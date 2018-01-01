PLAYLIST DECEMBRE - LA DER DES DER

SUPER 8 c’est bientôt fini, c’est la vie ! En 2018 je serai par monts et par vauts mais plus à la radio alors RDV le 22/12 pour la der des der comme on dit... d’ici là je vous souhaite des bonnes découvertes !
VENDREDI 1ER DECEMBRE
GROUPE
TITRE
ALBUM
TENHI
VASTAKAIUN
VAERE
GRAND CIEL
GREENFOREST
SINGLE
R BENY
EMPTY GRIDS
CASCADE SYMMETRY
BELA TAR
APPLE HILL
DARIA
FUCK BUTTONS
OLYMPIANS
TARO SPORT
RAOUL VIGNAL
HAZY DAYS
THE SILVER VEIL
LUNDI 11 DECEMBRE
GROUPE
TITRE
ALBUM
DAY WAVE AND HAZEL ENGLISH
PDA
SINGLE
TEARS FO FEARS
SHOUT - COVER BY HOLY FAWN
SINGLE
BRUNO SANFILIPPO
PIANO TEXTURE 4 III
PIANO TEEXTURE
FUCK BUTTONS
SWEET LOVE FOR PLANET EARTH
STREET HORRRSING
THE SAPPHICS *
LAY DOWN
CAMEL TOES
TOTORRO
100% REPOS
COME TO MEXICO
INGRINA
FROZEN
EP
MORTE MACABRE
QUIET DROPS
SYMPHONIC HOLOCAUST
MARDI 12 DECEMBRE
GROUPE
TITRE
ALBUM
GODSPEED YOU BLACK EMPEROR
EAST HASTINGS
F#A# OO
TYCHO
SOURCE
EPOCH
CLAUDE SPEEED
DREAMDREAM
OTHER INFINITIES
WOVOKA GENTLE
ALL EXTERIOR DARK
RED EP
THE SAPPHICS *
LAY DOWN
CAMEL TOES
ABUL MOGARD
FILM SCHOOL
SICK OF THE SHAME
HERE WE GO MAGIC
LAND OF FEELINGS
PIGEON
TOTORRO
CLARA MYSTERE
COME TO MEXICO
SLEEP DEALER
THE WAY HOME
EP
MOLECULE
VIOLENCE
-22,7°C
POST MODERN CHASER
BLUEPRINT
BEFORE THE FALL
ALESSANDRO CORTINI
PERDONARE
AVANTI
JEUDI 14 DECEMBRE
GROUPE
TITRE
ALBUM
QUETZAL SNAKES
P R A
PROTOMARTYR
A PRIVATE UNDERSTANDING
RELATIVES IN DESCENT
HOLY FAWN
ARROWS
SINGLE
RAFAEL ANTON IRISARRI
SKY BURIAL
THE SHAMELESS YEARS
TOTORRO
100% REPOS
COME TO MEXICO
INGRINA
FROZEN
EP
R BENY
EMPTY GRIDS
CASCADE SYMMETRY
THE SAPPHICS *
LAY DOWN
CAMEL TOES
DAY WAVE AND HAZEL ENGLISH
PDA
SINGLE
TYCHO
RECEIVER
EPOCH
Idée cadeau pour un sommeil sequencé et musical, la parure de lit Ableton Live
Plus d'infos :
Le réveil est un appareil redoutable – et capitaliste – qui traverse les frontières nationales et culturelles. Ce monstre universel et diaboliquement matinal lutte chaque jour que Dieu fait contre l’irrésistible envie de faire des grasses matinées.
Tous les jours de 8h à 10h sur les ondes du 89 et sur les internets