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Les Yeux Brouillés - Playlists du 4/11 au 8/11

Les Yeux Brouillés !
Du lundi au vendredi
8h / 10h
Des informations de la plus haute importance, et d’autres moins.

-  LUNDI 4 NOVEMBRE

GROUPE TITRE ALBUM
CIGARETTES AFTER SEX HEAVENLY CRY
DOPE LEMON HEY LITTLE BABY SMOOTH BIG CAT
DEBATE CLUB FEELING GOOD PHOSPHORESCENT
LEOPARDO MODERN LOVE IS IT AN EASY LIFE ?
FONTAINES D.C BOYS IN THE BETTER LAND DOGREL
INGUANA DEATH CULT BRIGHT LIGHTS NUDE CASINO
THE BLACK ENGINEERS EXISTENCE NEW FRONTIERS
OMNI COURTESY CALL NETWORKER
Rencontre avec Ronan, Président du GANG qui fête ses 10 ans vendredi 8 novembre

-  MARDI 5 NOVEMBRE

GROUPE TITRE ALBUM
CORRIDOR TOPOGRAPHE JUNIOR
THE GROWLERS ORGASM OF DEATH CASUAL ACQUAINTANCES
WARMDUSCHER DISCO PEANUTS TAINTED LUNCH
BLACK MARBLE ONE EYE OPEN BIGGER THAN LIFE
CARVER BARONDA DEVOTION SPOOKY LOVE EP
L’EPEE DREAMS DIABOLIQUE
DEHD ON MY SIDE WATER
SURF CURSE LABYRINTH HEAVEN SURROUNDS YOU
ROSA BORDALLO LOST ON COAST REEF WALKER
THE SHIVAS SOMETIMES II DARK THOUGHTS
Jean-Michel Leygonie nous présente la 14ème édition d’Eclats d’Email Jazz Edition !
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