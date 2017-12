PLAYLIST DECEMBRE - LA DER DES DER

SUPER 8 c’est bientôt fini, c’est la vie ! En 2018 je serai par monts et par vauts mais plus à la radio alors RDV le 22/12 pour la der des der comme on dit... d’ici là je vous souhaite des bonnes découvertes !

VENDREDI 1ER DECEMBRE GROUPE TITRE ALBUM TENHI VASTAKAIUN VAERE GRAND CIEL GREENFOREST SINGLE R BENY EMPTY GRIDS CASCADE SYMMETRY BELA TAR APPLE HILL DARIA FUCK BUTTONS OLYMPIANS TARO SPORT RAOUL VIGNAL HAZY DAYS THE SILVER VEIL

LUNDI 11 DECEMBRE GROUPE TITRE ALBUM DAY WAVE AND HAZEL ENGLISH PDA SINGLE TEARS FO FEARS SHOUT - COVER BY HOLY FAWN SINGLE BRUNO SANFILIPPO PIANO TEXTURE 4 III PIANO TEEXTURE FUCK BUTTONS SWEET LOVE FOR PLANET EARTH STREET HORRRSING THE SAPPHICS * LAY DOWN CAMEL TOES TOTORRO 100% REPOS COME TO MEXICO INGRINA FROZEN EP MORTE MACABRE QUIET DROPS SYMPHONIC HOLOCAUST

MARDI 12 DECEMBRE GROUPE TITRE ALBUM GODSPEED YOU BLACK EMPEROR EAST HASTINGS F#A# OO TYCHO SOURCE EPOCH CLAUDE SPEEED DREAMDREAM OTHER INFINITIES WOVOKA GENTLE ALL EXTERIOR DARK RED EP THE SAPPHICS * LAY DOWN CAMEL TOES ABUL MOGARD FILM SCHOOL SICK OF THE SHAME HERE WE GO MAGIC LAND OF FEELINGS PIGEON TOTORRO CLARA MYSTERE COME TO MEXICO SLEEP DEALER THE WAY HOME EP MOLECULE VIOLENCE -22,7°C POST MODERN CHASER BLUEPRINT BEFORE THE FALL ALESSANDRO CORTINI PERDONARE AVANTI

JEUDI 14 DECEMBRE GROUPE TITRE ALBUM QUETZAL SNAKES P R A PROTOMARTYR A PRIVATE UNDERSTANDING RELATIVES IN DESCENT HOLY FAWN ARROWS SINGLE RAFAEL ANTON IRISARRI SKY BURIAL THE SHAMELESS YEARS TOTORRO 100% REPOS COME TO MEXICO INGRINA FROZEN EP R BENY EMPTY GRIDS CASCADE SYMMETRY THE SAPPHICS * LAY DOWN CAMEL TOES DAY WAVE AND HAZEL ENGLISH PDA SINGLE TYCHO RECEIVER EPOCH

Idée cadeau pour un sommeil sequencé et musical, la parure de lit Ableton Live