Les Yeux Brouillés - Playlists du 7 au 11 janvier 2019

GROUPE TITRE ALBUM

THE GOON SAX STRANGE LIGHT WE’RE NOT TALKING

MICHAEL RAULT SLEEP WITH ME IT’S A NEW DAY TONIGHT

TRABANTS DADDY’S GOT A BIG BAD GUN NEL CUORE DI UNA TERRA SELVAGGIA

EL GOODO SO IT GOES BY ORDER OF THE MOOSE

C.A.R STRANGE WAYS PINNED

SEQUOYAH TIGER CASSIUS PARABOLABANDIT

LA SECTE DU FUTUR FIRST MEN ON THE MOON WOUNDED PRINCES

EXPLODED VIEW DARK STAINS OBEY

SUUNS BASELINE FELT

AGAR AGAR SORRY ABOUT THE CARPET THE DOG AND THE FUTURE

SONIDO GALLO NEGRO CUMBIA ISHTAR MAMBO COSMICO

SHA LA DAS DO WHAT LOVE IN THE WIND