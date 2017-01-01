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PLAYLIST DE MAI 2017

Enfile ton survêtement de mélancolie avec Internazionale, kiffe la folk de Bela Tar et surprends toi à écouter du RnB avec Svedaliza.

MARDI 10 MAI
GROUPE TITRE ALBUM
CIVIL CIVIC THE HUNT THE TEST
PERCOLATOR NEW & ORDER SIESTRA
COM TRUISE ISOSTASY ITERATION
JULIA LUCILLE ETERNALLY CHTONIC
CASEY GOLDEN CASEY LEAGUE SELF TILTED
ONEOTHRIX POINT NEVER PROBLEM AREAS R PLUS SEVEN
LUNDI 15 MAI
GROUPE TITRE ALBUM
DAUGHTER HOW NOT TO DISAPPEAR
ONEOTHRIX POINT NEVER SHIPS WITHOUT MEANING DRAWN AND QUARTERED
COM TRUISE ISOSTASY ITERATION
THE SUNFLOWERS * THE WITCH THE INTERGALACTIC GUIDE TO ….
FOREST SWORDS WAR IT COMPASSION
PYUR 5TH DIMENSION EPOCH SINUS
CASEY GOLDEN GLORIA SELF TITLED
HUNDRED WATERS CURRENCY CURRENCY
PERCOLATOR SPKLMASCHINE SIESTRA
RUBY HAUNT DESTROYER NEVADA
ROSEMARY FAIRWEATHER CHEMICALS HEAVENLY A COLLECTION OF SONGS
BONOBO OUTLIER MIGRATION
MARDI 16 MAI
GROUPE TITRE ALBUM
CATERINA BARBIERI SCRATCHES ON THE READIBLE SURFACE PATTERNS OF CONSCIOUSNESS
PERCOLATOR KIM CHI SIESTRA
SEVDALIZA HUBRIS ISON
HUNDRED WATERS CURRENCY CURRENCY
DOPE LEMON HONEY BONES HONEY BONES
GHOSTING ONE DAY REIMAGINING MYIAZAKI
GRATUIT FEU DELIVRANCE
BELA TAR APPLE HILL DIARIA
DESPERATE JOURNALIST HOLLOWS GROW UP
CASEY GOLDEN DULL SOUND SELF TITLED
SCREENER 36 ST PARDOUX LE JOUR SE LEVE
LUSINE WON ’T FORGET SENSORIMOTOR
FOREST SWORDS THE HIGHIST FLOOD COMPASSION
JULIA LICILLE LETS CLIMB UP CHTONIC
JEUDI 18 MAI
GROUPE TITRE ALBUM
MJ GUIDER EVENCYCLE PRECIOUS SYSTEMS
CRAFT SPELLS OUR PARK BY NIGHT
MOGWAI COOLVERINE EVERY COUTRY’S SUN
MEN I TRUST YOU DESERVE THIS YOU DESERVE THIS
COM TRUISE ISOSTASY ITERATION
FEDRALE THE ALCHEMICAL ANTIHERO ALL COLORS OF THE DARK

Emission avec Tristan, dernier jour pour notre stagiaire ! Pour l’occasion, il a choisi un morceau sur 2.

