Les Yeux Brouillés - Playlists du 4 au 8 mars 2019
Les Yeux Brouillés !
Du lundi au vendredi
8h / 10h
Des informations de la plus haute importance, et d’autres moins.
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|KURT VILE
|ONE TRICK PONIES
|BOTTLE IT IN
|KEVIN MORBY
|NO HALO
|OH MY GOD
|JESSICA PRATT
|THIS TIME AROUND
|QUIET SIGNS
|MARTIN FRAWLEY
|YOU WANT ME ?
|UNDONE AT 31
|WINE LIPS
|ELECTRIC LADY
|STRESSOR
|GORGEOUS BULLY
|CAN’T GIVE YOU UP
|CLOSURE
|REQUIN CHAGRIN
|SEMAPHORE
|SEMAPHORE
|GEMMA RAY
|BLOSSOM CRAWLS
|PSYCHOGEOLOGY
|GABRIELLA COHEN
|MORNING LIGHT
|PINK IS THE COLOR OF UNCONDITIONAL LOVE
|CUT WORMS
|THINK I MIGHT BE IN LOVE
|HOLLOW GROUND
|THE SHIFTERS
|STRAIGHT LINES
|HAVE A CUNNING PLAN
|CANNIBALE
|DO NOT LOVE ME TOO MUCH
|NOT EASY TO COOK
MARDI 5 MARS
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|CHARLES BRADLEY
|HEART OF GOLD
|BLACK VELVET
|DURAND JONES AND THE INIDICATIONS
|DON’T KNOW YOU
|AMERICAN LOVE CALL
|QUEEN OF THE MEADOW
|PERFECT HARMONY
|A ROOM TO STORE HAPPINESS
|HAND HABITS
|JESSICA
|PLACEHOLDER
|LAURE BRIARD
|CHANGER D’AVIS
|UN PEU PLUS D’AMOUR SVP
|KOKOKO
|LONGOLA YE KUPE
|LIBOSO
|SHANNON AND THE CLAMS
|I NEVER WANTED LOVE
|ONION
|STIFF RICHARDS
|PEA
|DIG
|PRIORS
|LONELY MIND
|NEW PLEASURE
|BISHOP NEHRU
|GET AWAY
|ELEVATOR ACT I & II
|MARLOWE
|LOST ARTS
|MARLOWE
|TÔLE FROIDE
|LES MICHEL.LE.S
|S/T
MERCREDI 6 MARS
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|PONCTUATION
|EXIL
|MON HERBIER DU MONDE ENTIER
|JAROMIL SABOR
|SUN SLAVES
|SECOND SCIENCE
|ANEMONE
|ON YOUR OWN
|BEAT MY DISTANCE
|THE STROPPIES
|FIRST TIME FAVORITES
|WHOOSH !
|MAKI ASAKAWA
|KONNA FU NI SUGITE IKU NO NARA
|COMPILATION EVEN A TREE CAN SHED TEARS
|COCHEMEA
|ALL MY RELATIONS
|ALL MY RELATIONS
|THE SNAKES
|SNAKES BDAY
|THE SNAKES
|THE STACHES
|HYPER PUNK
|THIS LAKE IS POINTLESS
|BEN SHEMIE
|A SKELETON
|A SKELETON
|ODEZENNE
|NUCLEAIRE
|AU BACCARA
JEUDI 7 MARS
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|VALUE VOID
|BACK IN THE DAY
|SENTIMENTAL
|MARLIN’S DREAMING
|I’LL STUCK BY YOU
|TALK/COMMIC
|WINTER & TRIPTIDES
|RAIO DE SOL
|ESTRELA MAGICA
|ROMPERAYO
|ALEGRIA DE NO TENER PENSION
|QUE JUE ?
|MATTIEL
|FOLLOW MY NAME
|CUSTOMER COPY
|WARM DRAG
|CAVE CRAWL
|S/T
|TH DA FREAK
|PEELING THE ONION
|FREAKENSTEIN
|SNAPPED ANKLES
|THREE STEPS TO A DEVELOPMENT
|STUNNING LUXURY
|MARIE DAVIDSON
|THE PSYCHOLOGIST
|WORKING CLASS WOMAN
|EGGS
|I FELL IN LOVE
|EGGS
|BEACH BUGS
|HEADACHE TIME
|HEADACHE TIME
Nicolas nous parle de la prog de Music All Contact et de l’actualité de Hang Métiss
VENDREDI 8 MARS
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|REQUIN CHAGRIN
|LES PROMESSES
|SEMAPHORE
|MUNYA
|DES BISOUS PARTOUT
|MUNYA
|LEALANI
|FLOATING
|FANTASTIC PLANET
|LE PRINCE HARRY
|PART OF IT
|BE YOUR OWN ENEMY
|ALI HASSAN KUBAN
|MABROUK
|FROM NUBIA TO CAIRO
|DUR DUR BAND
|HIYEELEY
|DUR DUR OF SOMALIA VOL 1
|LE VILLEJUIF UNDERGROUND
|I’M SORRY JC
|WHEN WILL THE FLIES IN DEAUVILLE DROP ?
|LOVE TRAP
|HUCKLEBERRY FINN
|ROSIE
|R STEVIE MOORE
|I LOVE YOU SO MUCH IT HURTS
|COUNTRY DISGUISES
|CARLTON JUMEL SMITH
|THIS IS WHAT LOVE LOOKS LIKE
|SINGLE
|THE MOLOCHS
|I WANNA SAY TO YOU
|FLOWERS IN THE SPRING
|FRESCHARD & STANLEY BRINKS
|GOING TO THE BAR
|MIDNIGHT TEQUILA
BON WEEK-END !