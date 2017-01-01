PLAYLIST DE MAI 2017

Enfile ton survêtement de mélancolie avec Internazionale, kiffe la folk de Bela Tar et surprends toi à écouter du RnB avec Svedaliza.
|MARDI 10 MAI
|
|GROUPE
| TITRE
|ALBUM
|CIVIL CIVIC
| THE HUNT
|THE TEST
|PERCOLATOR
| NEW & ORDER
|SIESTRA
|COM TRUISE
| ISOSTASY
|ITERATION
|JULIA LUCILLE
| ETERNALLY
|CHTONIC
|CASEY GOLDEN
| CASEY LEAGUE
|SELF TILTED
|ONEOTHRIX POINT NEVER
| PROBLEM AREAS
|R PLUS SEVEN
|
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|LUNDI 15 MAI
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|GROUPE
| TITRE
|ALBUM
|DAUGHTER
| HOW
|NOT TO DISAPPEAR
|ONEOTHRIX POINT NEVER
| SHIPS WITHOUT MEANING
|DRAWN AND QUARTERED
|COM TRUISE
| ISOSTASY
|ITERATION
|THE SUNFLOWERS *
| THE WITCH
|THE INTERGALACTIC GUIDE TO ….
|FOREST SWORDS
| WAR IT
|COMPASSION
|PYUR
| 5TH DIMENSION
|EPOCH SINUS
|CASEY GOLDEN
| GLORIA
|SELF TITLED
|HUNDRED WATERS
| CURRENCY
|CURRENCY
|PERCOLATOR
| SPKLMASCHINE
|SIESTRA
|RUBY HAUNT
| DESTROYER
|NEVADA
|ROSEMARY FAIRWEATHER
| CHEMICALS
|HEAVENLY A COLLECTION OF SONGS
|BONOBO
| OUTLIER
|MIGRATION
|
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|MARDI 16 MAI
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|GROUPE
| TITRE
|ALBUM
|CATERINA BARBIERI
| SCRATCHES ON THE READIBLE SURFACE
|PATTERNS OF CONSCIOUSNESS
|PERCOLATOR
| KIM CHI
|SIESTRA
|SEVDALIZA
| HUBRIS
|ISON
|HUNDRED WATERS
| CURRENCY
|CURRENCY
|DOPE LEMON
| HONEY BONES
|HONEY BONES
|GHOSTING
| ONE DAY
|REIMAGINING MYIAZAKI
|GRATUIT
| FEU
|DELIVRANCE
|BELA TAR
| APPLE HILL
|DIARIA
|DESPERATE JOURNALIST
| HOLLOWS
|GROW UP
|CASEY GOLDEN
| DULL SOUND
|SELF TITLED
|SCREENER 36
| ST PARDOUX
|LE JOUR SE LEVE
|LUSINE
| WON ’T FORGET
|SENSORIMOTOR
|FOREST SWORDS
| THE HIGHIST FLOOD
|COMPASSION
|JULIA LICILLE
| LETS CLIMB UP
|CHTONIC
|
|
|JEUDI 18 MAI
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|GROUPE
| TITRE
|ALBUM
|MJ GUIDER
| EVENCYCLE
|PRECIOUS SYSTEMS
|CRAFT SPELLS
| OUR PARK BY NIGHT
|MOGWAI
| COOLVERINE
|EVERY COUTRY’S SUN
|MEN I TRUST
| YOU DESERVE THIS
|YOU DESERVE THIS
|COM TRUISE
| ISOSTASY
|ITERATION
|FEDRALE
| THE ALCHEMICAL ANTIHERO
|ALL COLORS OF THE DARK
|
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Emission avec Tristan, dernier jour pour notre stagiaire ! Pour l’occasion, il a choisi un morceau sur 2.
|VENDREDI 19 MAI
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|GROUPE
| TITRE
|ALBUM
|PERCOLATOR
| BINKLE
|SIESTRA
|SUCUIDE BOYS FEAT POUYA
| COLD TURKEY
|GHOSTING
| ONE SUMMER
|REIMAGINING MIYAZAKI
|ARTIC MONKEYS
| DO I WANNA KNOW
|THE END OF THE OCEAN
| REDEMPTION
|REVELATOR SOUND LIVE SESSION
|LUSINE
| TROPOPAUSE
|SENSORIMOTOR
|DROPGUN
| NOBODY
|BELA TAR
| THE WILLOWS
|DARIA
|IMAGINE DRAGONS
| WHATEVER IT TAKES
|BRING ME THE HORIZON
| SHADOW MOSES
|SEMPITERNAL
|HUNDRED WATERS
| CURRENCY
|CURRENCY
|ROB STONE
| CHILL BILL
|LIL B
| I’M GOD
|THE MAGICIAN
| TOGETHER
|
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|LUNDI 22 MAI
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|GROUPE
| TITRE
|ALBUM
|BELA TAR
| THE WILLOWS
|DARIA
|FOREST SWORDS
| WAR IT
|COMPASSION
|DUNE MESSIAH
| BURIED IN THE SAND
|THE IRON OAK
|MOON ATE THE DARK
| MESSY HEARTS
|MOON ATE THE DARK I
|NICK HAKIM
| CUFFED
|GREEN TWINS
|THE END OF THE OCEAN