VENDREDI 19 MAI
GROUPE TITRE ALBUM
PERCOLATOR BINKLE SIESTRA
SUCUIDE BOYS FEAT POUYA COLD TURKEY
GHOSTING ONE SUMMER REIMAGINING MIYAZAKI
ARTIC MONKEYS DO I WANNA KNOW
THE END OF THE OCEAN REDEMPTION REVELATOR SOUND LIVE SESSION
LUSINE TROPOPAUSE SENSORIMOTOR
DROPGUN NOBODY
BELA TAR THE WILLOWS DARIA
IMAGINE DRAGONS WHATEVER IT TAKES
BRING ME THE HORIZON SHADOW MOSES SEMPITERNAL
HUNDRED WATERS CURRENCY CURRENCY
ROB STONE CHILL BILL
LIL B I’M GOD
THE MAGICIAN TOGETHER
LUNDI 22 MAI
GROUPE TITRE ALBUM
BELA TAR THE WILLOWS DARIA
FOREST SWORDS WAR IT COMPASSION
DUNE MESSIAH BURIED IN THE SAND THE IRON OAK
MOON ATE THE DARK MESSY HEARTS MOON ATE THE DARK I
NICK HAKIM CUFFED GREEN TWINS
THE END OF THE OCEAN ON THE LONG ROAD HOME REVELATOR SOUND LIVE SESSION
SEVDALIZA HUBRIS ISON
INTERNAZIONALE WHITE PEACOCK THE PALE AND THE COLORFULL
BLEIB MODERN ANTAGONISM ANTAGONISM
FAWKES FOSSILIENSIS
SOLITONE NOUS SOMMES LES INVISIBLES PREMIERE VAGUE
TOTAL VICTORY TRIANGULATION POINT ENGLISH MARTRYS
MARDI 23 MAI
GROUPE TITRE ALBUM
THE END OF THE OCEAN WE ALWAYS THINK THERE IS GOING TO BE MORE TIME REVELATOR SOUND LIVE SESSION
ONEOTHRIX POINT NEVER WHEN I CAME BACK FROM NEW YORK DRAWN AND QUARTERED
SEVDALIZA BLUECID ISON
INTERNAZIONALE THE PROTECTION THE PALE AND THE COLORFULL
HUNDRED WATERS JEWEL IN MY HANDS CURRENCY
MOGWAI COOLVERINE EVERY COUTRY’S SUN
CHINO AMOBI PARADISO PARADISO
MERCREDI 24 MAI
GROUPE TITRE ALBUM
JULIEN GASC LA CURE KISS ME YOU FOOL
DUNE MESSIAH WHAT YOU VE BECOME THE IRON OAK
LANTLOS AZURE CHIMES MELTING SUN
DENZEL CURRY GOOK IMPERIAL
MIYA FOLICK I GOT DRUNK STRANGE DARLING
BLEIB MODERN BLUE AVOWAL ANTAGONISM
BUMPKIN ISLAND LA VIE SECRETE DE FREDERIC B ALL WAS BRIGHT
TYCHO SOURCE EPOCH
WAXAHATCHEE SILVER OUT IN THE STORM
CATERINA BARBIERI INTCAEB PATTERNS OF CONSCIOUSNESS
LUKE HOWARD OCCULUS TWO PLACES
INTERNAZIONALE BELLS OF ADICTION THE PALE AND THE COLORFULL
LUNDI 29 MAI
GROUPE TITRE ALBUM
DOPE LEMON HOME SOON HOUNDS TOOTH
BELA TAR APPLE HILL DARIA
JAVA SEX ACCORDÉON ET ALCOOL HAWAI
INTERNAZIONALE THEY TAUGHT THE PALE AND THE COLORFULL
ONEOTHRIX POINT NEVER HYPERDAWN ZONES WITHOUT PEOPLE
SEVDALIZA HERO ISON
PERCOLATOR YELLOW FIRE SIESTRA
THE END OF THE OCEAN REDEMPTION REVELATOR SOUND LIVE SESSION
STRONGBOY STEADY STEADY
BLOOD CULTURES PHOPHOLIPIDS HAPPY BITRHDAY
JULIA LUCILLE BENEATH THE SPRING CHTONIC
DUNE MESSIAH BURIED IN THE SAND THE IRON OAK
JACASZEK ETERNITY KWIATY
COM TRUISE ISOSTASY ITERATION
MARDI 30 MAI
GROUPE TITRE ALBUM
SWANS THE WORLD LOOKS RED THE WOLD LOOKS BLACK
SEVDALIZA MARYLIN MONROE ISON
INTERNAZIONALE THE PALE AND THE COLOURFUL THE PALE AND THE COLORFULL
LAUREL HALO JELLY DUST
MOGWAI COOLVERINE EVERY COUTRY’S SUN
BELA TAR APPLE HILL DARIA
AMERICAN FOOTBAL MY INSTINCTS ARE THE ENEMY LP2
WAXAHATCHEE SILVER OUT IN THE STORM
NOW NOW SGL SGL
NOVELLER LONE VICTORY TONIGHT A PINK SUNSET FOR NO ONE
BEACH FOSSILS SOCIAL JETLAG SOMERSAULT
MERCREDI 31 MAI
GROUPE TITRE ALBUM
MARCH IDES MOODY WALES ABOVE LAND MOODY WALES ABOVE LAND
DENZEL CURRY GOODNIGHT SINGLE
TYCHO SOURCE EPOCH
LUKE HOWARD SHIFT
CODE ORANGE BLEEDING IN THE BLUR FOREVER
INTERNAZIONALE THE PALE AND THE COLOURFUL THE PALE AND THE COLORFULL
SEVDALIZA LOVES WAYS ISON
HUNDRED WATERS JEWEL IN MY HANDS CURRENCY
YOSHIMI OLD RIVER ATAVISM
BEACH FOSSILS SOCIAL JETLAG SOMERSAULT
FOREST SWORDS WAR IT COMPASSION
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