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Les Yeux Brouillés - Playlists du 4 au 8 mars 2019

Les Yeux Brouillés !
Du lundi au vendredi
8h / 10h
Des informations de la plus haute importance, et d’autres moins.

LUNDI 4 MARS
GROUPE TITRE ALBUM
KURT VILE ONE TRICK PONIES BOTTLE IT IN
KEVIN MORBY NO HALO OH MY GOD
JESSICA PRATT THIS TIME AROUND QUIET SIGNS
MARTIN FRAWLEY YOU WANT ME ? UNDONE AT 31
WINE LIPS ELECTRIC LADY STRESSOR
GORGEOUS BULLY CAN’T GIVE YOU UP CLOSURE
REQUIN CHAGRIN SEMAPHORE SEMAPHORE
GEMMA RAY BLOSSOM CRAWLS PSYCHOGEOLOGY
GABRIELLA COHEN MORNING LIGHT PINK IS THE COLOR OF UNCONDITIONAL LOVE
CUT WORMS THINK I MIGHT BE IN LOVE HOLLOW GROUND
THE SHIFTERS STRAIGHT LINES HAVE A CUNNING PLAN
CANNIBALE DO NOT LOVE ME TOO MUCH NOT EASY TO COOK

MARDI 5 MARS

GROUPE TITRE ALBUM
CHARLES BRADLEY HEART OF GOLD BLACK VELVET
DURAND JONES AND THE INIDICATIONS DON’T KNOW YOU AMERICAN LOVE CALL
QUEEN OF THE MEADOW PERFECT HARMONY A ROOM TO STORE HAPPINESS
HAND HABITS JESSICA PLACEHOLDER
LAURE BRIARD CHANGER D’AVIS UN PEU PLUS D’AMOUR SVP
KOKOKO LONGOLA YE KUPE LIBOSO
SHANNON AND THE CLAMS I NEVER WANTED LOVE ONION
STIFF RICHARDS PEA DIG
PRIORS LONELY MIND NEW PLEASURE
BISHOP NEHRU GET AWAY ELEVATOR ACT I & II
MARLOWE LOST ARTS MARLOWE
TÔLE FROIDE LES MICHEL.LE.S S/T

Conseils lecture

MERCREDI 6 MARS

GROUPE TITRE ALBUM
PONCTUATION EXIL MON HERBIER DU MONDE ENTIER
JAROMIL SABOR SUN SLAVES SECOND SCIENCE
ANEMONE ON YOUR OWN BEAT MY DISTANCE
THE STROPPIES FIRST TIME FAVORITES WHOOSH !
MAKI ASAKAWA KONNA FU NI SUGITE IKU NO NARA COMPILATION EVEN A TREE CAN SHED TEARS
COCHEMEA ALL MY RELATIONS ALL MY RELATIONS
THE SNAKES SNAKES BDAY THE SNAKES
THE STACHES HYPER PUNK THIS LAKE IS POINTLESS
BEN SHEMIE A SKELETON A SKELETON
ODEZENNE NUCLEAIRE AU BACCARA


JEUDI 7 MARS

GROUPE TITRE ALBUM
VALUE VOID BACK IN THE DAY SENTIMENTAL
MARLIN’S DREAMING I’LL STUCK BY YOU TALK/COMMIC
WINTER & TRIPTIDES RAIO DE SOL ESTRELA MAGICA
ROMPERAYO ALEGRIA DE NO TENER PENSION QUE JUE ?
MATTIEL FOLLOW MY NAME CUSTOMER COPY
WARM DRAG CAVE CRAWL S/T
TH DA FREAK PEELING THE ONION FREAKENSTEIN
SNAPPED ANKLES THREE STEPS TO A DEVELOPMENT STUNNING LUXURY
MARIE DAVIDSON THE PSYCHOLOGIST WORKING CLASS WOMAN
EGGS I FELL IN LOVE EGGS
BEACH BUGS HEADACHE TIME HEADACHE TIME
Nicolas nous parle de la prog de Music All Contact et de l’actualité de Hang Métiss

VENDREDI 8 MARS

GROUPE TITRE ALBUM
REQUIN CHAGRIN LES PROMESSES SEMAPHORE
MUNYA DES BISOUS PARTOUT MUNYA
LEALANI FLOATING FANTASTIC PLANET
LE PRINCE HARRY PART OF IT BE YOUR OWN ENEMY
ALI HASSAN KUBAN MABROUK FROM NUBIA TO CAIRO
DUR DUR BAND HIYEELEY DUR DUR OF SOMALIA VOL 1
LE VILLEJUIF UNDERGROUND I’M SORRY JC WHEN WILL THE FLIES IN DEAUVILLE DROP ?
LOVE TRAP HUCKLEBERRY FINN ROSIE
R STEVIE MOORE I LOVE YOU SO MUCH IT HURTS COUNTRY DISGUISES
CARLTON JUMEL SMITH THIS IS WHAT LOVE LOOKS LIKE SINGLE
THE MOLOCHS I WANNA SAY TO YOU FLOWERS IN THE SPRING
FRESCHARD & STANLEY BRINKS GOING TO THE BAR MIDNIGHT TEQUILA

BON WEEK-END !

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