| ON THE LONG ROAD HOME
|REVELATOR SOUND LIVE SESSION
|SEVDALIZA
| HUBRIS
|ISON
|INTERNAZIONALE
| WHITE PEACOCK
|THE PALE AND THE COLORFULL
|BLEIB MODERN
| ANTAGONISM
|ANTAGONISM
|FAWKES
| FOSSILIENSIS
|SOLITONE
| NOUS SOMMES LES INVISIBLES
|PREMIERE VAGUE
|TOTAL VICTORY
| TRIANGULATION POINT
|ENGLISH MARTRYS
|
|
|MARDI 23 MAI
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|GROUPE
| TITRE
|ALBUM
|THE END OF THE OCEAN
| WE ALWAYS THINK THERE IS GOING TO BE MORE TIME
|REVELATOR SOUND LIVE SESSION
|ONEOTHRIX POINT NEVER
| WHEN I CAME BACK FROM NEW YORK
|DRAWN AND QUARTERED
|SEVDALIZA
| BLUECID
|ISON
|INTERNAZIONALE
| THE PROTECTION
|THE PALE AND THE COLORFULL
|HUNDRED WATERS
| JEWEL IN MY HANDS
|CURRENCY
|MOGWAI
| COOLVERINE
|EVERY COUTRY’S SUN
|CHINO AMOBI
| PARADISO
|PARADISO
|
|
|MERCREDI 24 MAI
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|GROUPE
| TITRE
|ALBUM
|JULIEN GASC
| LA CURE
|KISS ME YOU FOOL
|DUNE MESSIAH
| WHAT YOU VE BECOME
|THE IRON OAK
|LANTLOS
| AZURE CHIMES
|MELTING SUN
|DENZEL CURRY
| GOOK
|IMPERIAL
|MIYA FOLICK
| I GOT DRUNK
|STRANGE DARLING
|BLEIB MODERN
| BLUE AVOWAL
|ANTAGONISM
|BUMPKIN ISLAND
| LA VIE SECRETE DE FREDERIC B
|ALL WAS BRIGHT
|TYCHO
| SOURCE
|EPOCH
|WAXAHATCHEE
| SILVER
|OUT IN THE STORM
|CATERINA BARBIERI
| INTCAEB
|PATTERNS OF CONSCIOUSNESS
|LUKE HOWARD
| OCCULUS
|TWO PLACES
|INTERNAZIONALE
| BELLS OF ADICTION
|THE PALE AND THE COLORFULL
|
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|LUNDI 29 MAI
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|GROUPE
| TITRE
|ALBUM
|DOPE LEMON
| HOME SOON
|HOUNDS TOOTH
|BELA TAR
| APPLE HILL
|DARIA
|JAVA
| SEX ACCORDÉON ET ALCOOL
|HAWAI
|INTERNAZIONALE
| THEY TAUGHT
|THE PALE AND THE COLORFULL
|ONEOTHRIX POINT NEVER
| HYPERDAWN
|ZONES WITHOUT PEOPLE
|SEVDALIZA
| HERO
|ISON
|PERCOLATOR
| YELLOW FIRE
|SIESTRA
|THE END OF THE OCEAN
| REDEMPTION
|REVELATOR SOUND LIVE SESSION
|STRONGBOY
| STEADY
|STEADY
|BLOOD CULTURES
| PHOPHOLIPIDS
|HAPPY BITRHDAY
|JULIA LUCILLE
| BENEATH THE SPRING
|CHTONIC
|DUNE MESSIAH
| BURIED IN THE SAND
|THE IRON OAK
|JACASZEK
| ETERNITY
|KWIATY
|COM TRUISE
| ISOSTASY
|ITERATION
|
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|MARDI 30 MAI
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|GROUPE
| TITRE
|ALBUM
|SWANS
| THE WORLD LOOKS RED THE WOLD LOOKS BLACK
|SEVDALIZA
| MARYLIN MONROE
|ISON
|INTERNAZIONALE
| THE PALE AND THE COLOURFUL
|THE PALE AND THE COLORFULL
|LAUREL HALO
| JELLY
|DUST
|MOGWAI
| COOLVERINE
|EVERY COUTRY’S SUN
|BELA TAR
| APPLE HILL
|DARIA
|AMERICAN FOOTBAL
| MY INSTINCTS ARE THE ENEMY
|LP2
|WAXAHATCHEE
| SILVER
|OUT IN THE STORM
|NOW NOW
| SGL
|SGL
|NOVELLER
| LONE VICTORY TONIGHT
|A PINK SUNSET FOR NO ONE
|BEACH FOSSILS
| SOCIAL JETLAG
|SOMERSAULT
|
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|MERCREDI 31 MAI
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|GROUPE
| TITRE
|ALBUM
|MARCH IDES
| MOODY WALES ABOVE LAND
|MOODY WALES ABOVE LAND
|DENZEL CURRY
| GOODNIGHT
|SINGLE
|TYCHO
| SOURCE
|EPOCH
|LUKE HOWARD
| SHIFT
|CODE ORANGE
| BLEEDING IN THE BLUR
|FOREVER
|INTERNAZIONALE
| THE PALE AND THE COLOURFUL
|THE PALE AND THE COLORFULL
|SEVDALIZA
| LOVES WAYS
|ISON
|HUNDRED WATERS
| JEWEL IN MY HANDS
|CURRENCY
|YOSHIMI
| OLD RIVER
|ATAVISM
|BEACH FOSSILS
| SOCIAL JETLAG
|SOMERSAULT
|FOREST SWORDS
| WAR IT
|COMPASSION