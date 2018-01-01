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PLAYLIST DECEMBRE - LA DER DES DER

SUPER 8 c’est bientôt fini, c’est la vie ! En 2018 je serai par monts et par vauts mais plus à la radio alors RDV le 22/12 pour la der des der comme on dit... d’ici là je vous souhaite des bonnes découvertes !

VENDREDI 1ER DECEMBRE
GROUPE TITRE ALBUM
TENHI VASTAKAIUN VAERE
GRAND CIEL GREENFOREST SINGLE
R BENY EMPTY GRIDS CASCADE SYMMETRY
BELA TAR APPLE HILL DARIA
FUCK BUTTONS OLYMPIANS TARO SPORT
RAOUL VIGNAL HAZY DAYS THE SILVER VEIL
LUNDI 11 DECEMBRE
GROUPE TITRE ALBUM
DAY WAVE AND HAZEL ENGLISH PDA SINGLE
TEARS FO FEARS SHOUT - COVER BY HOLY FAWN SINGLE
BRUNO SANFILIPPO PIANO TEXTURE 4 III PIANO TEEXTURE
FUCK BUTTONS SWEET LOVE FOR PLANET EARTH STREET HORRRSING
THE SAPPHICS * LAY DOWN CAMEL TOES
TOTORRO 100% REPOS COME TO MEXICO
INGRINA FROZEN EP
MORTE MACABRE QUIET DROPS SYMPHONIC HOLOCAUST
MARDI 12 DECEMBRE
GROUPE TITRE ALBUM
GODSPEED YOU BLACK EMPEROR EAST HASTINGS F#A# OO
TYCHO SOURCE EPOCH
CLAUDE SPEEED DREAMDREAM OTHER INFINITIES
WOVOKA GENTLE ALL EXTERIOR DARK RED EP
THE SAPPHICS * LAY DOWN CAMEL TOES
ABUL MOGARD
FILM SCHOOL SICK OF THE SHAME
HERE WE GO MAGIC LAND OF FEELINGS PIGEON
TOTORRO CLARA MYSTERE COME TO MEXICO
SLEEP DEALER THE WAY HOME EP
MOLECULE VIOLENCE -22,7°C
POST MODERN CHASER BLUEPRINT BEFORE THE FALL
ALESSANDRO CORTINI PERDONARE AVANTI
JEUDI 14 DECEMBRE
GROUPE TITRE ALBUM
QUETZAL SNAKES P R A
PROTOMARTYR A PRIVATE UNDERSTANDING RELATIVES IN DESCENT
HOLY FAWN ARROWS SINGLE
RAFAEL ANTON IRISARRI SKY BURIAL THE SHAMELESS YEARS
TOTORRO 100% REPOS COME TO MEXICO
INGRINA FROZEN EP
R BENY EMPTY GRIDS CASCADE SYMMETRY
THE SAPPHICS * LAY DOWN CAMEL TOES
DAY WAVE AND HAZEL ENGLISH PDA SINGLE
TYCHO RECEIVER EPOCH

Idée cadeau pour un sommeil sequencé et musical, la parure de lit Ableton Live

Plus d'infos :

Le réveil est un appareil redoutable – et capitaliste – qui traverse les frontières nationales et culturelles. Ce monstre universel et diaboliquement matinal lutte chaque jour que Dieu fait contre l’irrésistible envie de faire des grasses matinées.

Tous les jours de 8h à 10h sur les ondes du 89 et sur les internets

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