION SOME FRIENDS SO COLD STREAMS
GOON NORTHERN SATURN HEAVEN IS HUMMING
FONTAINES D.C TELEVISION SCREENS DOGREL


-  JEUDI 3 OCTOBRE

GROUPE TITRE ALBUM
CIGARETTES AFTER SEX HEAVENLY CRY
TAPE WAVES CHANGING VIEW DISTANT LIGHT
THE PROPER ORNEMENTS CREPUSCULAR CHILD SIX LENINS
H-BURNS TIGRESS MIDLIFE
C.A.R STRANGE WAYS PINNED
BLACK MARBLE ONE EYE OPEN BIGGER THAN LIFE
TH DA FREAK NEVER ENOUGH BEER FREAKENSTEIN
GORGEOUS BULLY CAN’T GIVE YOU YP CLOSURE
ALTIN GÜN SOFOR BEY GECE
COCHEMEA ALL MY RELATIONS ALL MY RELATIONS
ALLAH LAS PRAZER EM TE CONHECER LAHS
SONNY AND THE SUNSETS A BIGGER PICTURE HAIRDRESSERS FROM HEAVEN


-  VENDREDI 4 OCTOBRE

GROUPE TITRE ALBUM
DOPE LEMON HEY LITTLE BABY SMOOTH BIG CAT
HAND HABITS PLACEHOLDER PLACEHOLDER
THE HOLYDRUG COUPLE WATERFALLS HYPER SUPER MEGA
MARLIN’S DREAMING I’LL STICK BY YOU TALK ON/COMMIC
GIL DE RAY SYSTEM ERROR IN THE SHADOW OF THE DRONE
COOL SOUNDS CACTUS COUNTRY CACTUS COUNTRY
BEN SHEMIE A SKELETON A SKELETON
VISION 3d SEULE CE SOIR S/T
THEE AGNES MULLER KAOSSILATOR – PETIT CHAT – DEHORS TOI AGNES MULLER
MUSIQUE CHIENNE JE SUIS PARTIE POUR RESTER PERCUSSIVE MUSIC
THE SOFT RIDER THE POOL THE POOL
AUTOMATIC HIGHWAY SIGNAL

BON WEEK-END !!!
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