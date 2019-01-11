Écoutez la radio en ligne !
Menu
Accueil > La grille > Les Yeux Brouillés > Les Yeux Brouillés - Playlist

Les Yeux Brouillés - Playlists du 7 au 11 janvier 2019

Les Yeux Brouillés !
Du lundi au vendredi
8h / 10h
Des informations de la plus haute importance, et d’autres moins.

LUNDI 7 JANVIER
GROUPE TITRE ALBUM
FRANCOIS AND THE ATLAS MOUNTAINS LES PLUS BEAUX E VOLO LOVE
FLAVIEN BERGER MADDY LA NUIT CONTRE-TEMPS
PHAON LIDICE ///
JONATHAN PERSONNE COMME PERSONNE COMME PERSONNE
HOLLOW HAND MILESTONE STAR CHAMBER
EGGS I FELL IN LOVE EP
MAGIC POTION FOAMY LACE ENDLESS GRAFFITI
WOOLEN MEN BRICK HORIZON POST
LAS ROSAS FLOOD THIS HOUSE SHADOW BY YOUR SIDE
THE GROWLERS CASUAL ACQUAINTANCES CASUAL ACQUAINTANCES
RAOUL VIGNAL BLUE RAVEN OAK LEAF
QUEEN OF THE MEADOW WITHDRAWN A ROOM TO STORE HAPPINESS
ROLLING BLACKOUTS CF TALKING STRAIGHT HOPE DOWNS


MARDI 8 JANVIER

GROUPE TITRE ALBUM
MARLIN’S DREAMING I’LL STICK BY YOU TALKING/COMIC ON
NAP EYES JUDGEMENT I’M BAD NOW
PETER KERNEL THERE’S NOTHING LIKE YOU THE SIZE OF THE NIGHT
INSECURE MEN MYSTERIOUS GIRL KARAOKE FOR ONE VOL 1
BEACH BUGS HEADACHE TIME HEADACHE TIME
THE MOLOCHS I WANNA SAY TO YOU FLOWERS IN THE SPRING
MR HUSBAND OCEAN PINES OCEAN PINES
EYE DRESS ANCIENT LOVE SENSITIVE G
BRYAN’S MAGIC TEARS GHETTO BLASTER 4AM
TRIPTIDES VISITORS VISITORS
WARM DRAG CAVE CRAWL WARM DRAG
MIKE KROL I WONDER POWER CHORDS
DERYA YILDIRIM & GRUP SIMSEK OY OY EMINE OY OY EMINE


MERCREDI 9 JANVIER

GROUPE TITRE ALBUM
BEN SHEMIE A SKELETON A SKELETON
HAND HABITS PLACEHOLDER PLACEHOLDER
SIERRA MANHATTAN TUESDAY ARE U SINGLE ? NO I’M ALBUM
CATHEDRALE FACING DEATH FACING DEATH
COOL SOUNDS CACTUS COUNTRY CACTUS COUNTRY
MOLLY NILSSON SILCE OF LEMON 2020
KEPA HELLO BABE DR DO SOMETHING
CHARLES BRADLEY I FEEL A CHANGE BLACK VELVET
CLOUD NOTHINGS IN SHAME LAST BUILDING BURNING
KAVIAR SPECIAL DEAD END VORTEX
THE KVB ABOVE US ONLY NOW FOREVER
BAXTER DURY DELILAH HOLIDAY ETIENNE DE CRECY TAIS TOI B.E.D


JEUDI 10 JANVIER

GROUPE TITRE ALBUM
KURT VILE ONE TRICK PONIES BOTTLE IT IN
THE WAVE PICTURES ROOSEVELT SYKES LOOK INSIDE YOUR HEART
THE BABE RAINBOW EUREKA DOUBLE RAINBOW
MYSTIC BRAVES ARE YOU GONNA BE THERE THE GREAT UNKNOWN
J FERNANDEZ EXPRESSIVE MACHINE OCCASIONNAL DIN
MELBOURNE CANS HEART TURNED BLUE HEAT OF THE NIGHT
MOLLY BURCH TO THE BOYS FIRST FLOWER
MARLON WILLIAMS WHAT’S CHASING YOU MAKE WAY FOR LOVE
TOUGH AGE UNCLEAN SHAME
TEENANGER DAWN TEENAGER
SHAME CONCRETE SONGS OF PRAISE
COCKPIT SCIE (SAW) II
IT IT ANITA SAY NO LAURENT

VENDREDI 11 JANVIER

GROUPE TITRE ALBUM
THE GOON SAX STRANGE LIGHT WE’RE NOT TALKING
MICHAEL RAULT SLEEP WITH ME IT’S A NEW DAY TONIGHT
TRABANTS DADDY’S GOT A BIG BAD GUN NEL CUORE DI UNA TERRA SELVAGGIA
EL GOODO SO IT GOES BY ORDER OF THE MOOSE
C.A.R STRANGE WAYS PINNED
SEQUOYAH TIGER CASSIUS PARABOLABANDIT
LA SECTE DU FUTUR FIRST MEN ON THE MOON WOUNDED PRINCES
EXPLODED VIEW DARK STAINS OBEY
SUUNS BASELINE FELT
AGAR AGAR SORRY ABOUT THE CARPET THE DOG AND THE FUTURE
SONIDO GALLO NEGRO CUMBIA ISHTAR MAMBO COSMICO
SHA LA DAS DO WHAT LOVE IN THE WIND
JARREN BENTON GODZILLA YUCK FOU

BON WEEK-END !

Plus d'infos :

Partagez

Recherche

Haut de page